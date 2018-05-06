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Стадион: Анкара 19 Майис
0:0
Первый тайм: 32'
Состав команд
61
Явру
Зеки
25
Боффин
Рууд
70
Низам
Муса
88
Озмерт
Хакан
63
Кадах
Дениз
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 27 Погба Флорентин Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Luccas Claro Защитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 17 Дуруэр Мурат Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Нападающий
- 45 Numan Soysal
- 66 Rahmetullah Berisbek
- 41 Ilker Karakas
- 4 Yildirim Cetin
- Главный тренер: Умит Озат
Антальяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 4 Джуру Йохан Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 70 Низам Муса Защитник
- 19 Венкёр Вильям Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 20 Чико Луис Защитник
- 77 Гюрал Эмре Полузащитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 26 Евтович Милан Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 6 Сангаре Назим Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 21.04.2018 Генчлербирлиги 0:3 Османлыспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 09.04.2018 Генчлербирлиги 1:0 Галатасарай С
- 31.03.2018 Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
Антальяспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.04.2018 Антальяспор 1:2 Трабзонспор С
- 23.04.2018 Фенербахче 4:1 Антальяспор С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 07.04.2018 Карабюкспор 1:2 Антальяспор С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 16.03.2018 Касымпаша 2:3 Антальяспор С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Антальяспор: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 08.04.2017 Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Суперлига
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 24.01.2016 Генчлербирлиги 1:0 Антальяспор Суперлига
- 23.08.2015 Антальяспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 10.05.2014 Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига
- 22.12.2013 Антальяспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 20.01.2013 Антальяспор 3:5 Генчлербирлиги Суперлига
- 20.08.2012 Генчлербирлиги 3:1 Антальяспор Суперлига
- 13.05.2012 Антальяспор 1:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup
- 20.04.2012 Генчлербирлиги 3:2 Антальяспор Spor Toto Cup
- 28.01.2012 Антальяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 16.10.2011 Генчлербирлиги 3:0 Антальяспор Суперлига
- 13.03.2011 Антальяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.10.2010 Генчлербирлиги 2:3 Антальяспор Суперлига
- 24.04.2010 Генчлербирлиги 0:2 Антальяспор Суперлига
- 29.11.2009 Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 05.04.2009 Антальяспор 4:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 02.11.2008 Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига
Генчлербирлиги
Антальяспор
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|21
|3
|7
|70 - 32
|66
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|57 - 32
|66
|3.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|32
|18
|10
|4
|66 - 33
|64
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|59 - 27
|62
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|57 - 50
|49
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 46
|48
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|52 - 54
|43
|10.
|Бурсаспор
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|41 - 42
|40
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 41
|39
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|39 - 49
|36
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|50 - 55
|36
|14.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|32
|9
|9
|14
|37 - 54
|36
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 38
|35
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|46 - 55
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 50
|31
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|32
|3
|3
|26
|20 - 76
|12
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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