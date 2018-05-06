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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 15210
0:1
29' ГолДжонс Джовин
41' Желтая карточкаКемпе Тобиас
52' Желтая карточкаAndreas Geipl
0:2
68' ГолЧжи Дон-Вонь
0:3
73' ГолКемпе Тобиас
|
29'
0:1
41'
52'
68'
0:2
73'
0:3
Состав команд
33
Вайс
Андре
10
Marvin
Knoll
18
Лаис
Марк
11
Кемпе
Тобиас
25
Штарк
Янник
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 4 Соренсен Асгер Защитник
- 10 Marvin Knoll Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 20 Albion Vrenezi Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Marcel Hofrath Защитник
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 16 Markus Palionis Защитник
- 31 Uwe Hesse Полузащитник
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
- 13 Sven Kopp
- 26 Bastian Lerch
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Чжи Дон-Вонь Полузащитник
- 7 Платте Феликс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- 20 Собех Артур Нападающий
- 27 Orrin McKinze Gaines
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Ян (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 10.02.2018 Ян 2:0 Хайденхайм Б2
- 03.02.2018 Хольштайн Киль 1:1 Ян Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
Дармштадт (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
- 21.02.2018 Дармштадт 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
Последние игры между собой
Ян: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ян
Дармштадт
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|33
|18
|6
|9
|54 - 42
|60
|2.
|Нюрнберг
|33
|17
|9
|7
|59 - 36
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|33
|13
|14
|6
|65 - 42
|53
|4.
|Ян
|33
|14
|5
|14
|52 - 52
|47
|5.
|Бохум
|33
|13
|8
|12
|36 - 39
|47
|6.
|Арминия
|33
|12
|11
|10
|51 - 47
|47
|7.
|Ингольштадт
|33
|12
|9
|12
|46 - 42
|45
|8.
|Дуйсбург
|33
|12
|9
|12
|50 - 56
|45
|9.
|Унион Берлин
|33
|11
|11
|11
|53 - 46
|44
|10.
|Санкт-Паули
|33
|11
|10
|12
|35 - 46
|43
|11.
|Зандхаузен
|33
|11
|9
|13
|35 - 33
|42
|12.
|Хайденхайм
|33
|11
|8
|14
|49 - 55
|41
|13.
|Динамо Дрезден
|33
|11
|8
|14
|42 - 51
|41
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|33
|10
|10
|13
|35 - 48
|40
|15.
|Дармштадт
|33
|9
|13
|11
|46 - 45
|40
|16.
|Гройтер Фюрт
|33
|10
|9
|14
|36 - 47
|39
|17.
|Айнтрахт Бр
|33
|8
|15
|10
|35 - 37
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|33
|8
|8
|17
|39 - 54
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Платте Феликс уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
79'
Ян делает замену. Andreas Geipl уходит с поля, а Гимбер Бенедикт выходит на его замену.
77'
Ян делает замену. Штольце Себастьян уходит с поля, а Marcel Hofrath выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
68'
Г О О О О Л - Чжи Дон-Вонь бьет в цель!
64'
СК Дармштадт делает замену. Сиригу Сандро уходит с поля, а Гросскройц Кевин выходит на его замену.
54'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
52'
Andreas Geipl получил желтую карточку от судьи
46'
Ян делает замену. Albion Vrenezi уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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