Стадион: Водафон Зрители: 22009
2:0
Конец матча
20' Желтая карточкаТошич Душко
26' Желтая карточкаЧиназ Самил
30' Желтая карточкаБаджи Стефан
1:0
31' ГолТошич Душко
2:0
45' ГолАдриано Коррея
61' Вторая желтая карточкаТошич Душко
85' Желтая карточкаБулут Умут
90' Вторая желтая карточкаБулут Умут
Второй тайм
97'
Бешикташ заслуженно побеждает в отличном матче
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
97'
Тюрюдж Дениз не смог попасть в створ ударом издали
97'
Отличные скиллы показывает Тюрюдж Дениз, обводя своих соперников
97'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Вурал Гюрай
96'
Ларин Кайл из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
96'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
96'
96'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
96'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Кравец Артём из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
95'
Отличные скиллы показывает Кравец Артём, обводя своих соперников
95'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
95'
Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
94'
Отличные скиллы показывает Талиска Андерсон, обводя своих соперников
94'
94'
Ларин Кайл мяч отрикошетил от ворот
94'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
93'
93'
Tiago Lopes предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Ларин Кайл
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
УДАЛЕНИЕ! - Булут Умут получает вторую желтую за споры
90'
90'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
88'
Уйсал Неджип коснулся мяча рукой.
88'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
88'
Аморим Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
86'
86'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
85'
Рефери не любит споров - именно за это Булут Умут сейчас получил желтую
85'
Кравец Артём коснулся мяча рукой.
85'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
85'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Адриано Коррея получил травму и заменен. Пектемек Мустафа выходит на поле.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Адриано Коррея получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Туран Атила не смог попасть в створ ударом издали
82'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Должен был быть гол! Тюрюдж Дениз имел отличный шанс, но Фабрисио Агосто не дал голу состоятся!
81'
81'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Отличные скиллы показывает Уйсал Неджип, обводя своих соперников
80'
80'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
79'
79'
Аморим Вильям нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой слева.
79'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой слева.
79'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
78'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
77'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
77'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Уйсал Неджип возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Уйсал Неджип получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Уйсал Неджип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Отличные скиллы показывает Уйсал Неджип, обводя своих соперников
73'
Кана-Бийик Жан-Армель наказан за толчок Бабель Райан
73'
73'
Булут Умут из команды Кайсериспор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
72'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Аморим Вильям
72'
72'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
71'
71'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
71'
Туран Атила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
70'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
68'
Бабель Райан наказан за толчок Кана-Бийик Жан-Армель
68'
68'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
68'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
68'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
67'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
67'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
66'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лунг Силвиу все предвидел и спас команду!
66'
66'
66'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
Тактическая замена. Вагнер Лав уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
62'
Болдрин Фернандо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Тошич Душко получает вторую желтую карточку
61'
Тошич Душко из команды Бешикташ играет слишком грубо. Булут Умут оказался на газоне.
61'
Тошич Душко ошибается в защите.
60'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
60'
60'
Тактическая замена. Баджи Стефан уходит с поля и его заменяет Вурал Гюрай
60'
Мендеш Райан не смог попасть в створ ударом издали
59'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
59'
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
59'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
57'
Бабель Райан наказан за толчок Туран Атила
57'
57'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
56'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
56'
56'
Куарежма Рикарду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
55'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
55'
Чиназ Самил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
54'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Вагнер Лав наказан за толчок Кучер Александр
53'
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
52'
52'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Tiago Lopes наказан за толчок Бабель Райан
51'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
49'
Тюрюдж Дениз наказан за толчок Адриано Коррея
49'
48'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 22009 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Бешикташ играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отличный гол забил Адриано Коррея
45'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Адриано Коррея из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
45'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
44'
Опасность предотвращена - Тошич Душко из команды Бешикташ вступил в отбор удачно
44'
Опасность! Мендеш Райан из команды Кайсериспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
Отличные скиллы показывает Мендеш Райан, обводя своих соперников
43'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
42'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
41'
41'
41'
Отличные скиллы показывает Генюл Гёкхан, обводя своих соперников
40'
39'
Как он промахнулся? Мендеш Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
39'
39'
Медель Гари ошибается в защите.
39'
Тошич Душко возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Тошич Душко получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Тошич Душко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
36'
Бабель Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
34'
Опасность! Чиназ Самил из команды Кайсериспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
34'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Баджи Стефан
33'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
32'
Фантастический гол, где все сам сделал Куарежма Рикарду!
31'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тошич Душко из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
31'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
31'
Адриано Коррея из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
31'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
30'
Баджи Стефан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Безумный фол. Баджи Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Арслан Толгай-Али
30'
30'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Талиска Андерсон возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Матч возобновится спорным мячом
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе
27'
26'
Чиназ Самил сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
26'
Судья свистит. Чиназ Самил атаковал сзади соперника. Это Талиска Андерсон заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
23'
Лунг Силвиу из команды Кайсериспор сделал отличный сейв!
23'
Тошич Душко имел все шансы забить, но Лунг Силвиу сделал отличный сейв!
23'
После штрафного удара,который нанес Талиска Андерсон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Безумный фол. Мендеш Райан грубо играет против соперника. Пострадал Талиска Андерсон
21'
21'
21'
Чиназ Самил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
20'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
19'
19'
Туран Атила из команды Кайсериспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
18'
Хороший удар издали нанес Куарежма Рикарду, но отличный сейв сделал Лунг Силвиу. Угловой.
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
15'
15'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
15'
14'
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
13'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Талиска Андерсон нанес удар головой, но Лунг Силвиу спокойно отбил мяч.
12'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
12'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Арслан Толгай-Али нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ в офсайде
9'
9'
9'
Кана-Бийик Жан-Армель из команды Кайсериспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Опасность! Талиска Андерсон из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Вида Домагой из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Туран Атила из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
7'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Тюрюдж Дениз
6'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
6'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
5'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Тошич Душко из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
4'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья свистит. Туран Атила атаковал сзади соперника. Это Вагнер Лав заработал своей команде штрафной
2'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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