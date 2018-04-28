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Стадион:
Кайсериспор
1:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
9' Желтая карточка
Tiago Lopes
17' Желтая карточка
Чиназ Самил
0:1
46' Гол
Караджа Эфеджан
69' Желтая карточка
Акбаба Эмре
72' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:1
77' Гол
Болдрин Фернандо
81' Желтая карточка
Булут Умут
85' Вторая желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:2
86' Пенальти
Douglas VIII
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Douglas из команды Аланьяспор забивает с точки!
85'
Сэпунару Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
81'
Булут Умут получил желтую карточку от судьи
80'
Аланьяспор делает замену. Акбаба Эмре уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.

Описание гола
77'
Г О О О О Л - Болдрин Фернандо бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
70'
Кайсериспор делает замену. Tiago Lopes уходит с поля, а Кана-Бийик Жан-Армель выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
57'
Кайсериспор делает замену. Чиназ Самил уходит с поля, а Кравец Артём выходит на его замену.
46'
Аланьяспор делает замену. Фернандес Джуниор уходит с поля, а Караджа Эфеджан выходит на его замену.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Караджа Эфеджан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Кайсериспор делает замену. Тюрюдж Дениз уходит с поля, а Мендеш Райан выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Чиназ Самил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Tiago Lopes получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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