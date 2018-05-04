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Стадион: Брага Мунисипал
0:1
45' ГолНжие Юсуфа
68' Красная карточкаНжие Юсуфа
1:1
72' ГолСоуза Диего II
88' Желтая карточкаМатеуш Галиану
90' Желтая карточкаРафаэл Бранко
90' Желтая карточкаТалоша Жоау
|
45'
0:1
68'
70'
72'
1:1
88'
90'
90'
Состав команд
36
Виана
Бруно
34
Раул
Силва
15
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
25
Симау
Давид
Брага 4-4-2
- Основной состав
- 1 Матеус Лима Вратарь
- 87 Гойяно Марсело Защитник
- 36 Виана Бруно Защитник
- 34 Раул Силва Защитник
- 4 Жефферсон Насименто Защитник
- 47 Эсгаю Рикарду Полузащитник
- 15 Орта Андре Полузащитник
- 35 Вукчевич Никола Полузащитник
- 21 Орта Рикарду Полузащитник
- 99 Соуза Диего II Нападающий
- 20 Паулинью Жуан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Са Тьягу Вратарь
- 44 Лукич Андрей Защитник
- 2 Фигейраш Диогу Защитник
- 26 Мартинш Фабиу Полузащитник
- 10 Шадаш Бруну Полузащитник
- 11 Данило Барбоза Полузащитник
- 9 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Главный тренер: Феррейра Абел
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 17 Карраса Моура Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 25 Симау Давид Полузащитник
- 7 Ренату Сантуш Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 8 Нжие Юсуфа Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 20 Эду Машаду Защитник
- 9 Матеуш Галиану Полузащитник
- 21 Таар Аймен Полузащитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- 59 Леонардо Руиз Нападающий
- Главный тренер: Jorge Simao
Предыдущие игры
Брага (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 29.04.2018 Белененсеш 0:1 Брага ПЛ
- 20.04.2018 Брага 2:0 Маритиму ПЛ
- 13.04.2018 Пасуш де Феррейра 1:5 Брага ПЛ
- 07.04.2018 Фейренсе 2:2 Брага ПЛ
- 31.03.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 18.03.2018 Шавиш 1:4 Брага ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 03.03.2018 Эшторил 0:6 Брага ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Витория Гимарайнш 0:5 Брага ПЛ
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
Боавишта (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.04.2018 Боавишта 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 14.04.2018 Боавишта 3:3 Шавиш ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
- 10.03.2018 Боавишта 1:0 Эшторил ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 11.02.2018 Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.01.2018 Белененсеш 1:1 Боавишта ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Брага: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Боавишта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага Примейра-лига
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага Кубок лиги
- 12.02.2017 Боавишта 1:1 Брага Примейра-лига
- 11.09.2016 Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига
- 31.01.2016 Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига
- 30.08.2015 Брага 4:0 Боавишта Примейра-лига
- 25.01.2015 Боавишта 1:0 Брага Примейра-лига
- 17.08.2014 Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига
- 04.05.2008 Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига
- 24.12.2007 Брага 0:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|79 - 17
|82
|2.
|Бенфика
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|79 - 22
|77
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|62 - 22
|77
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|74 - 28
|75
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|39 - 42
|47
|6.
|Маритиму
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 44
|44
|7.
|Боавишта
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|34 - 44
|42
|8.
|Шавиш
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 52
|41
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 54
|40
|10.
|Тондела
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 45
|38
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|47 - 56
|35
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|30 - 43
|34
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 46
|32
|14.
|Авиш
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|31 - 48
|31
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 46
|30
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|32 - 56
|29
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 60
|29
|18.
|Эшторил
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|27 - 60
|26
Новости после матча
Второй тайм
90'
Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
90'
Боавишта делает замену. Ренату Сантуш уходит с поля, а Энрике Нуну выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
88'
Матеуш Галиану получил желтую карточку от судьи
83'
Боавишта делает замену. Рошинья Кошта уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.
78'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Соуза Диего II бьет в цель!
70'
[player1] получил желтую карточку от судьи
68'
УДАЛЕНИЕ! - Нжие Юсуфа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
67'
Брага делает замену. Орта Андре уходит с поля, а Шадаш Бруну выходит на его замену.
67'
Брага делает замену. Гойяно Марсело уходит с поля, а Данило Барбоза выходит на его замену.
63'
Брага делает замену. Орта Рикарду уходит с поля, а Мартинш Фабиу выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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