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Стадион: АФГ Арена Зрители: 15594
2:4
Конец матча
1:0
8' ГолБуэсс Роман
30' Желтая карточкаДи Сере
1:1
43' ГолДзуффи Лука
1:2
57' ГолЭльюнусси Мохамед
2:2
61' ГолСигурьонссон Рунар
65' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
2:3
70' ГолКампо Самуэле
74' Желтая карточкаВиттвер Андреас
76' Желтая карточкаToko III
2:4
87' ГолАйети Альбиан
|
8'
1:0
30'
43'
1:1
57'
1:2
61'
2:2
70'
2:3
74'
76'
83'
87'
2:4
Состав команд
11
Тафер
Яннис
28
Toko
III
17
Сухи
Марек
20
Ди
Сере
Санкт-Галлен 4-5-1
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 10 Барнетта Транквилло Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Главный тренер: Boro Kuzmanovic
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Риверос Блас Защитник
- 27 Манзамби Нефтали Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
Базель (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
- 25.06.2016 Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи. Клубы
- 17.04.2016 Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига
- 13.03.2016 Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 22.11.2015 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 12.09.2015 Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 29.05.2015 Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 08.04.2015 Санкт-Галлен 1:3 Базель Кубок Швейцарии
- 08.04.2015 Санкт-Галлен 0:0 Базель Switzerland Cup
- 15.03.2015 Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
- 15.03.2015 Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
- 04.10.2014 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 14.08.2014 Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.05.2014 Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
Санкт-Галлен
Базель
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|78 - 34
|78
|2.
|Базель
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|64 - 29
|65
|3.
|Люцерн
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|45 - 46
|49
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|33
|14
|3
|16
|48 - 64
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 42
|42
|6.
|Тун
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|49 - 63
|39
|7.
|Лугано
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 51
|38
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|41 - 47
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|43 - 61
|32
|10.
|Сьон
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|43 - 53
|30
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
83'
Базель делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Риверос Блас выходит на его замену.
80'
Санкт-Галлен делает замену. Тафер Яннис уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
76'
Токо получил желтую карточку от судьи
75'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
74'
Виттвер Андреас получил желтую карточку от судьи
72'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Айети Альбиан выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
69'
Санкт-Галлен делает замену. Уисс Алан уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
65'
Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
30'
Ди Сере получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Буэсс Роман бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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