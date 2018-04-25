Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Бавария

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Стадион: Рейн Энерги
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.04.2018 Фрайбург 3:2 Кёльн Б
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 14.04.2018 Герта 2:1 Кёльн Б
- 07.04.2018 Кёльн 1:1 Майнц Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 12.03.2018 Вердер 3:1 Кёльн Б
- 04.03.2018 Кёльн 2:3 Штуттгарт Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 17.02.2018 Кёльн 1:1 Ганновер 96 Б
- 10.02.2018 Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Кёльн 1:1 Аугсбург Б
- 20.01.2018 Гамбург 0:2 Кёльн Б
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 06.01.2018 Арминия 0:1 Кёльн ТМК
- 06.01.2018 Кёльн 0:0 Герта ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
Бавария (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 21.04.2018 Ганновер 96 0:3 Бавария Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария КГ
- 14.04.2018 Бавария 5:1 Боруссия М Б
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Аугсбург 1:4 Бавария Б
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 14.03.2018 Бешикташ 1:3 Бавария ЛЧ
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Бавария: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига
- 04.03.2017 Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига
- 19.03.2016 Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига
- 24.10.2015 Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига
- 27.02.2015 Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига
- 27.09.2014 Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига
- 05.05.2012 Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига
- 16.12.2011 Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига
- 05.02.2011 Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига
- 18.09.2010 Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига
- 31.07.2010 Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи. Сборные
- 06.03.2010 Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига
- 03.10.2009 Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига
- 24.07.2009 Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
- 21.02.2009 Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига
- 13.09.2008 Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига
- 26.07.2008 Кёльн 0:0 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|88 - 23
|81
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|50 - 36
|57
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|62 - 42
|55
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|63 - 45
|52
|5.
|Байер Л
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|55 - 42
|51
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|47 - 50
|47
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 44
|46
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|30 - 35
|45
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|43 - 49
|44
|10.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|40 - 37
|43
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|42 - 42
|41
|12.
|Вердер
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|35 - 39
|38
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 50
|36
|14.
|Майнц
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|35 - 49
|33
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|29 - 53
|33
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|5
|15
|12
|31 - 43
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|27 - 49
|28
|18.
|Кёльн
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|33 - 63
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - БаварияДо начала игры осталось 1 день 12 часов 24 минуты, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Кёльн
0.9% (1)
Ничья:
1.9% (2)
Бавария
97.2% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Бавария:
31.5% (34)
1:2 Бавария:
20.4% (22)
1:3 Бавария:
20.4% (22)
0:3 Бавария:
7.4% (8)
0:1 Бавария:
4.6% (5)
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