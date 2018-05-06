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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 22012
3:1
Конец матча
34' Желтая карточкаФабиан Патрик
35' Желтая карточкаДаубе Деннис
1:0
45' ГолРедондо Кенни
2:0
47' Гол в свои воротаДанило Соарес
51' Желтая карточкаТриммель Кристофер
53' Желтая карточкаРедондо Кенни
61' Желтая карточкаЛосилья Антони
80' Желтая карточкаManuel Riemann
2:1
86' ГолХинтерзеер Лукас
3:1
90' ГолШкрцибски Штефан
|
34'
35'
45'
1:0
47'
2:0
53'
61'
76'
80'
86'
2:1
90'
3:1
Состав команд
10
Даубе
Деннис
18
Jan
Gyamerah
23
Теше
Роберт
17
Круз
Робби
22
Штёгер
Кевин
13
Сэм
Сидней
Унион Берлин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 13 Peter Kurzweg Защитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 29 Паренсен Михаэль Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Полузащитник
- 10 Даубе Деннис Полузащитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 24 Шкрцибски Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 11 Гогия Акакий Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- 7 Хартель Марсель Нападающий
- 20 Lennart Moser
- 6 Kristian Pedersen II
- Главный тренер: Левандовски Саша
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 3 Данило Соарес Защитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 14 Окс Филипп Защитник
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 11 Серра Янни Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Предыдущие игры
Унион Берлин (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.03.2018 Хольштайн Киль 3:2 Унион Берлин ТМК
- 22.03.2018 Вольфсбург 3:0 Унион Берлин ТМК
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 02.03.2018 Кайзерслаутерн 4:3 Унион Берлин Б2
- 24.02.2018 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
Бохум (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 20.04.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Бохум Б2
- 13.04.2018 Бохум 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 06.04.2018 Фортуна 1:2 Бохум Б2
- 01.04.2018 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
- 17.03.2018 Зандхаузен 2:3 Бохум Б2
- 10.03.2018 Бохум 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 25.02.2018 Бохум 0:0 Нюрнберг Б2
- 16.02.2018 Хайденхайм 1:0 Бохум Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Бохум: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 27.01.2017 Унион Берлин 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 06.08.2016 Бохум 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 29.04.2016 Унион Берлин 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 20.11.2015 Бохум 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 07.02.2015 Унион Берлин 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 25.08.2014 Бохум 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 14.12.2013 Бохум 0:4 Унион Берлин Бундеслига 2
- 21.07.2013 Унион Берлин 1:2 Бохум Бундеслига 2
- 19.05.2013 Бохум 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 01.12.2012 Унион Берлин 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 18.02.2012 Бохум 4:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 20.08.2011 Унион Берлин 2:1 Бохум Бундеслига 2
- 29.04.2011 Бохум 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 06.12.2010 Унион Берлин 0:1 Бохум Бундеслига 2
Унион Берлин
Бохум
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|33
|18
|6
|9
|54 - 42
|60
|2.
|Нюрнберг
|33
|17
|9
|7
|59 - 36
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|33
|13
|14
|6
|65 - 42
|53
|4.
|Ян
|33
|14
|5
|14
|52 - 52
|47
|5.
|Бохум
|33
|13
|8
|12
|36 - 39
|47
|6.
|Арминия
|33
|12
|11
|10
|51 - 47
|47
|7.
|Ингольштадт
|33
|12
|9
|12
|46 - 42
|45
|8.
|Дуйсбург
|33
|12
|9
|12
|50 - 56
|45
|9.
|Унион Берлин
|33
|11
|11
|11
|53 - 46
|44
|10.
|Санкт-Паули
|33
|11
|10
|12
|35 - 46
|43
|11.
|Зандхаузен
|33
|11
|9
|13
|35 - 33
|42
|12.
|Хайденхайм
|33
|11
|8
|14
|49 - 55
|41
|13.
|Динамо Дрезден
|33
|11
|8
|14
|42 - 51
|41
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|33
|10
|10
|13
|35 - 48
|40
|15.
|Дармштадт
|33
|9
|13
|11
|46 - 45
|40
|16.
|Гройтер Фюрт
|33
|10
|9
|14
|36 - 47
|39
|17.
|Айнтрахт Бр
|33
|8
|15
|10
|35 - 37
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|33
|8
|8
|17
|39 - 54
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Шкрцибски Штефан бьет в цель!
88'
Унион Берлин делает замену. Даубе Деннис уходит с поля, а Торрехон Марк выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
80'
Мануэль Риманн получил желтую карточку от судьи
77'
Унион Берлин делает замену. Peter Kurzweg уходит с поля, а Kristian Pedersen выходит на его замену.
76'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
63'
Унион Берлин делает замену. Паренсен Михаэль уходит с поля, а Фюрстнер Штефан выходит на его замену.
61'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
60'
Бохум делает замену. Данило Соарес уходит с поля, а Окс Филипп выходит на его замену.
60'
Бохум делает замену. Теше Роберт уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
53'
Редондо Кенни получил желтую карточку от судьи
51'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Данило Соарес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Редондо Кенни бьет в цель!
35'
Даубе Деннис получил желтую карточку от судьи
34'
Фабиан Патрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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