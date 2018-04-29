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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 8011
Хетафе
1:1
Второй тайм: 83'
Жирона
0'
1:0
18' Гол
Дьедью Амат
34' Желтая карточка
Дьедью Амат
35' Желтая карточка
Алькала Педро
39' Желтая карточка
Тимор Давид
42' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
43' Красная карточка
Суарес Дамиан
1:1
45' Пенальти
Стуани Кристиан
47' Желтая карточка
Маффео Пабло
1:1
58' Не забитый пенальти
Видаль Молина
63' Желтая карточка
Мора Серхио
72' Желтая карточка
Адай Бенитес
73' Желтая карточка
Фахир Файсал
76' Желтая карточка
Антунеш Виторину
83'
Второй тайм
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Тактическая замена. Тимор Давид уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
82'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
82'
Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
81'
Тимор Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
80'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
80'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Дьедью Амат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
78'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Видаль Молина
77'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
77'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Антунеш Виторину сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Порту Кристиан
76'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Понс Пере из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
75'
Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Борха I, его свалил Портильо Франсиско.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Удар от ворот произведет Хетафе
74'
Адай Бенитес не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
73'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Фахир Файсал из команды Хетафе играет слишком грубо. Гранель Алекс оказался на газоне.
Желтая карточка
72'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
Фол, нарушение
72'
Видаль Молина наказан за толчок Тимор Давид
72'
Удар от ворот произведет Хетафе
71'
ШАНС! Порту Кристиан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
71'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
71'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Офсайд
70'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Удар от ворот произведет Жирона
Офсайд
68'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
68'
Гранель Алекс из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
68'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Мохика Хоан
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Дьедью Амат атаковал сзади соперника. Это Понс Пере заработал своей команде штрафной
67'
Удар от ворот произведет Хетафе
67'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
67'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
66'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Порту Кристиан из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Портильо Франсиско из команды Хетафе пасует в штрафную, но Буну Яссин выходит и ловит мяч.
65'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Плохо сыграл Бруно Гонсалес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
63'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
63'
Мора Серхио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
62'
Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
62'
Мора Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Мора Серхио грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Борха I
61'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Молинеро Франциско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
60'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Молинеро Франциско
60'
Тактическая замена. Алькала Педро уходит с поля и его заменяет Гарсия Борха I
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
59'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
59'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
58'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Видаль Молина наносит удар в каркас ворот!
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ - Бернардо Эспиноса из команды Жирона привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Видаль Молина.
57'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
Фол, нарушение
55'
Гранель Алекс коснулся мяча рукой.
55'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тимор Давид из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Удар от ворот произведет Жирона
54'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
54'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
53'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
52'
Удар от ворот произведет Хетафе
52'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 8011 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Хетафе
49'
Тактическая замена. Фламини Матьё уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
49'
Тимор Давид не смог попасть в створ ударом издали
48'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хорошую попытку сделал Бернардо Эспиноса. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Маффео Пабло сейчас получил желтую
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Алькала Педро
46'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
46'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
48'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
47'
Адай Бенитес пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
47'
Удар от ворот произведет Жирона
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
43'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Суарес Дамиан оказался удален с поля
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ - Суарес Дамиан из команды Хетафе привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Стуани Кристиан.
43'
Плохо сыграл Анхель Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
43'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
43'
Адай Бенитес мяч отрикошетил от ворот
43'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Адай Бенитес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Бруно Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
41'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
41'
Дьедью Амат из команды Хетафе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Видаль Молина мяча так и не получил
41'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
39'
Тимор Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
39'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
39'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Бруно Гонсалес
36'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Дьедью Амат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
35'
Алькала Педро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Алькала Педро грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
Желтая карточка
34'
Рефери не любит споров - именно за это Дьедью Амат сейчас получил желтую
Фол, нарушение
34'
Анхель Луис из команды Хетафе играет слишком грубо. Тимор Давид оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Жирона
33'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
32'
Удар от ворот произведет Хетафе
31'
Адай Бенитес из команды Жирона делает неудачный навес.
Фол, нарушение
30'
Суарес Дамиан наказан за толчок Стуани Кристиан
30'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
Фол, нарушение
27'
Фламини Матьё из команды Хетафе играет слишком грубо. Маффео Пабло оказался на газоне.
26'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Хетафе
25'
Алькала Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Удар от ворот произведет Хетафе
23'
Удар от ворот произведет Жирона
23'
Суарес Дамиан выбил мяч подальше от ворот.
22'
Гранель Алекс из команды Жирона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
21'
Буну Яссин из команды Жирона сделал отличный сейв!
21'
Буну Яссин вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Анхель Луис. Отличный был шанс, чтобы забить!
21'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дьедью Амат вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
18'
Плохо сыграл Бернардо Эспиноса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Анхель Луис из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Понс Пере
16'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Жирона
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
14'
Удар от ворот произведет Хетафе
13'
Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
13'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Хетафе
12'
Алькала Педро выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Жирона
11'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Антунеш Виторину из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
10'
Стуани Кристиан наказан за толчок Бруно Гонсалес
10'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адай Бенитес и Гранель Алекс из команды Жирона.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
8'
Фламини Матьё наказан за толчок Тимор Давид
8'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
7'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Жирона
6'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Стуани Кристиан из команды Жирона получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Гуаита Висенте все предвидел и спас команду!
5'
Алькала Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
5'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
Удар от ворот произведет Хетафе
3'
Удар от ворот произведет Жирона
3'
ШАНС! Видаль Молина нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
Офсайд
1'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
1'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
1'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
1'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Анхель Луис из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Жирона
Хетафе
72.6% (135)
Ничья:
18.8% (35)
Жирона
8.6% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
31.2% (58)
Хетафе:
26.9% (50)
Ничья:
15.6% (29)
Хетафе:
10.2% (19)
Жирона:
3.8% (7)
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