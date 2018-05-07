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Стадион:
Гёзтепе
0:0
Конец матча
Малатьяспор
0'
31' Желтая карточка
Тозлу Эрен
61' Желтая карточка
Поко Андре
75' Желтая карточка
Гилас Набиль
83' Желтая карточка
Ба Демба
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Диа Иссиар выходит на его замену.
84'
Гёзтепе делает замену. Сарыоглу Сабри уходит с поля, а Дурмуш Мухаммед выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Ба Демба получил желтую карточку от судьи
80'
Малатьяспор делает замену. Диалло Садио уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Гилас Набиль получил желтую карточку от судьи

73'
Гёзтепе делает замену. Нгандо Аксель уходит с поля, а Гуффран Йоан выходит на его замену.
68'
Малатьяспор делает замену. Тозлу Эрен уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
58'
Гёзтепе делает замену. Бингол Тайфур уходит с поля, а Ба Демба выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Тозлу Эрен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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