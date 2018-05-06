  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 21400
Айнтрахт Бр
0:2
Конец матча
Ингольштадт
0'
8' Желтая карточка
Тейгль Георг
0:1
56' Гол
Лайпертц Роберт
0:2
66' Гол
Кутшке Штефан
90' Желтая карточка
Йылдырым Озкан
90' Желтая карточка
Хофманн Филипп
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Хофманн Филипп получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Йылдырым Озкан получил желтую карточку от судьи
88'
Ингольштадт делает замену. Tobias Schroeck уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
87'
Ингольштадт делает замену. Кутшке Штефан уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
78'
Ингольштадт делает замену. Лайпертц Роберт уходит с поля, а Кристиансен Макс выходит на его замену.

77'
Айнтрахт Бр делает замену. Кумбела Доми уходит с поля, а Йылдырым Озкан выходит на его замену.
77'
Айнтрахт Бр делает замену. Robin Becker уходит с поля, а Julius Biada выходит на его замену.
66'
Айнтрахт Бр делает замену. Сауэр Максимилиан уходит с поля, а Хофманн Филипп выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Кутшке Штефан бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
8'
Тейгль Георг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация