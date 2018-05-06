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Стадион:
Фенербахче
0:0
Первый тайм: 28'
Бурсаспор
0'
22' Желтая карточка
Соялп Фуркан
28'
Первый тайм
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Агеманг-Баду Эммануэль атаковал сзади соперника. Это Потук Алпер заработал своей команде штрафной
28'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баталья Пабло мяча так и не получил
27'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Шеху Абдуллахи атаковал сзади соперника. Это Нойштедтер Роман заработал своей команде штрафной
26'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
25'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
24'
ШАНС! Калдырым Хассан Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
22'
Соялп Фуркан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Соялп Фуркан из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Соялп Фуркан
Фол, нарушение
22'
Бехич Азиз коснулся мяча рукой.
21'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Йардымджи Барис получил травму и заменен. Босток Джон выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Йардымджи Барис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Йардымджи Барис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Выглядело как неплохой момент. Шахешух Атиф из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
17'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
15'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья свистит. Тити атаковал сзади соперника. Это Потук Алпер заработал своей команде штрафной
13'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Отличные скиллы показывает Жулиано де Паула, обводя своих соперников
12'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой слева.
12'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Калдырым Хассан Али выбил мяч подальше от ворот.
10'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Соялп Фуркан из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
9'
Бехич Азиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шахешух Атиф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Йардымджи Барис из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Жулиано де Паула
8'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
6'
Потук Алпер из команды Фенербахче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Плохо сыграл Эрсой Эртугрул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Шеху Абдуллахи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Потук Алпер атаковал сзади соперника. Это Агеманг-Баду Эммануэль заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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