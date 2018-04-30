Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 53163
10' Желтая карточкаАдриан Гонсалес
0:1
20' ГолЭн-Несири Юссеф
1:1
24' ГолДурмиси Риза
62' Желтая карточкаХоакин Санчес
2:1
73' ГолФабиан Руис
75' Желтая карточкаЭрнандес Луис
80' Желтая карточкаМикель Игнаси
Второй тайм
91'
Junior Firpo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Микель Игнаси из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Удар от ворот произведет Бетис
89'
Микель Игнаси из команды Малага отправил кросс в штрафную...
89'
Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
88'
Тактическая замена. Лестьенн Максим уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
87'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Junior Firpo
86'
Санабрия Антонио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Эрнандес Луис пострадал.
86'
Морон Лорен из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
85'
Морон Лорен нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Санабрия Антонио из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Микель Игнаси из команды Малага отправил кросс в штрафную...
82'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
82'
Идейе Браун коснулся мяча рукой.
82'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Амат Хорди получил травму и заменен. Тельо Кристиан выходит на поле.
80'
Микель Игнаси получил желтую карточку от судьи
80'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
80'
Матч возобновится спорным мячом
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Амат Хорди получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Амат Хорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
ШАНС! Лестьенн Максим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
78'
Ласен Мехди из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
78'
Ролан Диего из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Идейе Браун
77'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
76'
Манди Аисса из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Морон Лорен из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи
75'
Судья свистит. Эрнандес Луис атаковал сзади соперника. Это Санабрия Антонио заработал своей команде штрафной
73'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Фабиан Руис из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!
71'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
71'
Лестьенн Максим из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Ласен Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
70'
69'
Junior Firpo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
68'
68'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес
67'
67'
66'
Удар от ворот произведет Бетис
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Удар от ворот произведет Бетис
64'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Хоакин Санчес получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Хоакин Санчес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
62'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Эрнандес Луис возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Малага поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрнандес Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Эрнандес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Хоакин Санчес из команды Бетис пасует в штрафную, но Роберто Хименес выходит и ловит мяч.
57'
Ласен Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
56'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
56'
Гарсия Хави нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
55'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Будебуз Ряд из команды Бетис играет слишком грубо. Ласен Мехди оказался на газоне.
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 53163 болельщиков
52'
Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Саксесс Исаак из команды Малага играет слишком грубо. Junior Firpo оказался на газоне.
50'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
49'
49'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Барраган Антонио из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Лестьенн Максим заработал фол
47'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Саксесс Исаак пробует нанести удар издали, но Лопес Педро II держит все под контролем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
47'
47'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Фабиан Руис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
44'
Ласен Мехди нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
44'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
43'
Саксесс Исаак из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Дурмиси Риза нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Эрнандес Луис коснулся мяча рукой.
41'
Удар от ворот произведет Бетис
41'
ШАНС! Саксесс Исаак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
38'
Гарсия Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает неудачный навес.
34'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
34'
34'
Лестьенн Максим из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
32'
Удар от ворот произведет Бетис
32'
Саксесс Исаак из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
30'
30'
Шанс! Гарсия Хави из команды Бетис пробил головой, но мимо
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
29'
28'
27'
27'
Адриан Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Лестьенн Максим из команды Малага подал угловой слева.
27'
Ролан Диего из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Судья сигнализирует, что Junior Firpo из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
24'
Г О О О О Л - Дурмиси Риза забивает!
24'
Росалес Роберто ошибается в защите.
24'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Санабрия Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Саксесс Исаак из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Фабиан Руис заработал фол
22'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
22'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
22'
Дурмиси Риза мяч отрикошетил от ворот
22'
Гарсия Хави из команды Бетис делает пас партнеру.
22'
Дурмиси Риза из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Саксесс Исаак сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф изменил счет на табло!
20'
Саксесс Исаак из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Санабрия Антонио из команды Бетис играет слишком грубо. Эрнандес Луис оказался на газоне.
19'
Судья сигнализирует, что Ласен Мехди из команды Малага поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
18'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Барраган Антонио и попал в перекладину!
18'
Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Хоакин Санчес оказался на газоне.
16'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
15'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
15'
Будебуз Ряд из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Саксесс Исаак из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Адриан Гонсалес получил желтую карточку от судьи
10'
Адриан Гонсалес из команды Малага играет слишком грубо. Санабрия Антонио оказался на газоне.
9'
8'
Хорошую попытку сделал Ролан Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
7'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
7'
Удар от ворот произведет Бетис
7'
ШАНС! Адриан Гонсалес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
5'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
5'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
2'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Малага
Бетис
84.6% (148)
Ничья:
8.6% (15)
Малага
6.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бетис:
28.6% (50)
2:0 Бетис:
25.7% (45)
2:1 Бетис:
21.7% (38)
1:1 Ничья:
6.3% (11)
3:1 Бетис:
5.1% (9)
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