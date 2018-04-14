Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья

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Стадион: Сьюдад де Валенсия
Предыдущие игры
Леванте (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.04.2018 Атлетик Б 1:3 Леванте П
- 19.04.2018 Леванте 1:0 Малага П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 08.04.2018 Леванте 2:1 Лас-Пальмас П
- 31.03.2018 Жирона 1:1 Леванте П
- 16.03.2018 Леванте 2:1 Эйбар П
- 10.03.2018 Хетафе 0:1 Леванте П
- 04.03.2018 Леванте 1:1 Эспаньол П
- 01.03.2018 Алавес 1:0 Леванте П
- 26.02.2018 Леванте 0:2 Бетис П
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Реал Сосьедад 3:0 Леванте П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Леванте 0:2 Эспаньол КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Эспаньол 1:2 Леванте КК
Севилья (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте Примера
- 31.01.2016 Севилья 3:1 Леванте Примера
- 11.09.2015 Леванте 1:1 Севилья Примера
- 07.04.2015 Леванте 1:2 Севилья Примера
- 09.11.2014 Севилья 1:1 Леванте Примера
- 26.01.2014 Севилья 2:3 Леванте Примера
- 25.08.2013 Леванте 0:0 Севилья Примера
- 31.03.2013 Леванте 1:0 Севилья Примера
- 05.11.2012 Севилья 0:0 Леванте Примера
- 22.04.2012 Севилья 1:1 Леванте Примера
- 10.12.2011 Леванте 1:0 Севилья Примера
- 22.01.2011 Севилья 4:1 Леванте Примера
- 29.08.2010 Леванте 1:4 Севилья Примера
- 09.03.2008 Севилья 2:1 Леванте Первый дивизион
- 20.10.2007 Леванте 0:2 Севилья Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|25
|8
|0
|83 - 19
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|54 - 18
|72
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|80 - 36
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 36
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 53
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|45 - 40
|51
|7.
|Севилья
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|41 - 52
|48
|8.
|Хетафе
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 31
|48
|9.
|Жирона
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 52
|47
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 47
|45
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|60 - 54
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|37 - 47
|43
|13.
|Алавес
|Заявка
|34
|13
|2
|19
|34 - 47
|41
|14.
|Леганес
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|28 - 41
|40
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|37 - 42
|40
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|28 - 40
|39
|17.
|Леванте
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|32 - 49
|37
|18.
|Депортиво
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|32 - 65
|28
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 69
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|34
|5
|5
|24
|22 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 11 минут, которая состоится 27.04.2018.
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Прогнозы на матч Леванте - Севилья
Леванте
7.1% (7)
Ничья:
25.3% (25)
Севилья
67.7% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
41.4% (41)
1:1 Ничья:
19.2% (19)
0:1 Севилья:
11.1% (11)
1:3 Севилья:
5.1% (5)
0:2 Севилья:
4% (4)
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