Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

94' Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Удар от ворот произведет Марсель

92' Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Игрок клуба " Ницца " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

88' Игрок клуба " Ницца " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Пайе Димитри из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

88' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Сегодняшная посещаемость составляет 51442 болельщиков

81' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

77' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

76' Игроки ФК " Марсель " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

76' Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

75' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

68' Удар от ворот произведет Марсель

68' Окампос Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Игрок клуба " Ницца " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

67' Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

64' Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Удар от ворот произведет Марсель

63' Шанс! Марлон из команды Ницца пробил головой, но мимо

61' Удар от ворот произведет Ницца

61' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

60' Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

55' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

55' Игроки ФК " Марсель " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

55' Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку

53' Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

49' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Ницца

48' Пайе Димитри пробил со штрафного прямо в стенку