Стадион: Велодром Зрители: 51442
0:1
5' ГолБалотелли Марио
1:1
13' ГолЖермен Валер
39' Желтая карточкаКамара Бубакар
40' Желтая карточкаБалотелли Марио
2:1
72' ГолПайе Димитри
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Лис-Мелу Пьерр коснулся мяча рукой.
94'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Срарфи Бассем из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
94'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
Ле Маршан Максим нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Данте Бонфим из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
92'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
92'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
92'
Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Окампос Лукас из команды Марсель играет слишком грубо. Суке Арно оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Назначен штрафной. Пострадал Замбо-Ангисса Андре, его свалил Суке Арно.
88'
88'
Пайе Димитри из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
87'
Н'Джие Клинтон наказан за толчок Ле Маршан Максим
87'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
86'
Марлон из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
86'
Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 51442 болельщиков
82'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Суке Арно
81'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
81'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
81'
Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Балотелли Марио наказан за толчок Амави Жордан
77'
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Н'Джие Клинтон и Жермен Валер из команды Марсель.
76'
Пайе Димитри из команды Марсель делает неудачный навес.
76'
76'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
72'
Н'Джие Клинтон сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забил гол! Легко это для такого игрока, как Пайе Димитри
72'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает пас партнеру.
72'
72'
Замбо-Ангисса Андре выбил мяч подальше от ворот.
71'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
71'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
68'
Окампос Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
68'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Суке Арно
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Жермен Валер из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
64'
Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Окампос Лукас из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
62'
Сери Жан-Мишель мяч отрикошетил от ворот
61'
61'
Товен Флорьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
60'
Балотелли Марио возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Густаво Луис наказан за толчок Балотелли Марио
57'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Окампос Лукас из команды Марсель в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
54'
Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
53'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ле Маршан Максим из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Судья сигнализирует, что Сертик Грегори из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
51'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
50'
Сарр Буна нарушает правила. Плеа Алассан пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Жермен Валер из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
48'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Пайе Димитри пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
47'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
46'
Балотелли Марио имел все шансы забить, но Манданда Стив сделал отличный сейв!
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
46'
Роланду Жорже получил травму и заменен. Сертик Грегори выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хорошую попытку сделал Густаво Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Жермен Валер из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
45'
45'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
44'
43'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Плеа Алассан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Густаво Луис пострадал.
40'
Балотелли Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сарр Буна
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Камара Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Сиприен Вилан
39'
Товен Флорьян имел все шансы забить, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв!
39'
38'
Амави Жордан из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
37'
37'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
36'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
36'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Судья сигнализирует, что Роланду Жорже из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
35'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
34'
34'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Балотелли Марио из команды Ницца находит одноклубника четким пасом пяткой.
34'
33'
33'
Плеа Алассан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
32'
32'
32'
31'
31'
31'
Товен Флорьян мяч отрикошетил от ворот
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Окампос Лукас из команды Марсель в офсайде
28'
27'
27'
Окампос Лукас мяч отрикошетил от ворот
27'
Товен Флорьян из команды Марсель пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
26'
Суке Арно возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Замбо-Ангисса Андре пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Суке Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
25'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Жермен Валер нарушает правила. Балотелли Марио пострадал
22'
21'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Товен Флорьян и Жермен Валер из команды Марсель.
21'
21'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Жермен Валер из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Жермен Валер из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
17'
16'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
13'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Жермен Валер изменил счет на табло!
13'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
13'
Отличные скиллы показывает Пайе Димитри, обводя своих соперников
13'
13'
12'
12'
Жермен Валер наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
12'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Суке Арно пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
9'
Окампос Лукас наказан за толчок Марлон
9'
9'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Товен Флорьян должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
9'
Пайе Димитри из команды Марсель находит одноклубника четким пасом пяткой.
8'
8'
8'
Назначен штрафной. Пострадал Окампос Лукас, его свалил Балотелли Марио.
7'
Пайе Димитри наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
7'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Ле Маршан Максим сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!
5'
Отличные скиллы показывает Балотелли Марио, обводя своих соперников
5'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает пас партнеру.
4'
4'
Товен Флорьян нанес удар чуть мимо. Близко!
4'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
Камара Бубакар наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
1'
1'
1'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Ницца
Марсель
82.8% (154)
Ничья:
14.5% (27)
Ницца
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
44.1% (82)
1:0 Марсель:
17.2% (32)
1:1 Ничья:
11.8% (22)
2:0 Марсель:
10.8% (20)
3:1 Марсель:
5.4% (10)
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