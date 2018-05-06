  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 29546
Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Арминия
0'
2' Желтая карточка
Зальгер Штефан
1:0
39' Гол
Yi-Young Park
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Паули делает замену. Диамантакос Димитрис уходит с поля, а Бухаддуз Азиз выходит на его замену.
85'
Санкт-Паули делает замену. Brian Koglin уходит с поля, а Ersin Zehir выходит на его замену.
79'
Арминия делает замену. Дик Флориан уходит с поля, а Бренди Сёрен выходит на его замену.
69'
Санкт-Паули делает замену. Калла Ян-Филипп уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
58'
Арминия делает замену. Roberto Massimo уходит с поля, а Хемляйн Кристоф выходит на его замену.

58'
Арминия делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Вайраух Патрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Yi-Young Park бьет в цель!
Желтая карточка
2'
Зальгер Штефан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация