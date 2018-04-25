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Стадион:
Валенсия
 
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Эйбар
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эйбар

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 9 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
Валенсия
90.7% (78)
Ничья:
5.8% (5)
Эйбар
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
31.4% (27)
Валенсия:
29.1% (25)
Валенсия:
11.6% (10)
Валенсия:
9.3% (8)
Ничья:
4.7% (4)
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