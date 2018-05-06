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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
0:3
Конец матча
0:1
11' ГолГедеш Алешандре
26' Желтая карточкаФофана Бубакар
36' Желтая карточкаГедеш Алешандре
0:2
48' ГолТиссоне Фернандо
58' Желтая карточкаНето Анжело
0:3
58' ГолПетролина Нилдо
|
11'
0:1
26'
36'
48'
0:2
58'
58'
0:3
62'
Состав команд
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
90
Семеду
Алфа
91
Нето Анжело
77
Арсенио
20
Тоше
Антониу
44
Гало
Диего
19
Бруну
Брага
30
Гомеш
Витор
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 90 Семеду Алфа Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- 20 Тоше Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 22 Куао Коффи Защитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- 9 Идно Нападающий
- Главный тренер: Petit
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 17 Педринью Роша Защитник
- 19 Бруну Брага Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 16 Петролина Нилдо Полузащитник
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- 50 Mama Samba Balde Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 46 Jorge Fellipe
- Главный тренер: Мота Жозе
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
Авиш (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 30.04.2018 Авиш 1:0 Эшторил ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 18.04.2018 Кальдаш 1:2 Авиш К
- 14.04.2018 Авиш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Авиш: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе Примейра-лига
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш Кубок лиги
- 13.04.2014 Авиш 1:0 Морейренсе Португальская вторая лига
- 27.11.2013 Морейренсе 0:2 Авиш Португальская вторая лига
- 25.02.2012 Авиш 0:0 Морейренсе Главная лига
- 25.09.2011 Морейренсе 1:1 Авиш Главная лига
- 20.02.2011 Авиш 2:2 Морейренсе Главная лига
- 26.09.2010 Морейренсе 1:0 Авиш Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|79 - 17
|82
|2.
|Бенфика
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|79 - 22
|78
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|62 - 22
|78
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|74 - 28
|75
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|39 - 42
|47
|6.
|Шавиш
|4:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 53
|44
|7.
|Маритиму
|1:4 Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 48
|44
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|45 - 55
|43
|9.
|Боавишта
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|34 - 44
|42
|10.
|Тондела
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|41 - 49
|38
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|33 - 45
|37
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|49 - 59
|35
|13.
|Авиш
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|34 - 48
|34
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 46
|30
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|32 - 56
|29
|17.
|Эшторил
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|29 - 61
|29
|18.
|Витория Сетубал
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|38 - 62
|29
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Авиш делает замену. Бруну Брага уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
74'
Авиш делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Mama Samba Balde выходит на его замену.
65'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Фаринья Луис выходит на его замену.
62'
Морейренсе делает замену. Нето Анжело уходит с поля, а Идно выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Петролина Нилдо бьет в цель!
58'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
53'
Морейренсе делает замену. Санья Пьер уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Тиссоне Фернандо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
30'
Морейренсе делает замену. Фофана Бубакар уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
26'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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