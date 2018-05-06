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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 29546
1:0
Конец матча
2' Желтая карточкаЗальгер Штефан
1:0
39' ГолYi-Young Park
|
39'
1:0
Состав команд
35
Brian
Koglin
23
Дик
Флориан
6
Шюц
Том
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 35 Brian Koglin Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 39 Yi-Young Park Полузащитник
- 27 Калла Ян-Филипп Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 38 Florian Carstens
- 41 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 23 Дик Флориан Защитник
- 31 Henri Weigelt Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 28 Хартерц Флориан Защитник
- 22 Roberto Massimo Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 27 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Бренди Сёрен Полузащитник
- 29 Путаро Леандро Полузащитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 17 Хемляйн Кристоф Полузащитник
- 5 Ульм Давид Полузащитник
- 34 Can Oezkan
- 33 Nikolai Rehnen
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
Арминия (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 01.04.2018 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 09.03.2018 Арминия 1:0 Нюрнберг Б2
- 04.03.2018 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 24.01.2018 Арминия 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 06.01.2018 Арминия 0:1 Кёльн ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 10.12.2017 Зандхаузен 3:1 Арминия Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 19.02.2017 Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 10.09.2016 Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2
- 14.12.2015 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 25.07.2015 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2
- 09.02.2014 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 11.08.2013 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2
- 28.06.2011 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи. Сборные
- 28.02.2010 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2
- 26.09.2009 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули
Арминия
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|33
|18
|6
|9
|54 - 42
|60
|2.
|Нюрнберг
|33
|17
|9
|7
|59 - 36
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|33
|13
|14
|6
|65 - 42
|53
|4.
|Ян
|33
|14
|5
|14
|52 - 52
|47
|5.
|Бохум
|33
|13
|8
|12
|36 - 39
|47
|6.
|Арминия
|33
|12
|11
|10
|51 - 47
|47
|7.
|Ингольштадт
|33
|12
|9
|12
|46 - 42
|45
|8.
|Дуйсбург
|33
|12
|9
|12
|50 - 56
|45
|9.
|Унион Берлин
|33
|11
|11
|11
|53 - 46
|44
|10.
|Санкт-Паули
|33
|11
|10
|12
|35 - 46
|43
|11.
|Зандхаузен
|33
|11
|9
|13
|35 - 33
|42
|12.
|Хайденхайм
|33
|11
|8
|14
|49 - 55
|41
|13.
|Динамо Дрезден
|33
|11
|8
|14
|42 - 51
|41
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|33
|10
|10
|13
|35 - 48
|40
|15.
|Дармштадт
|33
|9
|13
|11
|46 - 45
|40
|16.
|Гройтер Фюрт
|33
|10
|9
|14
|36 - 47
|39
|17.
|Айнтрахт Бр
|33
|8
|15
|10
|35 - 37
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|33
|8
|8
|17
|39 - 54
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Паули делает замену. Диамантакос Димитрис уходит с поля, а Бухаддуз Азиз выходит на его замену.
85'
Санкт-Паули делает замену. Brian Koglin уходит с поля, а Ersin Zehir выходит на его замену.
79'
Арминия делает замену. Дик Флориан уходит с поля, а Бренди Сёрен выходит на его замену.
69'
Санкт-Паули делает замену. Калла Ян-Филипп уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
58'
Арминия делает замену. Roberto Massimo уходит с поля, а Хемляйн Кристоф выходит на его замену.
58'
Арминия делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Вайраух Патрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Yi-Young Park бьет в цель!
2'
Зальгер Штефан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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