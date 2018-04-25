Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леганес

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
Леганес (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.04.2018 Леганес 0:0 Депортиво П
- 17.04.2018 Вильярреал 2:1 Леганес П
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 03.03.2018 Леганес 2:0 Малага П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|25
|8
|0
|83 - 19
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|54 - 18
|72
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|80 - 36
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 36
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 53
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|45 - 40
|51
|7.
|Севилья
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|41 - 52
|48
|8.
|Хетафе
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 31
|48
|9.
|Жирона
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 52
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 47
|45
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|60 - 54
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|37 - 47
|43
|13.
|Алавес
|Заявка
|34
|13
|2
|19
|34 - 47
|41
|14.
|Леганес
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|28 - 41
|40
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|37 - 42
|40
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|28 - 40
|39
|17.
|Леванте
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|32 - 49
|37
|18.
|Депортиво
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|32 - 65
|28
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 69
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|34
|5
|5
|24
|22 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ЛеганесДо начала игры осталось 1 день 14 часов 10 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леганес
Реал Мадрид
98.2% (108)
Ничья:
0.9% (1)
Леганес
0.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Реал Мадрид:
32.7% (36)
2:0 Реал Мадрид:
30% (33)
3:1 Реал Мадрид:
10% (11)
4:0 Реал Мадрид:
8.2% (9)
2:1 Реал Мадрид:
6.4% (7)
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