Стадион: Анталья Арена
1:2
Конец матча
1:0
6' ГолГюрал Эмре
39' Желтая карточкаШарлес Фернандо
1:1
40' ПенальтиЙилмаз Бурак
59' Желтая карточкаАнжело Диего
1:2
62' ГолЯзиджи Юсуф
65' Желтая карточкаПерейра Жоау
66' Желтая карточкаГюрал Эмре
76' Желтая карточкаОзмерт Хакан
82' Желтая карточкаБеро Матуш
89' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Йилмаз Бурак, и мяч снова в игре
95'
Batuhan Artarslan из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
94'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор в офсайде
94'
Данило Кампос нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Данило Кампос из команды Антальяспор идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
92'
Онази Оджени наказан за толчок Шарлес Фернандо
91'
Судья свистит. Венкёр Вильям атаковал сзади соперника. Это Йокушлу Окай заработал своей команде штрафной
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
89'
Судье надоело, что Чакыр Угурджан тянет время и он наказал его горчичником
89'
Шарлес Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
89'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
88'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Дукара Сулейман
88'
Боффин Рууд не дал случится голу! Н'Дойе Даме должен был забивать, но Боффин Рууд сделал отличный сейв
88'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
88'
Чакыр Угурджан выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
87'
86'
Тактическая замена. Челюстка Ондржей уходит с поля и его заменяет Данило Кампос
86'
Судья сигнализирует, что Шарлес Фернандо из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
85'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Венкёр Вильям нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Плохо сыграл Н'Дойе Даме - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Голкипер мог бы сыграть и получше
83'
83'
Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Озмерт Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Беро Матуш получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Беро Матуш грубо играет против соперника. Пострадал Шарлес Фернандо
81'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Н'Дойе Даме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
80'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Беро Матуш
80'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Удар, который нанес Дукара Сулейман, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Чакыр Угурджан парировал мяч в поле.
79'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Шарлес Фернандо
78'
Кадах Дениз пробует нанести удар издали, но Чакыр Угурджан держит все под контролем
77'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой справа.
77'
Какой шанс! Сангаре Назим почти забил, но мяч вынесли с линии!
76'
Озмерт Хакан получил желтую карточку от судьи
76'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор играет слишком грубо. Шахан Олджай оказался на газоне.
76'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
76'
75'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор подал угловой справа.
75'
Шахан Олджай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Кадах Дениз нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Дукара Сулейман из команды Антальяспор делает пас партнеру.
74'
Новак Филип наказан за толчок Сангаре Назим
74'
74'
Анжело Диего не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
71'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
70'
Джуру Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
70'
Н'Дойе Даме мяч отрикошетил от ворот
70'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
69'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
68'
Сангаре Назим нарушает правила. Новак Филип пострадал
66'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Гюрал Эмре грубо играет против соперника. Пострадал Куцка Юрай
66'
66'
Сангаре Назим из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Перейра Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор играет слишком грубо. Перейра Жоау оказался на газоне.
64'
Тактическая замена. Майкон Маркес уходит с поля и его заменяет Сангаре Назим
62'
Фантастический гол, где все сам сделал Язиджи Юсуф!
62'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
62'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
61'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор подал угловой слева.
61'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Плохо сыграл Майкон Маркес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
60'
Дукара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
59'
Челюстка Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Рефери не любит споров - именно за это Анжело Диего сейчас получил желтую
59'
Судья сигнализирует, что Дукара Сулейман из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
59'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
58'
58'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор подал угловой справа.
57'
Куцка Юрай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Майкон Маркес из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет Антальяспор
54'
Йилмаз Бурак нанес удар чуть мимо. Близко!
54'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
54'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Гюрал Эмре из команды Антальяспор играет слишком грубо. Куцка Юрай оказался на газоне.
52'
Дукара Сулейман нанес удар издали, а Чакыр Угурджан отбил его обратно в игру!
52'
Отличные скиллы показывает Дукара Сулейман, обводя своих соперников
52'
Озмерт Хакан наказан за толчок Язиджи Юсуф
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Анжело Диего из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
Гюрал Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Удар от ворот произведет Антальяспор
35'
Шанс! Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
34'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Озмерт Хакан из команды Антальяспор опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
26'
Майкон Маркес из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Челюстка Ондржей из команды Антальяспор отправил кросс в штрафную...
26'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Боффин Рууд взял и забрал мяч на выходе
25'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
24'
22'
Озмерт Хакан не смог попасть в створ ударом издали
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
21'
Майкон Маркес наказан за толчок Соса Хосе
21'
Майкон Маркес из команды Антальяспор разыграл угловой с левого угла.
19'
Айтач Сакыб наказан за толчок Соса Хосе
19'
Судья сигнализирует, что Айтач Сакыб из команды Антальяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шарлес Фернандо из команды Антальяспор.
4'
Хорошую попытку сделал Челюстка Ондржей. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Майкон Маркес выбил мяч подальше от ворот.
2'
Удар от ворот произведет Антальяспор
2'
ШАНС! Куцка Юрай нанес удар с лета, но не попал по воротам!
2'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Антальяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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