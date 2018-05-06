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Стадион:
Морейренсе
0:3
Конец матча
Авиш
0'
0:1
11' Гол
Гедеш Алешандре
26' Желтая карточка
Фофана Бубакар
36' Желтая карточка
Гедеш Алешандре
0:2
48' Гол
Тиссоне Фернандо
58' Желтая карточка
Нето Анжело
0:3
58' Гол
Петролина Нилдо
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Авиш делает замену. Бруну Брага уходит с поля, а Аранго Кристиан выходит на его замену.
74'
Авиш делает замену. Амилтон Минервино уходит с поля, а Mama Samba Balde выходит на его замену.
65'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Фаринья Луис выходит на его замену.
62'
Морейренсе делает замену. Нето Анжело уходит с поля, а Идно выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Петролина Нилдо бьет в цель!

Желтая карточка
58'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
53'
Морейренсе делает замену. Санья Пьер уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Тиссоне Фернандо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
30'
Морейренсе делает замену. Фофана Бубакар уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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