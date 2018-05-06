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Ян
0:3
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
29' Гол
Джонс Джовин
41' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
52' Желтая карточка
Andreas Geipl
0:2
68' Гол
Чжи Дон-Вонь
0:3
73' Гол
Кемпе Тобиас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Платте Феликс уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
79'
Ян делает замену. Andreas Geipl уходит с поля, а Гимбер Бенедикт выходит на его замену.
77'
Ян делает замену. Штольце Себастьян уходит с поля, а Marcel Hofrath выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Чжи Дон-Вонь бьет в цель!

64'
СК Дармштадт делает замену. Сиригу Сандро уходит с поля, а Гросскройц Кевин выходит на его замену.
54'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Andreas Geipl получил желтую карточку от судьи
46'
Ян делает замену. Albion Vrenezi уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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