- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 16000
0:0
Конец матча
16' Желтая карточкаКалиг Фабиан
19' Желтая карточкаErich Berko
45' Желтая карточкаКройцер Никлас
84' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
85' Желтая карточкаМлапа Пениэль
|
16'
19'
45'
84'
85'
Состав команд
25
Швебе
Марвин
16
Хайзе
Филип
40
Erich
Berko
Эрцгебирге Ауэ 5-3-2
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 20 Calogero Rizzuto Защитник
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 33 Тифферт Кристиан Защитник
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 3 Хертнер Себастьян Защитник
- 10 Назаров Дмитрий II Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 25 Выдра Доминик Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 24 Patrick Strauss Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Полузащитник
- 40 Буньяку Альберт Нападающий
- 22 Мунси Ридж Нападающий
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Динамо Дрезден 4-4-1-1
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 6 Marco Hartmann Полузащитник
- 11 Дульевич Харис Полузащитник
- 27 Коне Мусса II Полузащитник
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 19 Зегуйн Пауль Защитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 20 Fabian Mueller Полузащитник
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- 29 Хорват Саша Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.03.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 03.03.2018 Зандхаузен 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 24.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Айнтрахт Бр Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 06.01.2018 Айнтрахт Фр 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 16.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 28.01.2018 Зандхаузен 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 13.01.2018 Гронинген 1:3 Динамо Дрезден ТМК
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Динамо Дрезден: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 26.02.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 18.09.2016 Динамо Дрезден 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 30.04.2016 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
- 21.11.2015 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 17.04.2014 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 10.11.2013 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 10.03.2013 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 30.09.2012 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 21.04.2012 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 20.11.2011 Динамо Дрезден 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 24.03.2010 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 22.08.2009 Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
- 23.05.2009 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 31.01.2009 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Эрцгебирге Ауэ
Динамо Дрезден
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|33
|18
|6
|9
|54 - 42
|60
|2.
|Нюрнберг
|33
|17
|9
|7
|59 - 36
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|33
|13
|14
|6
|65 - 42
|53
|4.
|Ян
|33
|14
|5
|14
|52 - 52
|47
|5.
|Бохум
|33
|13
|8
|12
|36 - 39
|47
|6.
|Арминия
|33
|12
|11
|10
|51 - 47
|47
|7.
|Ингольштадт
|33
|12
|9
|12
|46 - 42
|45
|8.
|Дуйсбург
|33
|12
|9
|12
|50 - 56
|45
|9.
|Унион Берлин
|33
|11
|11
|11
|53 - 46
|44
|10.
|Санкт-Паули
|33
|11
|10
|12
|35 - 46
|43
|11.
|Зандхаузен
|33
|11
|9
|13
|35 - 33
|42
|12.
|Хайденхайм
|33
|11
|8
|14
|49 - 55
|41
|13.
|Динамо Дрезден
|33
|11
|8
|14
|42 - 51
|41
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|33
|10
|10
|13
|35 - 48
|40
|15.
|Дармштадт
|33
|9
|13
|11
|46 - 45
|40
|16.
|Гройтер Фюрт
|33
|10
|9
|14
|36 - 47
|39
|17.
|Айнтрахт Бр
|33
|8
|15
|10
|35 - 37
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|33
|8
|8
|17
|39 - 54
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
87'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Фандрих Клеменс уходит с поля, а Буньяку Альберт выходит на его замену.
85'
Млапа Пениэль получил желтую карточку от судьи
84'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Сёрен Бертрам уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.
74'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хертнер Себастьян уходит с поля, а Рапп Николай выходит на его замену.
72'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
40'
Динамо Дрезден делает замену. Erich Berko уходит с поля, а Млапа Пениэль выходит на его замену.
19'
Erich Berko получил желтую карточку от судьи
16'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация