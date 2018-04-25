Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эйбар

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 08.04.2018 Валенсия 1:0 Эспаньол П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
Эйбар (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.04.2018 Эйбар 0:1 Хетафе П
- 18.04.2018 Эспаньол 0:1 Эйбар П
- 15.04.2018 Эйбар 0:1 Алавес П
- 07.04.2018 Бетис 2:0 Эйбар П
- 01.04.2018 Эйбар 0:0 Реал Сосьедад П
- 16.03.2018 Леванте 2:1 Эйбар П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Эйбар 1:1 Малага П
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|25
|8
|0
|83 - 19
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|54 - 18
|72
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|80 - 36
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 36
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 53
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|45 - 40
|51
|7.
|Севилья
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|41 - 52
|48
|8.
|Хетафе
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 31
|48
|9.
|Жирона
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 52
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 47
|45
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|60 - 54
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|37 - 47
|43
|13.
|Алавес
|Заявка
|34
|13
|2
|19
|34 - 47
|41
|14.
|Леганес
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|28 - 41
|40
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|37 - 42
|40
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|28 - 40
|39
|17.
|Леванте
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|32 - 49
|37
|18.
|Депортиво
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|32 - 65
|28
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 69
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|34
|5
|5
|24
|22 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ЭйбарДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 9 минут, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
Валенсия
90.7% (78)
Ничья:
5.8% (5)
Эйбар
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
31.4% (27)
2:1 Валенсия:
29.1% (25)
1:0 Валенсия:
11.6% (10)
3:1 Валенсия:
9.3% (8)
1:1 Ничья:
4.7% (4)
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