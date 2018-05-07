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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Доганлар
0:0
Конец матча
31' Желтая карточкаТозлу Эрен
61' Желтая карточкаПоко Андре
75' Желтая карточкаГилас Набиль
83' Желтая карточкаБа Демба
|
31'
61'
75'
83'
90'
Состав команд
13
Бету
Антониу
25
Wallace
I
15
Поко
Андре
27
Шебаке
Иссам
37
Мина
Артуро
22
Сиссоко
Али
90
Диалло
Садио
11
Тозлу
Эрен
21
Бюйюк
Адем
Гёзтепе 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 55 Сарыоглу Сабри Защитник
- 25 Wallace I Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 33 Косанович Милош Защитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 15 Поко Андре Полузащитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 9 Гилас Набиль Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 41 Чинемре Хакан Защитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Полузащитник
- 19 Ба Демба Нападающий
- 77 Шишманоглу Эмер Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- 26 Erol Sepil
- Главный тренер: Туна Тамер
Малатьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 37 Мина Артуро Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 11 Тозлу Эрен Полузащитник
- 35 Aytac Kara II Полузащитник
- 21 Бюйюк Адем Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 3 Дория Матеус Защитник
- 77 Bugra Cagiran Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 89 Gilberto IV
- 47 Berk Yildiz
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Гёзтепе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 27.04.2018 Гёзтепе 5:0 Карабюкспор С
- 22.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Гёзтепе С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 07.04.2018 Бешикташ 5:1 Гёзтепе С
- 01.04.2018 Гёзтепе 0:2 Касымпаша С
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 03.03.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 05.02.2018 Трабзонспор 0:0 Гёзтепе С
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 20.01.2018 Фенербахче 2:1 Гёзтепе С
- 12.01.2018 Гёзтепе 0:0 Аданаспор ТМК
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 06.01.2018 Гёзтепе 2:3 Истанбулспор ТМК
- 24.12.2017 Галатасарай 3:1 Гёзтепе С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
Малатьяспор (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 22.04.2018 Бешикташ 3:1 Малатьяспор С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 18.03.2018 Трабзонспор 4:1 Малатьяспор С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 25.02.2018 Малатьяспор 3:1 Карабюкспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе Суперлига
- 29.04.2017 Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Первая лига Турции
- 04.12.2016 Гёзтепе 2:0 Малатьяспор Первая лига Турции
- 05.03.2016 Гёзтепе 3:1 Малатьяспор Первая лига Турции
- 03.10.2015 Малатьяспор 1:3 Гёзтепе Первая лига Турции
- 26.02.2014 Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Любители
- 09.10.2013 Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Любители
Гёзтепе
Малатьяспор
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|72 - 33
|69
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|57 - 32
|66
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|68 - 34
|66
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|61 - 27
|65
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|57 - 50
|49
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 46
|48
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|48 - 48
|48
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|41 - 50
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|52 - 54
|43
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|35 - 41
|40
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|42 - 44
|39
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|38 - 54
|38
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|50 - 55
|36
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|40 - 51
|36
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 38
|35
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|46 - 55
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|35 - 51
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|32
|3
|3
|26
|20 - 76
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Диа Иссиар выходит на его замену.
84'
Гёзтепе делает замену. Сарыоглу Сабри уходит с поля, а Дурмуш Мухаммед выходит на его замену.
83'
Ба Демба получил желтую карточку от судьи
80'
Малатьяспор делает замену. Диалло Садио уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
75'
Гилас Набиль получил желтую карточку от судьи
73'
Гёзтепе делает замену. Нгандо Аксель уходит с поля, а Гуффран Йоан выходит на его замену.
68'
Малатьяспор делает замену. Тозлу Эрен уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
61'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
58'
Гёзтепе делает замену. Бингол Тайфур уходит с поля, а Ба Демба выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Тозлу Эрен получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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