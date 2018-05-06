  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 22012
Унион Берлин
3:1
Конец матча
Бохум
0'
34' Желтая карточка
Фабиан Патрик
35' Желтая карточка
Даубе Деннис
1:0
45' Гол
Редондо Кенни
2:0
47' Гол в свои ворота
Данило Соарес
51' Желтая карточка
Триммель Кристофер
53' Желтая карточка
Редондо Кенни
61' Желтая карточка
Лосилья Антони
80' Желтая карточка
Manuel Riemann
2:1
86' Гол
Хинтерзеер Лукас
3:1
90' Гол
Шкрцибски Штефан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Шкрцибски Штефан бьет в цель!
88'
Унион Берлин делает замену. Даубе Деннис уходит с поля, а Торрехон Марк выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Мануэль Риманн получил желтую карточку от судьи
77'
Унион Берлин делает замену. Peter Kurzweg уходит с поля, а Kristian Pedersen выходит на его замену.

76'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
63'
Унион Берлин делает замену. Паренсен Михаэль уходит с поля, а Фюрстнер Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
60'
Бохум делает замену. Данило Соарес уходит с поля, а Окс Филипп выходит на его замену.
60'
Бохум делает замену. Теше Роберт уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Редондо Кенни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Данило Соарес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Редондо Кенни бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Даубе Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Фабиан Патрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация