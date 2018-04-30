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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
27' Желтая карточкаШен Волкан
1:0
29' ГолСоу Мусса
2:0
35' ГолЭрсой Эртугрул
37' Желтая карточкаЙардымджи Барис
39' Желтая карточкаСоялп Фуркан
72' Желтая карточкаБаталья Пабло
78' Желтая карточкаБурабья Мехди
|
27'
29'
1:0
35'
2:0
37'
39'
72'
78'
Состав команд
6
Тити
23
Бехич
Азиз
17
Соялп
Фуркан
22
Экоко
Жирес
32
Эрдоган
Юсуф
99
Соу
Мусса
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
20
Бора
Ведат
14
Шен
Волкан
Бурсаспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 6 Тити Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 25 Шеху Абдуллахи Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 99 Соу Мусса Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 51 Босток Джон Полузащитник
- 29 Делардж Джон Полузащитник
- 3 Ташдемир Эмре Полузащитник
- 77 Агеманг-Баду Эммануэль Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- Главный тренер: Ivko Ganchev
Коньяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 15 Салк Эмруллах Вратарь
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- 88 Яхович Адис Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 21.04.2018 Карабюкспор 1:4 Бурсаспор С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 08.04.2018 Бурсаспор 0:1 Касымпаша С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 23.02.2018 Галатасарай 5:0 Бурсаспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 22.04.2018 Коньяспор 2:0 Касымпаша С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор Суперлига
- 02.04.2017 Коньяспор 2:0 Бурсаспор Суперлига
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор Суперлига
- 14.05.2016 Бурсаспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 19.12.2015 Коньяспор 1:0 Бурсаспор Суперлига
- 30.05.2015 Бурсаспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 23.01.2015 Коньяспор 2:3 Бурсаспор Суперлига
- 22.03.2014 Бурсаспор 1:2 Коньяспор Суперлига
- 27.10.2013 Коньяспор 0:1 Бурсаспор Суперлига
- 23.01.2011 Коньяспор 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 16.08.2010 Бурсаспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 09.05.2009 Бурсаспор 3:0 Коньяспор Суперлига
- 07.12.2008 Коньяспор 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 13.04.2008 Коньяспор 2:0 Бурсаспор Суперлига
- 25.11.2007 Бурсаспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 11.10.2007 Бурсаспор 3:2 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
Бурсаспор
Коньяспор
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|21
|3
|7
|70 - 32
|66
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|56 - 31
|65
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|66 - 33
|63
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|59 - 27
|62
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|55 - 45
|49
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 45
|47
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|47 - 52
|40
|10.
|Бурсаспор
|2:0 Заявка
|31
|11
|6
|14
|41 - 41
|39
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 41
|39
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|39 - 49
|36
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 54
|35
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|37 - 54
|35
|15.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|31
|8
|8
|15
|33 - 38
|32
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|45 - 54
|32
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|31
|3
|3
|25
|20 - 75
|12
Второй тайм
85'
Бурсаспор делает замену. Эрсой Эртугрул уходит с поля, а Трост-Эконг Виллиам выходит на его замену.
78'
Бурабья Мехди получил желтую карточку от судьи
77'
Бурсаспор делает замену. Экоко Жирес уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
76'
Коньяспор делает замену. Шен Волкан уходит с поля, а Ятабаре Мустафа выходит на его замену.
72'
Баталья Пабло получил желтую карточку от судьи
63'
Бурсаспор делает замену. Соу Мусса уходит с поля, а Станку Богдан выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
37'
Йардымджи Барис получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Эрсой Эртугрул бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Соу Мусса бьет в цель!
27'
Шен Волкан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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