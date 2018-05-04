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Стадион:
Брага
1:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
45' Гол
Нжие Юсуфа
68' Красная карточка
Нжие Юсуфа
70' Желтая карточка
1:1
72' Гол
Соуза Диего II
88' Желтая карточка
Матеуш Галиану
90' Желтая карточка
Рафаэл Бранко
90' Желтая карточка
Талоша Жоау
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
90'
Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
90'
Боавишта делает замену. Ренату Сантуш уходит с поля, а Энрике Нуну выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Матеуш Галиану получил желтую карточку от судьи
83'
Боавишта делает замену. Рошинья Кошта уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.

78'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Соуза Диего II бьет в цель!
Желтая карточка
70'
[player1] получил желтую карточку от судьи
68'
УДАЛЕНИЕ! - Нжие Юсуфа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
67'
Брага делает замену. Орта Андре уходит с поля, а Шадаш Бруну выходит на его замену.
67'
Брага делает замену. Гойяно Марсело уходит с поля, а Данило Барбоза выходит на его замену.
63'
Брага делает замену. Орта Рикарду уходит с поля, а Мартинш Фабиу выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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