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Стадион: Кадир Хас
1:2
Конец матча
9' Желтая карточкаTiago Lopes
17' Желтая карточкаЧиназ Самил
0:1
46' ГолКараджа Эфеджан
69' Желтая карточкаАкбаба Эмре
72' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:1
77' ГолБолдрин Фернандо
81' Желтая карточкаБулут Умут
85' Вторая желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:2
86' ПенальтиDouglas VIII
|
9'
17'
46'
0:1
69'
77'
1:1
81'
86'
1:2
Состав команд
33
Лунг
Силвиу
89
Туран
Атила
25
Баджи
Стефан
10
Тюрюдж
Дениз
88
Ялчынер
Таха
10
Акбаба
Эмре
55
Douglas
VIII
Кайсериспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 25 Баджи Стефан Полузащитник
- 23 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 91 Аморим Вильям Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 98 Vedat Karakus Вратарь
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 39 Каш Эркан Защитник
- 50 Кучер Александр Полузащитник
- 20 Мендеш Райан Полузащитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 5 Gonzalo Espinoza Полузащитник
- 11 Кравец Артём Нападающий
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 55 Douglas VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 14 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- Главный тренер: Баккал Месут
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 20.04.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Кайсериспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 07.04.2018 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор С
- 02.04.2018 Кайсериспор 0:5 Фенербахче С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 24.02.2018 Кайсериспор 3:2 Касымпаша С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.01.2018 Кайсериспор 4:1 Словацко ТМК
- 08.01.2018 Кайсериспор 1:2 Кукес ТМК
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 29.04.2017 Кайсериспор 3:0 Аланьяспор Суперлига
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 13.04.2015 Аланьяспор 1:1 Кайсериспор Первая лига Турции
- 22.11.2014 Кайсериспор 2:0 Аланьяспор Турецкая первая лига
- 16.01.2008 Кайсериспор 5:0 Аланьяспор Кубок
Кайсериспор
Аланьяспор
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 32
|63
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|52 - 30
|62
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|59 - 25
|62
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|62 - 32
|60
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 45
|47
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|53 - 44
|46
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 48
|40
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 41
|36
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 49
|35
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 52
|35
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 54
|35
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 36
|32
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|44 - 50
|32
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|31
|3
|3
|25
|20 - 75
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Douglas уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Douglas из команды Аланьяспор забивает с точки!
85'
Сэпунару Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Булут Умут получил желтую карточку от судьи
80'
Аланьяспор делает замену. Акбаба Эмре уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Болдрин Фернандо бьет в цель!
72'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
70'
Кайсериспор делает замену. Tiago Lopes уходит с поля, а Кана-Бийик Жан-Армель выходит на его замену.
69'
Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
57'
Кайсериспор делает замену. Чиназ Самил уходит с поля, а Кравец Артём выходит на его замену.
46'
Аланьяспор делает замену. Фернандес Джуниор уходит с поля, а Караджа Эфеджан выходит на его замену.
46'
Г О О О О Л - Караджа Эфеджан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Кайсериспор делает замену. Тюрюдж Дениз уходит с поля, а Мендеш Райан выходит на его замену.
17'
Чиназ Самил получил желтую карточку от судьи
9'
Tiago Lopes получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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