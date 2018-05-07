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Стадион: Зрители: 22009
Бешикташ
2:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
20' Желтая карточка
Тошич Душко
26' Желтая карточка
Чиназ Самил
30' Желтая карточка
Баджи Стефан
1:0
31' Гол
Тошич Душко
2:0
45' Гол
Адриано Коррея
61' Вторая желтая карточка
Тошич Душко
85' Желтая карточка
Булут Умут
90' Вторая желтая карточка
Булут Умут
90'+7
Второй тайм
97'
Бешикташ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
97'
Тюрюдж Дениз не смог попасть в створ ударом издали
97'
Отличные скиллы показывает Тюрюдж Дениз, обводя своих соперников
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Вурал Гюрай

96'
Ларин Кайл из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
96'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
96'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
96'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
96'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
96'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Кравец Артём из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
95'
Отличные скиллы показывает Кравец Артём, обводя своих соперников
Угловой
95'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
95'
Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
94'
Отличные скиллы показывает Талиска Андерсон, обводя своих соперников
Угловой
94'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
94'
Ларин Кайл мяч отрикошетил от ворот
94'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Угловой
93'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
93'
Tiago Lopes предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Ларин Кайл
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
УДАЛЕНИЕ! - Булут Умут получает вторую желтую за споры
90'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
90'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
89'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
89'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
88'
Уйсал Неджип коснулся мяча рукой.
88'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
88'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
88'
Аморим Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
86'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
85'
Рефери не любит споров - именно за это Булут Умут сейчас получил желтую
Фол, нарушение
85'
Кравец Артём коснулся мяча рукой.
85'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
85'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
84'
Удар от ворот произведет Бешикташ
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Адриано Коррея получил травму и заменен. Пектемек Мустафа выходит на поле.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Адриано Коррея получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
83'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Туран Атила не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
82'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Должен был быть гол! Тюрюдж Дениз имел отличный шанс, но Фабрисио Агосто не дал голу состоятся!
81'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
81'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Отличные скиллы показывает Уйсал Неджип, обводя своих соперников
80'
Удар от ворот произведет Бешикташ
80'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает неудачный навес.
79'
Удар от ворот произведет Бешикташ
79'
Аморим Вильям нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
79'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой слева.
79'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой слева.
79'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
78'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
78'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
78'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
77'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
76'
Уйсал Неджип возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Уйсал Неджип получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Уйсал Неджип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Отличные скиллы показывает Уйсал Неджип, обводя своих соперников
73'
Удар от ворот произведет Бешикташ
73'
Булут Умут из команды Кайсериспор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
72'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Аморим Вильям
72'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
72'
Бабель Райан не смог попасть в створ ударом издали
71'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Булут Умут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
71'
Туран Атила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
70'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
68'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
68'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
68'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
68'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
67'
Тактическая замена. Болдрин Фернандо уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
67'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
66'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лунг Силвиу все предвидел и спас команду!
66'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
66'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
65'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
Тактическая замена. Вагнер Лав уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
62'
Болдрин Фернандо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Тошич Душко получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
61'
Тошич Душко из команды Бешикташ играет слишком грубо. Булут Умут оказался на газоне.
61'
Тошич Душко ошибается в защите.
Офсайд
60'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
60'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Баджи Стефан уходит с поля и его заменяет Вурал Гюрай
60'
Мендеш Райан не смог попасть в створ ударом издали
59'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
59'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
59'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
57'
Бабель Райан наказан за толчок Туран Атила
57'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
56'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
56'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
56'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
56'
Куарежма Рикарду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
55'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
55'
Чиназ Самил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
54'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
54'
Вагнер Лав наказан за толчок Кучер Александр
53'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
52'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
52'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Tiago Lopes из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
52'
Tiago Lopes наказан за толчок Бабель Райан
51'
Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
Фол, нарушение
49'
Тюрюдж Дениз наказан за толчок Адриано Коррея
49'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 22009 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Бешикташ играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отличный гол забил Адриано Коррея
45'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Адриано Коррея из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
45'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
44'
Опасность предотвращена - Тошич Душко из команды Бешикташ вступил в отбор удачно
44'
Опасность! Мендеш Райан из команды Кайсериспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
44'
Отличные скиллы показывает Мендеш Райан, обводя своих соперников
43'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
42'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
41'
Кучер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
41'
Отличные скиллы показывает Генюл Гёкхан, обводя своих соперников
40'
Удар от ворот произведет Бешикташ
39'
Как он промахнулся? Мендеш Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
39'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Медель Гари ошибается в защите.
Травма, повреждение
39'
Тошич Душко возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Тошич Душко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Тошич Душко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
36'
Бабель Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
34'
Опасность! Чиназ Самил из команды Кайсериспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Баджи Стефан
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
32'
Фантастический гол, где все сам сделал Куарежма Рикарду!
31'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тошич Душко из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
31'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
Угловой
31'
Адриано Коррея из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
31'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
30'
Баджи Стефан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Баджи Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Арслан Толгай-Али
30'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
30'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
29'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
29'
Талиска Андерсон возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
26'
Чиназ Самил сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Чиназ Самил атаковал сзади соперника. Это Талиска Андерсон заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Лунг Силвиу из команды Кайсериспор сделал отличный сейв!
23'
Тошич Душко имел все шансы забить, но Лунг Силвиу сделал отличный сейв!
23'
После штрафного удара,который нанес Талиска Андерсон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Мендеш Райан грубо играет против соперника. Пострадал Талиска Андерсон
21'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
21'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
21'
Чиназ Самил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
19'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
19'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
19'
Туран Атила из команды Кайсериспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
18'
Хороший удар издали нанес Куарежма Рикарду, но отличный сейв сделал Лунг Силвиу. Угловой.
16'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Болдрин Фернандо
15'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ в офсайде
13'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Талиска Андерсон нанес удар головой, но Лунг Силвиу спокойно отбил мяч.
12'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
12'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Арслан Толгай-Али нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ в офсайде
9'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
9'
Туран Атила из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
9'
Кана-Бийик Жан-Армель из команды Кайсериспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Опасность! Талиска Андерсон из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Вида Домагой из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Туран Атила из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Тюрюдж Дениз
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
5'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Тошич Душко из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Туран Атила атаковал сзади соперника. Это Вагнер Лав заработал своей команде штрафной
2'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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