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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17468
Кан
1:2
Конец матча
Монако
0'
0:1
12' Гол
Силла Мусса
33' Желтая карточка
Сантини Иван
1:1
40' Гол
Сантини Иван
50' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
66' Желтая карточка
Раджи Андреа
77' Красная карточка
Женевуа Ромен
1:2
90' Гол
Силла Мусса
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Монако вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Удар от ворот произведет Монако
94'
Роделен Ронни из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
94'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.

94'
Роделен Ронни мяч отрикошетил от ворот
94'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
94'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
93'
Мбула Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Туре Альмами из команды Монако поставил подножку. Пострадал Петерс Стеф
93'
[4] - столько добавил арбитр времени.
93'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Julien Serrano из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
91'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
91'
Геззаль Рашид из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Moussa Sylla из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
Геззаль Рашид из команды Монако отправил кросс в штрафную...
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Moussa Sylla первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
91'
Плохо сыграл Веркутр Реми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Отличные скиллы показывает Геззаль Рашид, обводя своих соперников
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Мбула Хорди из команды Монако отправил кросс в штрафную...
89'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Геззаль Рашид из команды Монако отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
89'
Роделен Ронни возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Геззаль Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
88'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
87'
Удар от ворот произведет Кан
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Роделен Ронни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Н'Дорам Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Julien Serrano из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Аит Бенассер Юссеф пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
84'
Удар от ворот произведет Кан
83'
Удар от ворот произведет Кан
82'
Тактическая замена. Тилеманс Юри уходит с поля и его заменяет Пеллегри Пьетро
82'
Геззаль Рашид из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
82'
Мбула Хорди из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
82'
Геззаль Рашид из команды Монако подал угловой справа.
82'
Петерс Стеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Julien Serrano из команды Монако отправил кросс в штрафную...
81'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
81'
Хороший удар издали нанес Julien Serrano, но отличный сейв сделал Веркутр Реми. Угловой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
79'
Геззаль Рашид из команды Монако опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
79'
Моутинью Жоау пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
77'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Женевуа Ромен удален с поля!
Фол, нарушение
77'
Женевуа Ромен из команды Кан играет слишком грубо. Мбула Хорди оказался на газоне.
76'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
76'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
76'
Мбула Хорди из команды Монако навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
76'
Женевуа Ромен наказан за толчок Мбула Хорди
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Julien Serrano
73'
Глик Камил из команды Монако хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Удар от ворот произведет Кан
72'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Геззаль Рашид из команды Монако подал угловой справа.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Геззаль Рашид мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
69'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Геззаль Рашид пострадал.
69'
Тилеманс Юри из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Тактическая замена. Лемар Тома уходит с поля и его заменяет Мбула Хорди
67'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Julien Serrano из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
67'
Удар от ворот произведет Монако
Желтая карточка
66'
Рефери не любит споров - именно за это Раджи Андреа сейчас получил желтую
66'
Сантини Иван из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Удар от ворот произведет Кан
64'
Julien Serrano из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
63'
Женевуа Ромен из команды Кан делает неудачный навес.
62'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
62'
Моутинью Жоау из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Роделен Ронни нанес удар, мяч был парирован, но Субашич Даниэль не удержал его в руках.
61'
Плохо сыграл Глик Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Jessy Deminguet уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Jessy Deminguet из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Отличный пас сделал Лемар Тома из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Туре Альмами из команды Монако хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Роделен Ронни из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Jessy Deminguet из команды Кан опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Кан
55'
Рони Лопеш из команды Монако делает неудачный навес.
53'
Удар от ворот произведет Кан
53'
Глик Камил из команды Монако наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
53'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
53'
Веркутр Реми отбил мяч на угловой после удара Рони Лопеш из штрафной площади.
53'
Рони Лопеш из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
53'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Moussa Sylla
52'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Тилеманс Юри из команды Монако играет слишком грубо. Jessy Deminguet оказался на газоне.
51'
Роделен Ронни бьет со штрафного в створ, но Субашич Даниэль держит все под контролем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
50'
Н'Дорам Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Н'Дорам Кевин из команды Монако играет слишком грубо. Сантини Иван оказался на газоне.
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Тилеманс Юри грубо играет против соперника. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Монако
47'
ШАНС! Роделен Ронни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Сантини Иван из команды Кан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
47'
Женевуа Ромен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Бессат Венсан уходит с поля и его заменяет Женевуа Ромен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Отличные скиллы показывает Аит Бенассер Юссеф, обводя своих соперников
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Монако
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
ШАНС! Роделен Ронни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Jessy Deminguet навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
44'
Удар от ворот произведет Кан
44'
Лемар Тома не смог попасть в створ ударом издали
44'
Лемар Тома из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
44'
Моутинью Жоау из команды Монако делает пас партнеру.
44'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
42'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
42'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Отличный гол забил Сантини Иван
40'
Бессат Венсан сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Сантини Иван классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
40'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
40'
Julien Serrano возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
39'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Раджи Андреа оказался на газоне.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Julien Serrano получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Julien Serrano на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Julien Serrano пострадал.
Угловой
37'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
36'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
36'
Фере Жюльен из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Рони Лопеш из команды Монако поставил подножку. Пострадал Бессат Венсан
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Moussa Sylla из команды Монако поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
Желтая карточка
33'
Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Сантини Иван наказан за толчок Н'Дорам Кевин
33'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
33'
Роделен Ронни из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Бессат Венсан нанес удар головой, но Субашич Даниэль спокойно отбил мяч.
33'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Монако
32'
Как он промахнулся? Роделен Ронни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Фере Жюльен из команды Кан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Удар от ворот произведет Монако
31'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
31'
Julien Serrano выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
27'
Плохо сыграл Рони Лопеш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гильберт Фредерик из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Jessy Deminguet из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
26'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
26'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Раджи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Julien Serrano из команды Монако отправил кросс в штрафную...
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Роделен Ронни из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Удар от ворот произведет Кан
21'
Шанс! Раджи Андреа из команды Монако пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
21'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Рони Лопеш из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Moussa Sylla это был.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Туре Альмами нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Туре Альмами из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
18'
Julien Serrano из команды Монако навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бессат Венсан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Туре Альмами
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
16'
Julien Serrano из команды Монако отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
15'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Julien Serrano из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Julien Serrano из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Moussa Sylla
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Moussa Sylla первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тилеманс Юри нанес удар в каркас ворот!
12'
Рони Лопеш из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Jessy Deminguet из команды Кан опасно и грубо сыграл. Рони Лопеш пострадал.
12'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
12'
Сантини Иван из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Moussa Sylla из команды Монако поставил подножку. Пострадал Джику Александр
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Моутинью Жоау пробует нанести удар издали, но Веркутр Реми держит все под контролем
9'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Julien Serrano из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Аит Бенассер Юссеф пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
8'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Julien Serrano предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кривелли Энцо из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Удар от ворот произведет Монако
6'
Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Кан пробил головой, но мимо
6'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Глик Камил атаковал сзади соперника. Это Кривелли Энцо заработал своей команде штрафной
4'
Удар от ворот произведет Монако
4'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Лемар Тома из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 1:2 Монако
Кан
3.2% (6)
Ничья:
8.6% (16)
Монако
88.1% (163)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
42.7% (79)
Монако:
17.8% (33)
Монако:
14.1% (26)
Монако:
7.6% (14)
Ничья:
5.9% (11)
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