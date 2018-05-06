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Стадион: Зрители: 8488
Цюрих
1:1
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
32' Желтая карточка
Жейссманн Жоэль
45' Желтая карточка
Кололли Беньямин
1:0
53' Гол
Фрай Микаэль
55' Желтая карточка
Родригес Роберто
57' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
82' Вторая желтая карточка
Жанье Па-Моду
1:1
88' Гол
Монтейру Элтон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Алиу Изер выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Монтейру Элтон бьет в цель!
84'
Лозанна-Спорт делает замену. Франссон Александер уходит с поля, а Tiago-Marti Escorza выходит на его замену.
82'
Жанье Па-Моду получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Двамена Рафаэль выходит на его замену.

76'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Mersim Asllani выходит на его замену.
64'
Лозанна-Спорт делает замену. Зидан Энцо уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Родригес Роберто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Жейссманн Жоэль получил желтую карточку от судьи
18'
Цюрих делает замену. Неф Алайн уходит с поля, а Mirlind Kryeziu выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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