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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 13589
Эспаньол
1:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
22' Желтая карточка
Санчес Виктор
25' Желтая карточка
Дидак Вилья
27' Желтая карточка
Кальери Хонатан
0:1
29' Пенальти
Кальери Хонатан
35' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
1:1
76' Гол
Морено Херард
79' Желтая карточка
Висенте Гомес
90' Желтая карточка
Кастельяно Дани
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
[3] - столько добавил арбитр времени.
93'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

Желтая карточка
92'
Кастельяно Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
92'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
92'
Хайро Самперио нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
92'
Рока Марк из команды Эспаньол подал угловой справа.
91'
Рока Марк мяч отрикошетил от ворот
91'
Чичисола Леандро не дал случится голу! Гарсия Серхио должен был забивать, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв
91'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
91'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
90'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас толкнул локтем оппонента. Это Хави Лопеc заработал фол
90'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
90'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тана Домингес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол играет слишком грубо. Агиррегарай Матиас оказался на газоне.
Фол, нарушение
88'
Баптистао Лео наказан за толчок Гальвес Алехандро
Фол, нарушение
87'
Хайро Самперио наказан за толчок Эрмосо Марио
87'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
87'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
87'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
87'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Этебо Огенекаро наказан за толчок Баптистао Лео
Угловой
85'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
85'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Хорошую попытку сделал Дардер Серхи. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
83'
Плохо сыграл Химо Наварро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Хурадо Хосе Мануэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
82'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Хурадо Хосе Мануэль
Фол, нарушение
80'
Гарсия Серхио коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
79'
Глупую желтую получил Висенте Гомес за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Аквилани Альберто получил травму и заменен. Тана Домингес выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Аквилани Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Аквилани Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Гарсия Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!
76'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
76'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Тактическая замена. Мичел Маседо уходит с поля и его заменяет Агиррегарай Матиас
Фол, нарушение
74'
Баптистао Лео наказан за толчок Хиль Начо
74'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
74'
Чичисола Леандро отбил мяч на угловой после удара Гарсия Серхио из штрафной площади.
73'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
72'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Хайро Самперио наказан за толчок Дидак Вилья
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Тактическая замена. Эзекиль Имох уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
Офсайд
69'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
69'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
68'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
68'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Эспаньол
67'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Баптистао Лео
67'
Мелендо Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
66'
Хиль Начо мяч отрикошетил от ворот
65'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
62'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
62'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
62'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
61'
Морено Херард из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
61'
Рока Марк из команды Эспаньол подал угловой справа.
61'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
59'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
59'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Санчес Виктор уходит с поля и его заменяет Рока Марк
Фол, нарушение
58'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Чичисола Леандро пострадал.
58'
Хорошую попытку сделал Морено Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Отличная возможность! Морено Херард упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
57'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
56'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
55'
Хави Лопеc наказан за толчок Хиль Начо
54'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
53'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Гарсия Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
52'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
52'
Гарсия Серхио наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
51'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
50'
Гранеро Эстебан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
Фол, нарушение
48'
Висенте Гомес наказан за толчок Санчес Виктор
48'
Этебо Огенекаро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
Угловой
48'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
48'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Висенте Гомес из штрафной площади.
48'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
47'
Плохо сыграл Эрмосо Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Дидак Вилья оказался на газоне.
46'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Санчес Виктор из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Мелендо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Кастельяно Дани коснулся мяча рукой.
44'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Сегодняшная посещаемость составляет 13589 болельщиков
Фол, нарушение
43'
Хиль Начо наказан за толчок Хави Лопеc
Фол, нарушение
42'
Санчес Виктор из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
42'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
40'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
40'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
39'
Кастельяно Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
39'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
38'
Морено Херард возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Удар от ворот произведет Эспаньол
37'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
36'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
36'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
35'
Этебо Огенекаро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Этебо Огенекаро грубо играет против соперника. Пострадал Морено Херард
35'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Фол, нарушение
33'
Морено Херард из команды Эспаньол играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
33'
ШАНС! Дидак Вилья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хорошую попытку сделал Морено Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас забивает с точки!
Фол, нарушение
28'
ПЕНАЛЬТИ! - Давид Лопес играет рукой в штрафной! Давид Лопес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
28'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эрмосо Марио ошибается в защите.
Желтая карточка
27'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Хави Лопеc пострадал.
26'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
25'
Рефери не любит споров - именно за это Дидак Вилья сейчас получил желтую
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
Фол, нарушение
23'
Давид Лопес из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
Желтая карточка
22'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Висенте Гомес
22'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Этебо Огенекаро пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
Офсайд
21'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
Фол, нарушение
20'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Хиль Начо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Аквилани Альберто наказан за толчок Мелендо Оскар
17'
Удар от ворот произведет Эспаньол
17'
Аквилани Альберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Хиль Начо
16'
Удар от ворот произведет Эспаньол
16'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
Угловой
15'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
14'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
11'
Удар от ворот произведет Эспаньол
11'
Опасность предотвращена - Давид Лопес из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
11'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Давид Лопес наказан за толчок Кальери Хонатан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
9'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
9'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
8'
Гарсия Серхио нанес удар головой, но Чичисола Леандро спокойно отбил мяч.
8'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Хиль Начо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
6'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
6'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
5'
Мелендо Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
5'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
5'
Этебо Огенекаро ошибается в защите.
4'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Эзекиль Имох пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
3'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Хави Лопеc ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Лас-Пальмас
Эспаньол
91% (162)
Ничья:
5.6% (10)
Лас-Пальмас
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
34.3% (61)
Эспаньол:
27.5% (49)
Эспаньол:
24.7% (44)
Ничья:
4.5% (8)
Лас-Пальмас:
1.7% (3)
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