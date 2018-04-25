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Кёльн
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Бавария

До начала игры осталось 1 день 12 часов 24 минуты, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Кёльн
0.9% (1)
Ничья:
1.9% (2)
Бавария
97.2% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
31.5% (34)
Бавария:
20.4% (22)
Бавария:
20.4% (22)
Бавария:
7.4% (8)
Бавария:
4.6% (5)
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