Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 17468
0:1
12' ГолСилла Мусса
33' Желтая карточкаСантини Иван
1:1
40' ГолСантини Иван
50' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
66' Желтая карточкаРаджи Андреа
77' Красная карточкаЖеневуа Ромен
1:2
90' ГолСилла Мусса
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Монако вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
94'
Роделен Ронни из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
94'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
94'
Роделен Ронни мяч отрикошетил от ворот
94'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
94'
94'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
93'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
93'
Мбула Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Туре Альмами из команды Монако поставил подножку. Пострадал Петерс Стеф
93'
[4] - столько добавил арбитр времени.
93'
91'
Julien Serrano из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
91'
91'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
91'
Геззаль Рашид из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Moussa Sylla из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
Геззаль Рашид из команды Монако отправил кросс в штрафную...
91'
Г О О О О Л - Moussa Sylla первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
91'
Плохо сыграл Веркутр Реми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Отличные скиллы показывает Геззаль Рашид, обводя своих соперников
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
Мбула Хорди из команды Монако отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Геззаль Рашид из команды Монако отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Роделен Ронни возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Геззаль Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
88'
87'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Роделен Ронни получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Н'Дорам Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Julien Serrano из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Аит Бенассер Юссеф пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
84'
83'
82'
Тактическая замена. Тилеманс Юри уходит с поля и его заменяет Пеллегри Пьетро
82'
Геззаль Рашид из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
82'
Мбула Хорди из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Геззаль Рашид из команды Монако подал угловой справа.
82'
Петерс Стеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
81'
81'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
81'
Хороший удар издали нанес Julien Serrano, но отличный сейв сделал Веркутр Реми. Угловой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Геззаль Рашид из команды Монако опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
79'
Моутинью Жоау пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
77'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Женевуа Ромен удален с поля!
77'
Женевуа Ромен из команды Кан играет слишком грубо. Мбула Хорди оказался на газоне.
76'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
76'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
76'
Мбула Хорди из команды Монако навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Женевуа Ромен наказан за толчок Мбула Хорди
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
74'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Julien Serrano
73'
Глик Камил из команды Монако хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
71'
Геззаль Рашид из команды Монако подал угловой справа.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Геззаль Рашид мяч отрикошетил от ворот
69'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Геззаль Рашид пострадал.
69'
Тилеманс Юри из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Тактическая замена. Лемар Тома уходит с поля и его заменяет Мбула Хорди
67'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
67'
Судья сигнализирует, что Julien Serrano из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
67'
66'
Рефери не любит споров - именно за это Раджи Андреа сейчас получил желтую
66'
Сантини Иван из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
64'
Julien Serrano из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
63'
Женевуа Ромен из команды Кан делает неудачный навес.
62'
62'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
62'
Моутинью Жоау из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Роделен Ронни нанес удар, мяч был парирован, но Субашич Даниэль не удержал его в руках.
61'
Плохо сыграл Глик Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Тактическая замена. Jessy Deminguet уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Jessy Deminguet из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
59'
59'
Отличный пас сделал Лемар Тома из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
58'
58'
Туре Альмами из команды Монако хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Роделен Ронни из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
55'
Jessy Deminguet из команды Кан опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Рони Лопеш из команды Монако делает неудачный навес.
53'
53'
Глик Камил из команды Монако наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
53'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
53'
Веркутр Реми отбил мяч на угловой после удара Рони Лопеш из штрафной площади.
53'
Рони Лопеш из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
53'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Moussa Sylla
52'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
51'
Тилеманс Юри из команды Монако играет слишком грубо. Jessy Deminguet оказался на газоне.
51'
Роделен Ронни бьет со штрафного в створ, но Субашич Даниэль держит все под контролем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Н'Дорам Кевин получил желтую карточку от судьи
49'
Н'Дорам Кевин из команды Монако играет слишком грубо. Сантини Иван оказался на газоне.
49'
Безумный фол. Тилеманс Юри грубо играет против соперника. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
47'
47'
47'
ШАНС! Роделен Ронни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Сантини Иван из команды Кан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
47'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Бессат Венсан уходит с поля и его заменяет Женевуа Ромен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Отличные скиллы показывает Аит Бенассер Юссеф, обводя своих соперников
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
ШАНС! Роделен Ронни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Jessy Deminguet навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
44'
44'
Лемар Тома не смог попасть в створ ударом издали
44'
Лемар Тома из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
44'
Моутинью Жоау из команды Монако делает пас партнеру.
44'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
42'
42'
40'
Отличный гол забил Сантини Иван
40'
Бессат Венсан сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Сантини Иван классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
40'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Julien Serrano возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Раджи Андреа оказался на газоне.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Julien Serrano получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Julien Serrano на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Julien Serrano пострадал.
37'
36'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
36'
Фере Жюльен из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Судья сигнализирует, что Рони Лопеш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Бессат Венсан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Судья сигнализирует, что Moussa Sylla из команды Монако поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
33'
Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
33'
Сантини Иван наказан за толчок Н'Дорам Кевин
33'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
33'
Роделен Ронни из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Бессат Венсан нанес удар головой, но Субашич Даниэль спокойно отбил мяч.
33'
32'
32'
32'
Как он промахнулся? Роделен Ронни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Фере Жюльен из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
31'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
31'
Julien Serrano выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Плохо сыграл Рони Лопеш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
27'
27'
27'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Jessy Deminguet из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
26'
26'
26'
26'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Раджи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
22'
Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
Шанс! Раджи Андреа из команды Монако пробил головой, но мимо
21'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
21'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Рони Лопеш из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Moussa Sylla это был.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Туре Альмами нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Туре Альмами из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Julien Serrano из команды Монако навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Судья сигнализирует, что Бессат Венсан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Туре Альмами
16'
16'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
15'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Julien Serrano из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Julien Serrano из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
14'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Moussa Sylla
12'
Г О О О О Л - Moussa Sylla первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тилеманс Юри нанес удар в каркас ворот!
12'
Рони Лопеш из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Jessy Deminguet из команды Кан опасно и грубо сыграл. Рони Лопеш пострадал.
12'
12'
12'
Сантини Иван из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
11'
Судья сигнализирует, что Moussa Sylla из команды Монако поставил подножку. Пострадал Джику Александр
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Моутинью Жоау пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
9'
9'
Julien Serrano из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
Аит Бенассер Юссеф пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
8'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Julien Serrano предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кривелли Энцо из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
6'
Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Кан пробил головой, но мимо
6'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Судья свистит. Глик Камил атаковал сзади соперника. Это Кривелли Энцо заработал своей команде штрафной
4'
4'
3'
3'
Лемар Тома из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 1:2 Монако
Кан
3.2% (6)
Ничья:
8.6% (16)
Монако
88.1% (163)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
42.7% (79)
0:2 Монако:
17.8% (33)
0:1 Монако:
14.1% (26)
1:3 Монако:
7.6% (14)
1:1 Ничья:
5.9% (11)
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