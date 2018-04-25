Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Атлетико М

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Алавес (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.04.2018 Лас-Пальмас 0:4 Алавес П
- 19.04.2018 Алавес 1:2 Жирона П
- 15.04.2018 Эйбар 0:1 Алавес П
- 07.04.2018 Алавес 2:0 Хетафе П
- 01.04.2018 Эспаньол 0:0 Алавес П
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 12.03.2018 Алавес 1:3 Бетис П
- 04.03.2018 Реал Сосьедад 2:1 Алавес П
- 01.03.2018 Алавес 1:0 Леванте П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|25
|8
|0
|83 - 19
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|54 - 18
|72
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|80 - 36
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 36
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 53
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|45 - 40
|51
|7.
|Севилья
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|41 - 52
|48
|8.
|Хетафе
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 31
|48
|9.
|Жирона
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 52
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 47
|45
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|60 - 54
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|37 - 47
|43
|13.
|Алавес
|Заявка
|34
|13
|2
|19
|34 - 47
|41
|14.
|Леганес
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|28 - 41
|40
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|37 - 42
|40
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|28 - 40
|39
|17.
|Леванте
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|32 - 49
|37
|18.
|Депортиво
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|32 - 65
|28
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 69
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|34
|5
|5
|24
|22 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 54 минуты, которая состоится 29.04.2018.
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Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М
Алавес
2.3% (2)
Ничья:
2.3% (2)
Атлетико М
95.3% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
38.4% (33)
0:1 Атлетико М:
22.1% (19)
0:2 Атлетико М:
20.9% (18)
1:3 Атлетико М:
8.1% (7)
1:1 Ничья:
2.3% (2)
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