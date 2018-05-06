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Стадион: Летцигрунд Зрители: 8488
1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаЖейссманн Жоэль
45' Желтая карточкаКололли Беньямин
1:0
53' ГолФрай Микаэль
55' Желтая карточкаРодригес Роберто
57' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
82' Вторая желтая карточкаЖанье Па-Моду
1:1
88' ГолМонтейру Элтон
|
32'
45'
53'
1:0
55'
57'
82'
88'
1:1
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
13
Неф
Алайн
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
88
Кабрал
II
21
Зидан
Энцо
Цюрих 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 23 Ронер Фабиан Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Лозанна-Спорт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 88 Кабрал II Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 7 Кололли Беньямин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 27 Mersim Asllani
- 25 Tiago-Marti Escorza
- 35 Diego Berchtold
- Главный тренер: Ilija Borenovic
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Лозанна-Спорт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.09.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига
- 15.05.2014 Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига
- 30.03.2014 Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 07.12.2013 Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 22.09.2013 Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига
- 03.05.2013 Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига
- 10.02.2013 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 21.10.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига
- 05.08.2012 Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 22.04.2012 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.03.2012 Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига
- 20.11.2011 Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 30.07.2011 Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
Цюрих
Лозанна-Спорт
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|78 - 34
|78
|2.
|Базель
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|64 - 29
|65
|3.
|Люцерн
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|45 - 46
|49
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|33
|14
|3
|16
|48 - 64
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 42
|42
|6.
|Тун
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|49 - 63
|39
|7.
|Лугано
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 51
|38
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|41 - 47
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|43 - 61
|32
|10.
|Сьон
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|43 - 53
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Алиу Изер выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Монтейру Элтон бьет в цель!
84'
Лозанна-Спорт делает замену. Франссон Александер уходит с поля, а Tiago-Marti Escorza выходит на его замену.
82'
Жанье Па-Моду получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Двамена Рафаэль выходит на его замену.
76'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Mersim Asllani выходит на его замену.
64'
Лозанна-Спорт делает замену. Зидан Энцо уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
57'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
55'
Родригес Роберто получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
32'
Жейссманн Жоэль получил желтую карточку от судьи
18'
Цюрих делает замену. Неф Алайн уходит с поля, а Mirlind Kryeziu выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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