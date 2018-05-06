Стадион: Гран Канария Зрители: 4624
0:1
Конец матча
44' Желтая карточкаРеми Лоик
85' Желтая карточкаНдоки Мервей
0:1
88' ГолАнхель Луис
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Хорошую попытку сделал Этебо Огенекаро. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
93'
Miguel Rubio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
93'
Ндоки Мервей из команды Хетафе вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мичел Маседо не пострадал и надо продолжать игру!
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
92'
Diego Barri наказан за толчок Этебо Огенекаро
92'
Халилович Ален бьет со штрафного в створ, но Гуаита Висенте держит все под контролем
91'
Miguel Rubio из команды Хетафе играет слишком грубо. Кастельяно Хави оказался на газоне.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
88'
Видаль Молина сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Анхель Луис изменил счет на табло!
88'
ШАНС! Анхель Луис вышел один-на-один с голкипером...
88'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
88'
Кастельяно Хави ошибается в защите.
86'
86'
Халилович Ален пробил со штрафного прямо в стенку
85'
Ндоки Мервей получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Ндоки Мервей грубо играет против соперника. Пострадал Кальери Хонатан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
84'
Alberto Redondo из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Как он промахнулся? Кальери Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
83'
Судья сигнализирует, что Ндоки Мервей из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
82'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
82'
Гуаита Висенте из команды Хетафе сделал отличный сейв!
82'
Гуаита Висенте отбил мяч на угловой после удара Хайро Самперио из штрафной площади.
82'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
78'
78'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Ндоки Мервей
77'
ШАНС! Портильо Франсиско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Анхель Луис упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
77'
Гуаита Висенте выбил мяч подальше от ворот.
77'
76'
Как он промахнулся? Видаль Молина имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
76'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Кальери Хонатан наказан за толчок Miguel Rubio
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
74'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
74'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кастельяно Хави
72'
Дьедью Амат нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Хиль Начо уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
70'
70'
Даконам Дьене из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
70'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Чичисола Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
69'
Экспозито Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе подал угловой слева.
69'
Diego Barri мяч отрикошетил от ворот
69'
Чичисола Леандро не дал случится голу! Дьедью Амат должен был забивать, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв
69'
ШАНС! Дьедью Амат вышел один-на-один с голкипером...
69'
Сибасаки Гаку разрезает оборону соперника отличным пасом
68'
68'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Агиррегарай Матиас не смог удачно сыграть.
67'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
67'
Антунеш Виторину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кастельяно Хави
66'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
65'
Alberto Redondo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Кальери Хонатан мяч отрикошетил от ворот
65'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Агиррегарай Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
64'
64'
64'
ШАНС! Анхель Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
64'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Судья сигнализирует, что Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Даконам Дьене
63'
Тактическая замена. Реми Лоик уходит с поля и его заменяет Видаль Молина
62'
David Alba получил травму и заменен. Miguel Rubio выходит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. David Alba получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Тактическая замена. Аквилани Альберто уходит с поля и его заменяет Кастельяно Хави
61'
Тактическая замена. Эзекиль Имох уходит с поля и его заменяет Экспозито Эрик
60'
David Alba на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас забрасывает мяч в штрафную.
59'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
59'
Судья сигнализирует, что Реми Лоик из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
59'
58'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
57'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
56'
Сибасаки Гаку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Сибасаки Гаку
55'
55'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
55'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Alberto Redondo из команды Хетафе играет слишком грубо. Агиррегарай Матиас оказался на газоне.
53'
53'
52'
Сантиметры! Удар с лета нанес Гальвес Алехандро, но попал в штангу!
52'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
52'
David Alba предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
51'
50'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
50'
50'
ШАНС! Кальери Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Чичисола Леандро выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 4624 болельщиков
49'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
49'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Шанс! Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
47'
46'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Реми Лоик получил желтую карточку от судьи
44'
Реми Лоик из команды Хетафе играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
43'
Судья свистит. Diego Barri атаковал сзади соперника. Это Кальери Хонатан заработал своей команде штрафной
42'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Реми Лоик
41'
41'
Хиль Начо нанес удар чуть мимо. Близко!
41'
Плохо сыграл Alberto Redondo - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас забрасывает мяч в штрафную.
40'
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуаита Висенте из команды Хетафе.
40'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
38'
Шанс! Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
38'
38'
Гуаита Висенте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Плохо сыграл Даконам Дьене - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
37'
37'
36'
36'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Alberto Redondo из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Дьедью Амат из команды Хетафе играет слишком грубо. Аквилани Альберто оказался на газоне.
34'
Судья сигнализирует, что David Alba из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
33'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Судья сигнализирует, что Diego Barri из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
32'
32'
Судья сигнализирует, что Хиль Начо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
32'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
32'
30'
Diego Barri из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
29'
Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
27'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
26'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
26'
Плохо сыграл David Alba - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Diego Barri выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе играет слишком грубо. Халилович Ален оказался на газоне.
23'
22'
Даконам Дьене нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе подал угловой справа.
22'
Этебо Огенекаро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
Сибасаки Гаку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Diego Barri из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Аквилани Альберто пострадал.
18'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
17'
David Alba выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
17'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Антунеш Виторину наказан за толчок Мичел Маседо
15'
David Alba из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Отличные скиллы показывает Халилович Ален, обводя своих соперников
15'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
13'
13'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
12'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
11'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гальвес Алехандро и попал в каркас ворот!
9'
9'
Alberto Redondo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Агиррегарай Матиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
David Alba наказан за толчок Кальери Хонатан
7'
6'
Портильо Франсиско из команды Хетафе пасует в штрафную, но Чичисола Леандро выходит и ловит мяч.
5'
Халилович Ален пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Реми Лоик наказан за толчок Этебо Огенекаро
4'
4'
Шанс! Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
4'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
3'
Антунеш Виторину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
1'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Хетафе
Лас-Пальмас
27.6% (50)
Ничья:
22.7% (41)
Хетафе
49.7% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Хетафе:
22.7% (41)
1:2 Хетафе:
19.9% (36)
1:1 Ничья:
16% (29)
2:1 Лас-Пальмас:
13.3% (24)
1:0 Лас-Пальмас:
10.5% (19)
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