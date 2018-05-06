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Стадион: Шюкрю Сараджоглу
0:0
Первый тайм: 28'
22' Желтая карточкаСоялп Фуркан
|
22'
Состав команд
89
Соуза
Жосеф
92
Шахешух
Атиф
6
Тити
23
Бехич
Азиз
17
Соялп
Фуркан
32
Эрдоган
Юсуф
99
Соу
Мусса
Фенербахче 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Демирель Волкан Вратарь
- 19 Озбайракли Шенер Защитник
- 37 Шкртел Мартин Защитник
- 33 Нойштедтер Роман Защитник
- 3 Калдырым Хассан Али Защитник
- 5 Топал Мехмет Полузащитник
- 89 Соуза Жосеф Полузащитник
- 7 Потук Алпер Полузащитник
- 20 Жулиано де Паула Полузащитник
- 92 Шахешух Атиф Полузащитник
- 99 Сольдадо Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Камени Карлос Вратарь
- 54 Эрсу Эртен Вратарь
- 14 Нету Луиш Защитник
- 6 Кейбаши Исмаил Защитник
- 4 Исла Маурисио Защитник
- 28 Вальбуэна Матьё Полузащитник
- 11 Экичи Мехмет Полузащитник
- 66 Гючтекин Огуз Полузащитник
- 9 Фернандао Нападающий
- 23 Янссен Винсент Нападающий
- Главный тренер: Коджаман Айкют
- Травмы и дисквалификации
- Дирар Набиль Травмирован
- Зейбек Уйгар Травмирован
Бурсаспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 6 Тити Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 25 Шеху Абдуллахи Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 77 Агеманг-Баду Эммануэль Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 99 Соу Мусса Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 3 Ташдемир Эмре Защитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 29 Делардж Джон Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 51 Босток Джон Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- Главный тренер: Ivko Ganchev
- Травмы и дисквалификации
- Куртулуш Сердар Травмирован
- Хоркера Кристобаль Травмирован
- Грозав Георге-Теодор Травмирован
- Джон Джошуа Травмирован
- Йылдырым Серджан Травмирован
Предыдущие игры
Фенербахче (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.04.2018 Касымпаша 1:4 Фенербахче С
- 23.04.2018 Фенербахче 4:1 Антальяспор С
- 14.04.2018 Сивасспор 1:2 Фенербахче С
- 08.04.2018 Фенербахче 2:0 Османлыспор С
- 02.04.2018 Кайсериспор 0:5 Фенербахче С
- 23.03.2018 Болуспор 6:2 Фенербахче ТМК
- 17.03.2018 Фенербахче 0:0 Галатасарай С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
- 04.03.2018 Фенербахче 2:3 Акхисар Беледиеспор С
- 01.03.2018 Бешикташ 2:2 Фенербахче К
- 25.02.2018 Бешикташ 3:1 Фенербахче С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Истанбул Башакшехир 0:2 Фенербахче С
- 07.02.2018 Фенербахче 2:1 Гиресунспор К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 31.01.2018 Гиресунспор 1:2 Фенербахче К
- 28.01.2018 Трабзонспор 1:1 Фенербахче С
- 20.01.2018 Фенербахче 2:1 Гёзтепе С
- 16.01.2018 Истанбулспор 0:1 Фенербахче К
- 13.01.2018 Фенербахче 2:2 Кукес ТМК
Бурсаспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 21.04.2018 Карабюкспор 1:4 Бурсаспор С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 08.04.2018 Бурсаспор 0:1 Касымпаша С
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 23.02.2018 Галатасарай 5:0 Бурсаспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Бурсаспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче Суперлига
- 11.02.2017 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 11.09.2016 Фенербахче 0:1 Бурсаспор Суперлига
- 20.02.2016 Бурсаспор 0:0 Фенербахче Суперлига
- 20.09.2015 Фенербахче 2:1 Бурсаспор Суперлига
- 21.05.2015 Фенербахче 0:3 Бурсаспор Кубок
- 28.04.2015 Бурсаспор 1:2 Фенербахче Кубок
- 20.04.2015 Фенербахче 1:0 Бурсаспор Суперлига
- 24.11.2014 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 31.03.2014 Фенербахче 3:0 Бурсаспор Суперлига
- 02.11.2013 Бурсаспор 2:3 Фенербахче Суперлига
- 10.03.2013 Фенербахче 4:1 Бурсаспор Суперлига
- 23.01.2013 Фенербахче 3:0 Бурсаспор Кубок Турции
- 16.01.2013 Бурсаспор 2:3 Фенербахче Кубок Турции
- 20.10.2012 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 16.05.2012 Бурсаспор 0:4 Фенербахче Кубок Турции
- 12.12.2011 Бурсаспор 0:2 Фенербахче Суперлига
- 03.04.2011 Фенербахче 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 29.10.2010 Бурсаспор 1:1 Фенербахче Суперлига
- 22.02.2010 Фенербахче 2:3 Бурсаспор Суперлига
Фенербахче
Бурсаспор
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
14 Дистанция, км 1
-
67 Владение мячом, % 33
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|21
|3
|7
|70 - 32
|66
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|57 - 32
|66
|3.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|32
|18
|10
|4
|66 - 33
|64
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|59 - 27
|62
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|57 - 50
|49
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 46
|48
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|48 - 48
|47
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|41 - 48
|44
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|52 - 54
|43
|10.
|Бурсаспор
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|41 - 42
|40
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 41
|39
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|39 - 49
|36
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|50 - 55
|36
|14.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|32
|9
|9
|14
|37 - 54
|36
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 38
|35
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|46 - 55
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 50
|31
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|32
|3
|3
|26
|20 - 76
|12
Первый тайм
28'
Судья свистит. Агеманг-Баду Эммануэль атаковал сзади соперника. Это Потук Алпер заработал своей команде штрафной
28'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баталья Пабло мяча так и не получил
27'
27'
Судья свистит. Шеху Абдуллахи атаковал сзади соперника. Это Нойштедтер Роман заработал своей команде штрафной
26'
26'
25'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
24'
ШАНС! Калдырым Хассан Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
Соялп Фуркан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Судья сигнализирует, что Соялп Фуркан из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
22'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Соялп Фуркан
22'
Бехич Азиз коснулся мяча рукой.
21'
21'
21'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Йардымджи Барис получил травму и заменен. Босток Джон выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Йардымджи Барис получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Йардымджи Барис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Выглядело как неплохой момент. Шахешух Атиф из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
17'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
15'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья свистит. Тити атаковал сзади соперника. Это Потук Алпер заработал своей команде штрафной
13'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Отличные скиллы показывает Жулиано де Паула, обводя своих соперников
12'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
12'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Калдырым Хассан Али выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Судья сигнализирует, что Соялп Фуркан из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
9'
Бехич Азиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шахешух Атиф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Йардымджи Барис из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
8'
8'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
6'
6'
Потук Алпер из команды Фенербахче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Плохо сыграл Эрсой Эртугрул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
5'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Шеху Абдуллахи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья свистит. Потук Алпер атаковал сзади соперника. Это Агеманг-Баду Эммануэль заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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