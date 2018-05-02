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Барселона (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 29.04.2018 Сантос Ап 1:0 Барселона СД
- 29.04.2018 Депортиво 2:4 Барселона П
- 23.04.2018 Барселона 1:1 Индепенденте СД
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов
- 23.04.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера
- 02.04.2016 Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера
- 21.11.2015 Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера
- 22.03.2015 Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
- 25.10.2014 Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера
- 16.04.2014 Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 24.03.2014 Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера
- 26.10.2013 Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
- 02.03.2013 Реал Мадрид 2:1 Барселона Примера
- 27.02.2013 Барселона 1:3 Реал Мадрид Кубок Короля
- 31.01.2013 Реал Мадрид 1:1 Барселона Кубок Короля
- 07.10.2012 Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера
- 30.08.2012 Реал Мадрид 2:1 Барселона Суперкубок Испании
- 24.08.2012 Барселона 3:2 Реал Мадрид Суперкубок Испании
- 21.04.2012 Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|26
|8
|0
|87 - 21
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|55 - 18
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|82 - 37
|71
|4.
|Валенсия
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|62 - 36
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|56 - 54
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|49 - 41
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|40 - 32
|49
|8.
|Севилья
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|42 - 54
|48
|9.
|Жирона
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|47 - 53
|48
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|63 - 55
|46
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|54 - 51
|45
|12.
|Эйбар
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 47
|44
|13.
|Алавес
|Заявка
|35
|13
|2
|20
|34 - 48
|41
|14.
|Леганес
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|29 - 43
|40
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|38 - 45
|40
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|29 - 41
|40
|17.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|34 - 50
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|34 - 69
|28
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|23 - 70
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|35
|5
|5
|25
|23 - 53
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 38 минут, которая состоится 06.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Барселона
60.8% (62)
Ничья:
18.6% (19)
Реал Мадрид
20.6% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
33.3% (34)
2:2 Ничья:
8.8% (9)
1:2 Реал Мадрид:
6.9% (7)
3:2 Барселона:
5.9% (6)
3:1 Барселона:
5.9% (6)
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