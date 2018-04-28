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Стадион:
Антальяспор
1:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
6' Гол
Гюрал Эмре
39' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
1:1
40' Пенальти
Йилмаз Бурак
59' Желтая карточка
Анжело Диего
1:2
62' Гол
Язиджи Юсуф
65' Желтая карточка
Перейра Жоау
66' Желтая карточка
Гюрал Эмре
76' Желтая карточка
Озмерт Хакан
82' Желтая карточка
Беро Матуш
89' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Йилмаз Бурак, и мяч снова в игре
95'
Batuhan Artarslan из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Офсайд
94'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде

94'
Данило Кампос нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Данило Кампос из команды Антальяспор идет с мячом вперед на обострение...
93'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Онази Оджени наказан за толчок Шарлес Фернандо
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Венкёр Вильям атаковал сзади соперника. Это Йокушлу Окай заработал своей команде штрафной
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
90'
Данило Кампос из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
90'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Желтая карточка
89'
Судье надоело, что Чакыр Угурджан тянет время и он наказал его горчичником
89'
Шарлес Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
89'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Данило Кампос из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Дукара Сулейман
88'
Боффин Рууд не дал случится голу! Н'Дойе Даме должен был забивать, но Боффин Рууд сделал отличный сейв
88'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
88'
Чакыр Угурджан выбил мяч подальше от ворот.
87'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
87'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Данило Кампос из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
87'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
87'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Челюстка Ондржей уходит с поля и его заменяет Данило Кампос
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Шарлес Фернандо из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
85'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Венкёр Вильям нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Плохо сыграл Н'Дойе Даме - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
83'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор подал угловой слева.
83'
Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Озмерт Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Беро Матуш получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Беро Матуш грубо играет против соперника. Пострадал Шарлес Фернандо
81'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор подал угловой слева.
80'
Н'Дойе Даме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
80'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
80'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Удар, который нанес Дукара Сулейман, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Чакыр Угурджан парировал мяч в поле.
79'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Шарлес Фернандо
78'
Кадах Дениз пробует нанести удар издали, но Чакыр Угурджан держит все под контролем
77'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой справа.
77'
Какой шанс! Сангаре Назим почти забил, но мяч вынесли с линии!
Желтая карточка
76'
Озмерт Хакан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор играет слишком грубо. Шахан Олджай оказался на газоне.
76'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
76'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой справа.
75'
Шахан Олджай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Кадах Дениз нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
74'
Новак Филип наказан за толчок Сангаре Назим
74'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
74'
Анжело Диего не смог попасть в створ ударом издали
73'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Офсайд
71'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
70'
Джуру Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
70'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
70'
Н'Дойе Даме мяч отрикошетил от ворот
70'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
69'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
Фол, нарушение
68'
Сангаре Назим нарушает правила. Новак Филип пострадал
Желтая карточка
66'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Гюрал Эмре грубо играет против соперника. Пострадал Куцка Юрай
66'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
66'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
65'
Перейра Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор играет слишком грубо. Перейра Жоау оказался на газоне.
64'
Тактическая замена. Майкон Маркес уходит с поля и его заменяет Сангаре Назим
62'
Фантастический гол, где все сам сделал Язиджи Юсуф!
62'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
62'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
61'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор подал угловой слева.
61'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Плохо сыграл Майкон Маркес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
60'
Дукара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
59'
Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
59'
Рефери не любит споров - именно за это Анжело Диего сейчас получил желтую
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Дукара Сулейман из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
59'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор подал угловой справа.
57'
Куцка Юрай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Майкон Маркес из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет Антальяспор
54'
Йилмаз Бурак нанес удар чуть мимо. Близко!
54'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
54'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор играет слишком грубо. Куцка Юрай оказался на газоне.
52'
Дукара Сулейман нанес удар издали, а Чакыр Угурджан отбил его обратно в игру!
52'
Отличные скиллы показывает Дукара Сулейман, обводя своих соперников
Фол, нарушение
52'
Озмерт Хакан наказан за толчок Язиджи Юсуф
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
46'
Анжело Диего из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
Гюрал Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Удар от ворот произведет Антальяспор
35'
Шанс! Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
34'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
26'
Майкон Маркес из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
26'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
25'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
24'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Озмерт Хакан не смог попасть в створ ударом издали
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
21'
Майкон Маркес наказан за толчок Соса Хосе
Угловой
21'
Майкон Маркес из команды Антальяспор разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
19'
Айтач Сакыб наказан за толчок Соса Хосе
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Айтач Сакыб из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шарлес Фернандо из команды Антальяспор.
4'
Хорошую попытку сделал Челюстка Ондржей. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Майкон Маркес выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Антальяспор
2'
ШАНС! Куцка Юрай нанес удар с лета, но не попал по воротам!
2'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Антальяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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