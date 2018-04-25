  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Алавес
 
Позже
Атлетико М
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 54 минуты, которая состоится 29.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М
Алавес
2.3% (2)
Ничья:
2.3% (2)
Атлетико М
95.3% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
38.4% (33)
Атлетико М:
22.1% (19)
Атлетико М:
20.9% (18)
Атлетико М:
8.1% (7)
Ничья:
2.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация