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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 51442
Марсель
2:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
5' Гол
Балотелли Марио
1:1
13' Гол
Жермен Валер
39' Желтая карточка
Камара Бубакар
40' Желтая карточка
Балотелли Марио
2:1
72' Гол
Пайе Димитри
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
94'
Лис-Мелу Пьерр коснулся мяча рукой.
94'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
94'
Срарфи Бассем из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
94'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93'
Удар от ворот произведет Марсель
93'
Ле Маршан Максим нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Данте Бонфим из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
92'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
92'
Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Окампос Лукас из команды Марсель играет слишком грубо. Суке Арно оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
89'
Назначен штрафной. Пострадал Замбо-Ангисса Андре, его свалил Суке Арно.
88'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Пайе Димитри из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
87'
Н'Джие Клинтон наказан за толчок Ле Маршан Максим
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
Фол, нарушение
86'
Марлон из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
86'
Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 51442 болельщиков
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Суке Арно
Угловой
81'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
81'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
81'
Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
78'
Балотелли Марио наказан за толчок Амави Жордан
77'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Н'Джие Клинтон и Жермен Валер из команды Марсель.
76'
Пайе Димитри из команды Марсель делает неудачный навес.
76'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
75'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
72'
Н'Джие Клинтон сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забил гол! Легко это для такого игрока, как Пайе Димитри
72'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает пас партнеру.
72'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Замбо-Ангисса Андре выбил мяч подальше от ворот.
71'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
71'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
70'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Удар от ворот произведет Марсель
68'
Окампос Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
68'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Суке Арно из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Суке Арно
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Жермен Валер из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
65'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
64'
Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
64'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
64'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Окампос Лукас из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Удар от ворот произведет Марсель
63'
Шанс! Марлон из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
62'
Сери Жан-Мишель мяч отрикошетил от ворот
61'
Удар от ворот произведет Ницца
61'
Товен Флорьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
60'
Балотелли Марио возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Густаво Луис наказан за толчок Балотелли Марио
57'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
56'
Окампос Лукас из команды Марсель в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
55'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
55'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
53'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ле Маршан Максим из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Сертик Грегори из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
51'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
Фол, нарушение
50'
Сарр Буна нарушает правила. Плеа Алассан пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Удар от ворот произведет Ницца
48'
Жермен Валер из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
48'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Пайе Димитри пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
47'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
46'
Балотелли Марио имел все шансы забить, но Манданда Стив сделал отличный сейв!
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
46'
Роланду Жорже получил травму и заменен. Сертик Грегори выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хорошую попытку сделал Густаво Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Жермен Валер из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
45'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
45'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
44'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Плеа Алассан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Густаво Луис пострадал.
Желтая карточка
40'
Балотелли Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сарр Буна
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
39'
Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Камара Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Сиприен Вилан
39'
Товен Флорьян имел все шансы забить, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв!
39'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
38'
Амави Жордан из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
36'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
36'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Роланду Жорже из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
35'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
34'
Удар от ворот произведет Марсель
34'
ШАНС! Плеа Алассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Балотелли Марио из команды Ницца находит одноклубника четким пасом пяткой.
34'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Марсель
33'
Плеа Алассан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Балотелли Марио из команды Ницца делает пас партнеру.
32'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
32'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
31'
Товен Флорьян мяч отрикошетил от ворот
31'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
29'
Окампос Лукас из команды Марсель в офсайде
28'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
27'
Окампос Лукас мяч отрикошетил от ворот
27'
Товен Флорьян из команды Марсель пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
Травма, повреждение
26'
Суке Арно возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Замбо-Ангисса Андре пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
26'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Суке Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
Травма, повреждение
25'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Жермен Валер нарушает правила. Балотелли Марио пострадал
22'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
21'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Товен Флорьян и Жермен Валер из команды Марсель.
21'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
20'
Выглядело как неплохой момент. Сарр Буна из команды Марсель закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
20'
Сарр Буна из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
19'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
19'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
19'
Ле Маршан Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Жермен Валер из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
17'
Жермен Валер из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Сарр Буна из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
13'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Жермен Валер изменил счет на табло!
13'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
13'
Отличные скиллы показывает Пайе Димитри, обводя своих соперников
13'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Жермен Валер наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
12'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Суке Арно пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
9'
Окампос Лукас наказан за толчок Марлон
9'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Товен Флорьян должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
9'
Пайе Димитри из команды Марсель находит одноклубника четким пасом пяткой.
8'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Окампос Лукас, его свалил Балотелли Марио.
7'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Ле Маршан Максим сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!
5'
Отличные скиллы показывает Балотелли Марио, обводя своих соперников
5'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Ницца
4'
Товен Флорьян нанес удар чуть мимо. Близко!
4'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Камара Бубакар наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
1'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
1'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Ницца
Марсель
82.8% (154)
Ничья:
14.5% (27)
Ницца
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
44.1% (82)
Марсель:
17.2% (32)
Ничья:
11.8% (22)
Марсель:
10.8% (20)
Марсель:
5.4% (10)
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