  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Бурсаспор
2:0
Второй тайм: 88'
Коньяспор
0'
27' Желтая карточка
Шен Волкан
1:0
29' Гол
Соу Мусса
2:0
35' Гол
Эрсой Эртугрул
37' Желтая карточка
Йардымджи Барис
39' Желтая карточка
Соялп Фуркан
72' Желтая карточка
Баталья Пабло
78' Желтая карточка
Бурабья Мехди
88'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
85'
Бурсаспор делает замену. Эрсой Эртугрул уходит с поля, а Трост-Эконг Виллиам выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Бурабья Мехди получил желтую карточку от судьи
77'
Бурсаспор делает замену. Экоко Жирес уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
76'
Коньяспор делает замену. Шен Волкан уходит с поля, а Ятабаре Мустафа выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Баталья Пабло получил желтую карточку от судьи
63'
Бурсаспор делает замену. Соу Мусса уходит с поля, а Станку Богдан выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Йардымджи Барис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Эрсой Эртугрул бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Соу Мусса бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Шен Волкан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация