  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 23972
Реал Сосьедад
3:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
13' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1:0
15' Гол в свои ворота
Сан-Хосе Микель
24' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
26' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
2:0
36' Гол
Оярсабаль Микель
3:0
54' Гол в свои ворота
Сан-Хосе Микель
59' Желтая карточка
Льоренте Диего
3:1
59' Пенальти
Гарсия Рауль
81' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
84' Желтая карточка
Сусаета Маркель
85' Красная карточка
Пардо Рубен
86' Желтая карточка
Виллиан Жозе
86' Желтая карточка
Муньяин Икер
90' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Офсайд
93'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе

91'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Субельдия Игор наказан за толчок Муньяин Икер
90'
Тактическая замена. Янузай Аднан уходит с поля и его заменяет Субельдия Игор
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
89'
Гарсия Рауль хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
89'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Рико Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
87'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Де ла Белья Альберто оказался на газоне.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
86'
Рефери не любит споров - именно за это Муньяин Икер сейчас получил желтую
Желтая карточка
86'
Рефери не любит споров - именно за это Виллиан Жозе сейчас получил желтую
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
86'
УДАЛЕНИЕ! - Пардо Рубен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Пардо Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Рико Микель
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Сан-Хосе Микель
Офсайд
85'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
Желтая карточка
84'
Сусаета Маркель получил жёлтую карточку за "нырок".
83'
Тактическая замена. Ариц Элустондо уходит с поля и его заменяет Арсальюс Альваро
Офсайд
83'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
83'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
82'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
81'
Уильямс Иньяки получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Уильямс Иньяки грубо играет против соперника. Пострадал Сурутуса Давид
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Муньяин Икер наказан за толчок Ильяраменди Асьер
77'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
77'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
76'
Янузай Аднан нанес удар, мяч был парирован, но Кепа Аррисабалага не удержал его в руках.
76'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
73'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Итурраспе Андер уходит с поля и его заменяет Рико Микель
72'
Итурраспе Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
72'
Каналес Серхио мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
72'
Каналес Серхио коснулся мяча рукой.
Офсайд
71'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
71'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Назначен штрафной. Пострадал Де Маркос Оскар, его свалил Виллиан Жозе.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
68'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
68'
Головой пробил Гарсия Рауль, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
68'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
68'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
67'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
67'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
66'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
64'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Де Маркос Оскар оказался на газоне.
64'
Опасность предотвращена - Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
64'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
64'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Итурраспе Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
63'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
63'
ШТАНГА! Пробил головой Уильямс Иньяки прямо в каркас ворот!
62'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Ариц Элустондо атаковал сзади соперника. Это Кордоба Иньиго заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
62'
Навас Рауль наказан за толчок Уильямс Иньяки
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
61'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
61'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
60'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает с точки!
Желтая карточка
59'
Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ! - Льоренте Диего играет рукой в штрафной! Льоренте Диего вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Угловой
59'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
59'
Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Навас Рауль из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Сан-Хосе Микель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
54'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Нуньес Унай наказан за толчок Янузай Аднан
53'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Итурраспе Андер пострадал.
51'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Тактическая замена. Лекуе Иньиго уходит с поля и его заменяет Сусаета Маркель
49'
Льоренте Диего нанес удар головой, но Кепа Аррисабалага спокойно отбил мяч.
49'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Янузай Аднан оказался на газоне.
48'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
47'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
46'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Ариц Элустондо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
43'
ШАНС! Льоренте Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Навас Рауль нанес удар в каркас ворот!
42'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
42'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Баленсиага Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
41'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом
39'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
36'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!
36'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
36'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
36'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
36'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Баленсиага Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Де ла Белья Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Головой пробил Ариц Элустондо, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
34'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
34'
Хороший удар издали нанес Каналес Серхио, но отличный сейв сделал Кепа Аррисабалага. Угловой.
34'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
34'
Ильяраменди Асьер ошибается в защите.
33'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Баленсиага Микель оказался на газоне.
32'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
31'
Каналес Серхио наказан за толчок Лекуе Иньиго
30'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
29'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
28'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
28'
ШАНС! Сурутуса Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
27'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
27'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
26'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Сан-Хосе Микель оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
24'
Де Маркос Оскар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Де Маркос Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Сурутуса Давид
24'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
23'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
23'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
23'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой слева.
23'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
22'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
21'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Отличные скиллы показывает Кордоба Иньиго, обводя своих соперников
21'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Гарсия Рауль наказан за толчок Сурутуса Давид
19'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
18'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
17'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
17'
Итурраспе Андер наказан за толчок Каналес Серхио
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Сан-Хосе Микель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Кордоба Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
14'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
13'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Гарсия Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Де ла Белья Альберто
13'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
12'
Шанс! Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
12'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
12'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
6'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Виллиан Жозе наказан за толчок Нуньес Унай
4'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
1'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б
Реал Сосьедад
69.1% (123)
Ничья:
24.2% (43)
Атлетик Б
6.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
45.5% (81)
Ничья:
19.7% (35)
Реал Сосьедад:
13.5% (24)
Реал Сосьедад:
4.5% (8)
Атлетик Б:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация