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Стадион:
Леванте
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 11 минут, которая состоится 27.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Леванте - Севилья
Леванте
7.1% (7)
Ничья:
25.3% (25)
Севилья
67.7% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
41.4% (41)
Ничья:
19.2% (19)
Севилья:
11.1% (11)
Севилья:
5.1% (5)
Севилья:
4% (4)
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