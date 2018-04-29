Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 8011
1:0
18' ГолДьедью Амат
34' Желтая карточкаДьедью Амат
35' Желтая карточкаАлькала Педро
39' Желтая карточкаТимор Давид
42' Желтая карточкаБруно Гонсалес
43' Красная карточкаСуарес Дамиан
1:1
45' ПенальтиСтуани Кристиан
47' Желтая карточкаМаффео Пабло
1:1
58' Не забитый пенальтиВидаль Молина
63' Желтая карточкаМора Серхио
72' Желтая карточкаАдай Бенитес
73' Желтая карточкаФахир Файсал
76' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
Второй тайм
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Тактическая замена. Тимор Давид уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
82'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
82'
Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
81'
Тимор Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
80'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Дьедью Амат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
78'
Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
78'
78'
77'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Видаль Молина
77'
77'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Антунеш Виторину сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
76'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Порту Кристиан
76'
75'
Назначен штрафной. Пострадал Гарсия Борха I, его свалил Портильо Франсиско.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
74'
Адай Бенитес не смог попасть в створ ударом издали
73'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
73'
Фахир Файсал из команды Хетафе играет слишком грубо. Гранель Алекс оказался на газоне.
72'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
72'
Видаль Молина наказан за толчок Тимор Давид
72'
71'
ШАНС! Порту Кристиан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
71'
71'
70'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
68'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
68'
Гранель Алекс из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
68'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Мохика Хоан
68'
Судья свистит. Дьедью Амат атаковал сзади соперника. Это Понс Пере заработал своей команде штрафной
67'
67'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
67'
66'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
66'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Порту Кристиан из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Портильо Франсиско из команды Хетафе пасует в штрафную, но Буну Яссин выходит и ловит мяч.
65'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Плохо сыграл Бруно Гонсалес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Мора Серхио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Мора Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Безумный фол. Мора Серхио грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Борха I
61'
61'
61'
Судья сигнализирует, что Молинеро Франциско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
60'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Молинеро Франциско
60'
Тактическая замена. Алькала Педро уходит с поля и его заменяет Гарсия Борха I
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
59'
59'
59'
59'
58'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Видаль Молина наносит удар в каркас ворот!
57'
ПЕНАЛЬТИ - Бернардо Эспиноса из команды Жирона привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Видаль Молина.
57'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
55'
Гранель Алекс коснулся мяча рукой.
55'
55'
Тимор Давид из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
54'
Антунеш Виторину не смог попасть в створ ударом издали
54'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
53'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
52'
52'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 8011 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Тактическая замена. Фламини Матьё уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
49'
Тимор Давид не смог попасть в створ ударом издали
48'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хорошую попытку сделал Бернардо Эспиноса. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Рефери не любит споров - именно за это Маффео Пабло сейчас получил желтую
47'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Алькала Педро
46'
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
47'
Адай Бенитес пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
47'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
43'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Суарес Дамиан оказался удален с поля
43'
ПЕНАЛЬТИ - Суарес Дамиан из команды Хетафе привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Стуани Кристиан.
43'
Плохо сыграл Анхель Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
43'
Адай Бенитес мяч отрикошетил от ворот
43'
43'
Адай Бенитес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Бруно Гонсалес получил желтую карточку от судьи
42'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
41'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
41'
Дьедью Амат из команды Хетафе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Видаль Молина мяча так и не получил
41'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
40'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Тимор Давид получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
39'
39'
39'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
36'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Бруно Гонсалес
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Дьедью Амат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Алькала Педро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Безумный фол. Алькала Педро грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
34'
Рефери не любит споров - именно за это Дьедью Амат сейчас получил желтую
34'
Анхель Луис из команды Хетафе играет слишком грубо. Тимор Давид оказался на газоне.
33'
33'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает неудачный навес.
32'
Судья сигнализирует, что Тимор Давид из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
32'
31'
Адай Бенитес из команды Жирона делает неудачный навес.
30'
Суарес Дамиан наказан за толчок Стуани Кристиан
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
28'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
27'
Фламини Матьё из команды Хетафе играет слишком грубо. Маффео Пабло оказался на газоне.
26'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Алькала Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
23'
23'
Суарес Дамиан выбил мяч подальше от ворот.
22'
Гранель Алекс из команды Жирона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
22'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
21'
Буну Яссин из команды Жирона сделал отличный сейв!
21'
Буну Яссин вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Анхель Луис. Отличный был шанс, чтобы забить!
21'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дьедью Амат вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
18'
Плохо сыграл Бернардо Эспиноса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Анхель Луис из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Понс Пере
16'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
14'
13'
Шанс! Порту Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
13'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
Алькала Педро выбил мяч подальше от ворот.
11'
11'
11'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Антунеш Виторину из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
10'
Стуани Кристиан наказан за толчок Бруно Гонсалес
10'
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адай Бенитес и Гранель Алекс из команды Жирона.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
8'
Фламини Матьё наказан за толчок Тимор Давид
8'
7'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
7'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает неудачный навес.
6'
5'
Стуани Кристиан из команды Жирона получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Гуаита Висенте все предвидел и спас команду!
5'
Алькала Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
3'
3'
ШАНС! Видаль Молина нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
2'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
1'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
1'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
1'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Анхель Луис из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Жирона
Хетафе
72.6% (135)
Ничья:
18.8% (35)
Жирона
8.6% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хетафе:
31.2% (58)
2:1 Хетафе:
26.9% (50)
1:1 Ничья:
15.6% (29)
2:0 Хетафе:
10.2% (19)
1:2 Жирона:
3.8% (7)
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