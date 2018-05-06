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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 21400
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаТейгль Георг
0:1
56' ГолЛайпертц Роберт
0:2
66' ГолКутшке Штефан
90' Желтая карточкаЙылдырым Озкан
90' Желтая карточкаХофманн Филипп
|
8'
56'
0:1
66'
0:2
90'
90'
Состав команд
16
Фейзич
Ясмин
19
Райхель
Кен
14
Robin
Becker
11
Хохшайдт
Ян
10
Боланд
Мирко
12
Кумбела
Доми
18
Тейгль
Георг
25
Валь
Хауке
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Айнтрахт Бр 4-4-2
- Основной состав
- 16 Фейзич Ясмин Вратарь
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 19 Райхель Кен Защитник
- 14 Robin Becker Защитник
- 11 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 6 Молль Квирин Полузащитник
- 24 Сауэр Максимилиан Полузащитник
- 10 Боланд Мирко Полузащитник
- 12 Кумбела Доми Нападающий
- 18 Тейгль Георг Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энгельхард Марко Вратарь
- 27 Киевски Нико Защитник
- 9 Julius Biada Полузащитник
- 7 Йылдырым Озкан Полузащитник
- 8 Хофманн Филипп Нападающий
- 25 Булут Онур Нападающий
- 39 Deniz Undav
- Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ингольштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 22 Takahiro Sekine Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 26 Нойман Фил Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- 32 Fatih Kaya
- Главный тренер: Stefan Leitl
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 30.04.2018 Нюрнберг 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 01.04.2018 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 24.02.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 11.02.2018 Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.02.2018 Айнтрахт Бр 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 28.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Айнтрахт Бр Б2
- 24.01.2018 Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 08.12.2017 Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 17.11.2017 Арминия 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
Ингольштадт (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 22.04.2018 Фортуна 3:0 Ингольштадт Б2
- 15.04.2018 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 31.03.2018 Хайденхайм 1:2 Ингольштадт Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 21.03.2015 Айнтрахт Бр 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 05.10.2014 Ингольштадт 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 26.04.2013 Ингольштадт 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 17.11.2012 Айнтрахт Бр 3:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 06.05.2012 Айнтрахт Бр 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 02.12.2011 Ингольштадт 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 06.03.2010 Ингольштадт 3:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 3
- 05.09.2009 Айнтрахт Бр 2:1 Ингольштадт Бундеслига 3
Айнтрахт Бр
Ингольштадт
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|33
|18
|6
|9
|54 - 42
|60
|2.
|Нюрнберг
|33
|17
|9
|7
|59 - 36
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|33
|13
|14
|6
|65 - 42
|53
|4.
|Ян
|33
|14
|5
|14
|52 - 52
|47
|5.
|Бохум
|33
|13
|8
|12
|36 - 39
|47
|6.
|Арминия
|33
|12
|11
|10
|51 - 47
|47
|7.
|Ингольштадт
|33
|12
|9
|12
|46 - 42
|45
|8.
|Дуйсбург
|33
|12
|9
|12
|50 - 56
|45
|9.
|Унион Берлин
|33
|11
|11
|11
|53 - 46
|44
|10.
|Санкт-Паули
|33
|11
|10
|12
|35 - 46
|43
|11.
|Зандхаузен
|33
|11
|9
|13
|35 - 33
|42
|12.
|Хайденхайм
|33
|11
|8
|14
|49 - 55
|41
|13.
|Динамо Дрезден
|33
|11
|8
|14
|42 - 51
|41
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|33
|10
|10
|13
|35 - 48
|40
|15.
|Дармштадт
|33
|9
|13
|11
|46 - 45
|40
|16.
|Гройтер Фюрт
|33
|10
|9
|14
|36 - 47
|39
|17.
|Айнтрахт Бр
|33
|8
|15
|10
|35 - 37
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|33
|8
|8
|17
|39 - 54
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хофманн Филипп получил желтую карточку от судьи
90'
Йылдырым Озкан получил желтую карточку от судьи
88'
Ингольштадт делает замену. Tobias Schroeck уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
87'
Ингольштадт делает замену. Кутшке Штефан уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
78'
Ингольштадт делает замену. Лайпертц Роберт уходит с поля, а Кристиансен Макс выходит на его замену.
77'
Айнтрахт Бр делает замену. Кумбела Доми уходит с поля, а Йылдырым Озкан выходит на его замену.
77'
Айнтрахт Бр делает замену. Robin Becker уходит с поля, а Julius Biada выходит на его замену.
66'
Айнтрахт Бр делает замену. Сауэр Максимилиан уходит с поля, а Хофманн Филипп выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Кутшке Штефан бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
8'
Тейгль Георг получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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