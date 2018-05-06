Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu Зрители: 10614
1:2
Конец матча
0:1
15' ГолРодригес Гарри II
0:2
18' ГолРодригес Гарри II
31' Желтая карточкаФегули Софьян
33' Желтая карточкаДонк Райан
1:2
51' Гол в свои воротаАзиз Сердар
62' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
77' Желтая карточкаЧелик Мугдат
86' Желтая карточкаЛопеш Мигел
90' Желтая карточкаЛукач Милан
90' Вторая желтая карточкаЛукач Милан
1:2
90' Не забитый пенальтиГомис Бафетимби
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Галатасарай вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Кыса Билал пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
96'
96'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
96'
Озтекин Ясин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Игрок из команды Акхизар Беледье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Эзтюрк Фатих не дал случится голу! Гомис Бафетимби должен был забивать, но Эзтюрк Фатих сделал отличный сейв
95'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает пас партнеру.
95'
Отличные скиллы показывает Озтекин Ясин, обводя своих соперников
95'
95'
Юмлу Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Лукач Милан получает красную карточку за не спортивное поведение
93'
93'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
93'
93'
Шанс! Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье пробил головой, но мимо
92'
ПЕНАЛЬТИ! - Барбоза Элдер совершил грубый фол. Линнес Мартин заработал пенальти!
92'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гомис Бафетимби бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Рефери не любит споров - именно за это Лукач Милан сейчас получил желтую
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
90'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
88'
Судья сигнализирует, что Фернандо Режес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Кыса Билал
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Тактическая замена. Нункеу Дани уходит с поля и его заменяет Ларссон Даниэль
86'
Лопеш Мигел получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 10614 болельщиков
85'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
84'
Судья сигнализирует, что Фернандо Режес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Челик Мугдат
83'
83'
82'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
81'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
80'
Кыса Билал не смог попасть в створ ударом издали
79'
79'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье в офсайде
78'
Тактическая замена. Азиз Сердар уходит с поля и его заменяет Майкон Перейра
77'
Тактическая замена. Айдогду Сонер уходит с поля и его заменяет Кыса Билал
77'
Челик Мугдат получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Челик Мугдат грубо играет против соперника. Пострадал Донк Райан
77'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Азиз Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Азиз Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Тактическая замена. Айик Онур уходит с поля и его заменяет Адын Олкан
74'
Азиз Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
73'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
72'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
71'
Донк Райан возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Озтекин Ясин
71'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
70'
Барбоза Элдер не смог попасть в створ ударом издали
69'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Донк Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
66'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье в офсайде
66'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Матч возобновится спорным мячом
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Айик Онур не смог попасть в створ ударом издали
64'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
63'
Шанс! Азиз Сердар из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
63'
Донк Райан из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
63'
63'
Келеш Кадир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Рефери не любит споров - именно за это Юмлу Мустафа сейчас получил желтую
62'
Юмлу Мустафа коснулся мяча рукой.
62'
61'
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье играет слишком грубо. Нагатомо Юто оказался на газоне.
59'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
59'
Как он промахнулся? Гомис Бафетимби имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Денайе Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
58'
Эзтюрк Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
58'
57'
56'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
56'
Денайе Джейсон из команды Галатасарай делает неудачный навес.
56'
Денайе Джейсон из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
55'
54'
После штрафного удара,который нанес Инан Селчук мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
53'
Судья свистит. Челик Мугдат атаковал сзади соперника. Это Фернандо Режес заработал своей команде штрафной
52'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
52'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
51'
Г О О О О Л - Азиз Сердар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
51'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Селезнёв Евгений нанес удар в каркас ворот!
50'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
49'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
48'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Родригес Гарри II не пострадал и надо продолжать игру!
47'
Фернандо Режес наказан за толчок Айдогду Сонер
47'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
47'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Команда Галатасарай играла лучше в этом тайме.
47'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
46'
ШАНС! Фегули Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
ПЕРЕКЛАДИНА! Родригес Гарри II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
45'
Донк Райан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
43'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
42'
Инан Селчук пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Судья сигнализирует, что Нункеу Дани из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
40'
40'
Нагатомо Юто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Денайе Джейсон
40'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
Акхизар Беледье совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Инан Селчук из команды Галатасарай пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Линнес Мартин
38'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Нагатомо Юто нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
37'
Эзтюрк Фатих отбил мяч на угловой после удара Гомис Бафетимби из штрафной площади.
37'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
36'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
35'
34'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
34'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Челик Мугдат
33'
Рефери не любит споров - именно за это Донк Райан сейчас получил желтую
33'
33'
ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Акхизар Беледье пробил пенальти, но промахнулся
31'
Рефери не любит споров - именно за это Фегули Софьян сейчас получил желтую
31'
ПЕНАЛЬТИ - Муслера Фернандо из команды Галатасарай привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Селезнёв Евгений.
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье забрасывает мяч в штрафную.
30'
30'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
30'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
29'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
24'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
23'
23'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
22'
Хорошую попытку сделал Айик Онур. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Челик Мугдат разрезает оборону соперника отличным пасом
21'
21'
Айдогду Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
21'
18'
Фантастический гол, где все сам сделал Родригес Гарри II!
18'
Инан Селчук сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
18'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье делает неудачный навес.
17'
Фегули Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
17'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Фегули Софьян сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II из команды Галатасарай забил гол! Легко это для такого игрока, как Родригес Гарри II
15'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
15'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
Айдогду Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Айик Онур нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Гомис Бафетимби наказан за толчок Юмлу Мустафа
12'
Селезнёв Евгений наказан за толчок Азиз Сердар
12'
Родригес Гарри II наказан за толчок Лопеш Мигел
11'
11'
11'
10'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
9'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье толкнул локтем оппонента. Это Донк Райан заработал фол
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
6'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
6'
Матч возобновится спорным мячом
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Донк Райан из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Селезнёв Евгений заработал фол
3'
3'
Келеш Кадир не смог попасть в створ ударом издали
3'
Родригес Гарри II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Денайе Джейсон коснулся мяча рукой.
2'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Акхизар Беледье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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