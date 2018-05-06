- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Арена Тун Зрители: 6553
2:1
Конец матча
30' Желтая карточкаСейнсбери Трент
41' Желтая карточкаДжуричин Марко
0:1
49' ГолДжуричин Марко
1:1
73' ГолХунцикер Николас
2:1
77' ГолХунцикер Николас
|
30'
41'
49'
0:1
73'
1:1
77'
2:1
Состав команд
14
Гельми
Рой
24
Bujar
Lika
28
Petar
Pusic
19
Кодро
Кенан
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 36 Dominik Schwizer
- 4 Miguel Rodrigues I
- 23 Timo Righetti
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 24 Bujar Lika Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- 25 Nikola Sukacev
- 5 Aleksandar Cvetkovic
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Тун: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун Суперлига
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун Суперлига
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун Суперлига
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун Суперлига
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.05.2016 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 03.04.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.10.2015 Грасcхоппер 1:2 Тун Суперлига
- 19.07.2015 Тун 3:5 Грасcхоппер Суперлига
- 29.04.2015 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 14.03.2015 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2014 Тун 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 26.07.2014 Грасcхоппер 2:3 Тун Суперлига
- 27.06.2014 Тун 2:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи. Сборные
- 16.04.2014 Грасcхоппер 0:5 Тун Суперлига
- 30.03.2014 Тун 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2013 Тун 0:0 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 06.10.2013 Тун 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Тун
Грасcхоппер
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|78 - 34
|78
|2.
|Базель
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|64 - 29
|65
|3.
|Люцерн
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|45 - 46
|49
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|33
|14
|3
|16
|48 - 64
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 42
|42
|6.
|Тун
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|49 - 63
|39
|7.
|Лугано
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 51
|38
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|41 - 47
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|43 - 61
|32
|10.
|Сьон
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|43 - 53
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Тосетти Маттео уходит с поля, а Dominik Schwizer выходит на его замену.
89'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хузер Робин выходит на его замену.
85'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Nikola Sukacev выходит на его замену.
79'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Хунцикер Николас бьет в цель!
73'
Г О О О О Л - Хунцикер Николас бьет в цель!
65'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
60'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
30'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация