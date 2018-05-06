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Стадион: Зрители: 15594
Санкт-Галлен
2:4
Конец матча
Базель
0'
1:0
8' Гол
Буэсс Роман
30' Желтая карточка
Ди Сере
1:1
43' Гол
Дзуффи Лука
1:2
57' Гол
Эльюнусси Мохамед
2:2
61' Гол
Сигурьонссон Рунар
65' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
2:3
70' Гол
Кампо Самуэле
74' Желтая карточка
Виттвер Андреас
76' Желтая карточка
Toko III
2:4
87' Гол
Айети Альбиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
83'
Базель делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Риверос Блас выходит на его замену.
80'
Санкт-Галлен делает замену. Тафер Яннис уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Токо получил желтую карточку от судьи

75'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Виттвер Андреас получил желтую карточку от судьи
72'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Айети Альбиан выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
69'
Санкт-Галлен делает замену. Уисс Алан уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Дзуффи Лука бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Ди Сере получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Буэсс Роман бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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