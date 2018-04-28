Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 13589
1:1
Конец матча
22' Желтая карточкаСанчес Виктор
25' Желтая карточкаДидак Вилья
27' Желтая карточкаКальери Хонатан
0:1
29' ПенальтиКальери Хонатан
35' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
1:1
76' ГолМорено Херард
79' Желтая карточкаВисенте Гомес
90' Желтая карточкаКастельяно Дани
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
[3] - столько добавил арбитр времени.
93'
92'
Кастельяно Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Судья сигнализирует, что Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
92'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
92'
Хайро Самперио нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Рока Марк мяч отрикошетил от ворот
91'
Чичисола Леандро не дал случится голу! Гарсия Серхио должен был забивать, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв
91'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
91'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас толкнул локтем оппонента. Это Хави Лопеc заработал фол
90'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
90'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тана Домингес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол играет слишком грубо. Агиррегарай Матиас оказался на газоне.
88'
Баптистао Лео наказан за толчок Гальвес Алехандро
87'
Хайро Самперио наказан за толчок Эрмосо Марио
87'
87'
87'
87'
87'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Этебо Огенекаро наказан за толчок Баптистао Лео
85'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
85'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Хорошую попытку сделал Дардер Серхи. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
83'
83'
Плохо сыграл Химо Наварро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Хурадо Хосе Мануэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
82'
80'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Хурадо Хосе Мануэль
80'
Гарсия Серхио коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Глупую желтую получил Висенте Гомес за то, что отбил ногой мяч после свистка
79'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Аквилани Альберто получил травму и заменен. Тана Домингес выходит на поле.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Аквилани Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Аквилани Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Гарсия Серхио сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!
76'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
76'
76'
76'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Тактическая замена. Мичел Маседо уходит с поля и его заменяет Агиррегарай Матиас
74'
Баптистао Лео наказан за толчок Хиль Начо
74'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
74'
Чичисола Леандро отбил мяч на угловой после удара Гарсия Серхио из штрафной площади.
73'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
73'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
72'
71'
Хайро Самперио наказан за толчок Дидак Вилья
70'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Тактическая замена. Эзекиль Имох уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
69'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
69'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
68'
68'
67'
67'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Баптистао Лео
67'
Мелендо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Хиль Начо мяч отрикошетил от ворот
65'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
62'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
62'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
61'
Морено Херард из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
60'
60'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
59'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
59'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Санчес Виктор уходит с поля и его заменяет Рока Марк
58'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Чичисола Леандро пострадал.
58'
Хорошую попытку сделал Морено Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Отличная возможность! Морено Херард упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
57'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
57'
56'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Хави Лопеc наказан за толчок Хиль Начо
54'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
53'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
53'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Гарсия Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
52'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Гарсия Серхио наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
51'
50'
50'
Гранеро Эстебан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Судья сигнализирует, что Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
49'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
48'
Висенте Гомес наказан за толчок Санчес Виктор
48'
Этебо Огенекаро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
48'
48'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Висенте Гомес из штрафной площади.
48'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
47'
Плохо сыграл Эрмосо Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
47'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Дидак Вилья оказался на газоне.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Санчес Виктор из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
44'
Мелендо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Кастельяно Дани коснулся мяча рукой.
44'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Сегодняшная посещаемость составляет 13589 болельщиков
43'
Хиль Начо наказан за толчок Хави Лопеc
42'
Санчес Виктор из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
42'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
40'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
39'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
39'
Кастельяно Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Морено Херард возвращается на поле, всё в порядке.
37'
37'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Этебо Огенекаро получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Этебо Огенекаро грубо играет против соперника. Пострадал Морено Херард
35'
33'
Морено Херард из команды Эспаньол играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
33'
33'
ШАНС! Дидак Вилья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Хорошую попытку сделал Морено Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
29'
Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас забивает с точки!
28'
ПЕНАЛЬТИ! - Давид Лопес играет рукой в штрафной! Давид Лопес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
28'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эрмосо Марио ошибается в защите.
27'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
27'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Хави Лопеc пострадал.
26'
25'
Рефери не любит споров - именно за это Дидак Вилья сейчас получил желтую
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Судья сигнализирует, что Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
24'
Судья сигнализирует, что Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
23'
Давид Лопес из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
22'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Висенте Гомес
22'
21'
Этебо Огенекаро пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
21'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
20'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Хиль Начо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
Аквилани Альберто наказан за толчок Мелендо Оскар
17'
17'
Аквилани Альберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Хиль Начо
16'
16'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
15'
14'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
12'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
11'
11'
Опасность предотвращена - Давид Лопес из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
11'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
11'
Давид Лопес наказан за толчок Кальери Хонатан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
9'
9'
8'
Гарсия Серхио нанес удар головой, но Чичисола Леандро спокойно отбил мяч.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Хиль Начо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
6'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
5'
Мелендо Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
5'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
5'
Этебо Огенекаро ошибается в защите.
4'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
3'
Эзекиль Имох пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
3'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Хави Лопеc ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Лас-Пальмас
Эспаньол
91% (162)
Ничья:
5.6% (10)
Лас-Пальмас
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эспаньол:
34.3% (61)
2:1 Эспаньол:
27.5% (49)
2:0 Эспаньол:
24.7% (44)
1:1 Ничья:
4.5% (8)
1:2 Лас-Пальмас:
1.7% (3)
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