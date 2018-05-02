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Стадион:
Барселона
 
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Реал Мадрид
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Барселона
60.8% (62)
Ничья:
18.6% (19)
Реал Мадрид
20.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
33.3% (34)
Ничья:
8.8% (9)
Реал Мадрид:
6.9% (7)
Барселона:
5.9% (6)
Барселона:
5.9% (6)
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