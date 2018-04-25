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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Леганес
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леганес

До начала игры осталось 1 день 14 часов 10 минут, которая состоится 28.04.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леганес
Реал Мадрид
98.2% (108)
Ничья:
0.9% (1)
Леганес
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
32.7% (36)
Реал Мадрид:
30% (33)
Реал Мадрид:
10% (11)
Реал Мадрид:
8.2% (9)
Реал Мадрид:
6.4% (7)
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