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Стадион: Зрители: 6553
Тун
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
30' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
41' Желтая карточка
Джуричин Марко
0:1
49' Гол
Джуричин Марко
1:1
73' Гол
Хунцикер Николас
2:1
77' Гол
Хунцикер Николас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Тосетти Маттео уходит с поля, а Dominik Schwizer выходит на его замену.
89'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хузер Робин выходит на его замену.
85'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
79'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Хунцикер Николас бьет в цель!

Описание гола
73'
Г О О О О Л - Хунцикер Николас бьет в цель!
65'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
60'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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