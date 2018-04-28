Стадион: Аноэта Зрители: 23972
3:1
Конец матча
13' Желтая карточкаГарсия Рауль
1:0
15' Гол в свои воротаСан-Хосе Микель
24' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
26' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
2:0
36' ГолОярсабаль Микель
3:0
54' Гол в свои воротаСан-Хосе Микель
59' Желтая карточкаЛьоренте Диего
3:1
59' ПенальтиГарсия Рауль
81' Желтая карточкаУильямс Иньяки
84' Желтая карточкаСусаета Маркель
85' Красная карточкаПардо Рубен
86' Желтая карточкаВиллиан Жозе
86' Желтая карточкаМуньяин Икер
90' Желтая карточкаИньиго Мартинес
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад в офсайде
92'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Субельдия Игор наказан за толчок Муньяин Икер
90'
Тактическая замена. Янузай Аднан уходит с поля и его заменяет Субельдия Игор
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
89'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
89'
Гарсия Рауль хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
89'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Рико Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Де ла Белья Альберто оказался на газоне.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Рефери не любит споров - именно за это Муньяин Икер сейчас получил желтую
86'
Рефери не любит споров - именно за это Виллиан Жозе сейчас получил желтую
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
86'
УДАЛЕНИЕ! - Пардо Рубен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
85'
Безумный фол. Пардо Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Рико Микель
85'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Сан-Хосе Микель
85'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
84'
Сусаета Маркель получил жёлтую карточку за "нырок".
83'
Тактическая замена. Ариц Элустондо уходит с поля и его заменяет Арсальюс Альваро
83'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
83'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Уильямс Иньяки получил желтую карточку от судьи
81'
Безумный фол. Уильямс Иньяки грубо играет против соперника. Пострадал Сурутуса Давид
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
79'
Муньяин Икер наказан за толчок Ильяраменди Асьер
77'
77'
76'
Янузай Аднан нанес удар, мяч был парирован, но Кепа Аррисабалага не удержал его в руках.
76'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
73'
Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
73'
73'
Тактическая замена. Итурраспе Андер уходит с поля и его заменяет Рико Микель
72'
Итурраспе Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
72'
Каналес Серхио мяч отрикошетил от ворот
72'
Каналес Серхио коснулся мяча рукой.
71'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
71'
71'
Назначен штрафной. Пострадал Де Маркос Оскар, его свалил Виллиан Жозе.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
68'
Головой пробил Гарсия Рауль, но голкипер отбил его в поле!
68'
68'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
67'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
67'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
66'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Де Маркос Оскар оказался на газоне.
64'
Опасность предотвращена - Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
64'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
64'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
64'
Судья сигнализирует, что Итурраспе Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
63'
63'
ШТАНГА! Пробил головой Уильямс Иньяки прямо в каркас ворот!
62'
62'
Судья свистит. Ариц Элустондо атаковал сзади соперника. Это Кордоба Иньиго заработал своей команде штрафной
62'
Навас Рауль наказан за толчок Уильямс Иньяки
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
61'
61'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
60'
59'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забивает с точки!
59'
Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
59'
ПЕНАЛЬТИ! - Льоренте Диего играет рукой в штрафной! Льоренте Диего вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
59'
59'
Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
56'
Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Судья сигнализирует, что Навас Рауль из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
54'
Г О О О О Л - Сан-Хосе Микель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
54'
53'
Нуньес Унай наказан за толчок Янузай Аднан
53'
52'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
52'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Итурраспе Андер пострадал.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
50'
50'
Тактическая замена. Лекуе Иньиго уходит с поля и его заменяет Сусаета Маркель
49'
Льоренте Диего нанес удар головой, но Кепа Аррисабалага спокойно отбил мяч.
49'
48'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Янузай Аднан оказался на газоне.
48'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
46'
46'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Ариц Элустондо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
43'
43'
ШАНС! Льоренте Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Навас Рауль нанес удар в каркас ворот!
42'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Баленсиага Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
41'
41'
41'
41'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
40'
Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом
39'
39'
36'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!
36'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
36'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
36'
Судья сигнализирует, что Баленсиага Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
35'
Де ла Белья Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Головой пробил Ариц Элустондо, но голкипер отбил его в поле!
34'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
34'
Хороший удар издали нанес Каналес Серхио, но отличный сейв сделал Кепа Аррисабалага. Угловой.
34'
34'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
34'
Ильяраменди Асьер ошибается в защите.
33'
33'
32'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Баленсиага Микель оказался на газоне.
32'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Каналес Серхио наказан за толчок Лекуе Иньиго
30'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
29'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
28'
28'
ШАНС! Сурутуса Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
27'
27'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
26'
26'
Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи
26'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Сан-Хосе Микель оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Де Маркос Оскар получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Де Маркос Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Сурутуса Давид
24'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
23'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
22'
22'
21'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Отличные скиллы показывает Кордоба Иньиго, обводя своих соперников
21'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
19'
Гарсия Рауль наказан за толчок Сурутуса Давид
19'
18'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
17'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
17'
Итурраспе Андер наказан за толчок Каналес Серхио
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Г О О О О Л - Сан-Хосе Микель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Кордоба Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
14'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Гарсия Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Де ла Белья Альберто
13'
12'
Шанс! Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
12'
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сурутуса Давид оказался на газоне.
12'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
4'
Виллиан Жозе наказан за толчок Нуньес Унай
4'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
2'
2'
1'
1'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б
Реал Сосьедад
69.1% (123)
Ничья:
24.2% (43)
Атлетик Б
6.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
45.5% (81)
1:1 Ничья:
19.7% (35)
1:0 Реал Сосьедад:
13.5% (24)
3:1 Реал Сосьедад:
4.5% (8)
1:2 Атлетик Б:
3.4% (6)
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