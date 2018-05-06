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Зрители: 16000
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
16' Желтая карточка
Калиг Фабиан
19' Желтая карточка
Erich Berko
45' Желтая карточка
Кройцер Никлас
84' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
85' Желтая карточка
Млапа Пениэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
87'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Фандрих Клеменс уходит с поля, а Буньяку Альберт выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Млапа Пениэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Сёрен Бертрам уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.

74'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хертнер Себастьян уходит с поля, а Рапп Николай выходит на его замену.
72'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
40'
Динамо Дрезден делает замену. Erich Berko уходит с поля, а Млапа Пениэль выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Erich Berko получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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