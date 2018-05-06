Стадион: Роазон Парк Зрители: 23554
12' Желтая карточкаКоне Бакари
1:0
14' ПенальтиБуриго Бенжамен
54' Желтая карточкаДанзе Ромен
2:0
59' ГолЭну Адриен
2:1
66' ГолЛьенар Димитри
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Корнье Бенжамин наказан за толчок Бенсебаини Рами
93'
Гонсальвес Антони делает скидку назад вдоль ворот
93'
Укидья Александр из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Блайак Жереми делает скидку назад вдоль ворот
92'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Коне Бакари из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Бенсебаини Рами заработал фол
90'
Гонсальвес Антони делает скидку назад вдоль ворот
90'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
89'
Гуркюфф Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен
88'
88'
86'
86'
Какой промах! Мешер Андре имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Мешер Андре выходит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
84'
84'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
84'
84'
Блайак Жереми делает скидку назад вдоль ворот
83'
83'
83'
82'
Тактическая замена. Льенар Димитри уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
81'
81'
Отличный пас сделал Аолу Жан-Эде из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
80'
80'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
79'
79'
78'
78'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Коне Бакари из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
76'
Шанс! Корнье Бенжамин из команды Страсбург пробил головой, но мимо
75'
75'
75'
74'
73'
73'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Баокен Стефан из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
72'
Сарр Исмаила из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фулкье Димитри пострадал.
71'
71'
Шанс! Баокен Стефан из команды Страсбург пробил головой, но мимо
70'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
70'
70'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
69'
ШАНС! Ньяньон Жорис нанес удар с лета, но не попал по воротам!
69'
68'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
66'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Льенар Димитри из клуба "Страсбург" отправил мяч головой в ворота.
66'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный кросс...
66'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Гуркюфф Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Коне Бакари из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Эну Адриен наказан за толчок Мартинеc Пабло
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Г О О О О Л - Эну Адриен забивает!
59'
Плохо сыграл Укидья Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Желен Жереми из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Укидья Александр заработал фол
57'
56'
56'
Тактическая замена. Данзе Ромен уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Данзе Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Данзе Ромен из команды Ренн играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
54'
Баокен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
52'
Андре Бенжамин наказан за толчок Корнье Бенжамин
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
51'
51'
Как он промахнулся? Андре Бенжамин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
ШАНС! Андре Бенжамин вышел один-на-один с голкипером...
51'
Опасность! Сарр Исмаила из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
50'
50'
Мартин Йонас из команды Страсбург играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
48'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
48'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
48'
Хороший удар издали нанес Буриго Бенжамен, но отличный сейв сделал Укидья Александр. Угловой.
48'
Эну Адриен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
47'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
47'
Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Саади Идрисс уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
46'
Тактическая замена. Сека Эрнес уходит с поля и его заменяет Лала Кенни
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Зеффан Мехди не смог попасть в створ ударом издали
45'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Зеффан Мехди из команды Ренн в офсайде
44'
Эну Адриен из команды Ренн делает пас партнеру.
43'
Баокен Стефан пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
43'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает пас партнеру.
43'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Эну Адриен из команды Ренн делает пас партнеру.
41'
Сека Эрнес из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
40'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Льенар Димитри коснулся мяча рукой.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Желен Жереми из команды Ренн.
39'
Мартин Йонас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Голкипер мог бы сыграть и получше
39'
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Бенсебаини Рами из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
36'
36'
Как он промахнулся? Эну Адриен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Коубек Томаш из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.
36'
Саади Идрисс имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
35'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
35'
Прчич Саньин из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Зеффан Мехди
33'
32'
32'
Мартин Йонас не смог попасть в створ ударом издали
31'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Шанс! Ньяньон Жорис из команды Ренн пробил головой, но мимо
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Льенар Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Андре Бенжамин из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
28'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Сарр Исмаила наказан за толчок Мартинеc Пабло
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
24'
Эну Адриен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Коне Бакари пострадал.
24'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
23'
23'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Прчич Саньин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саади Идрисс
21'
20'
20'
Баокен Стефан из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
19'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
19'
18'
17'
17'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Саади Идрисс из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Баокен Стефан из команды Страсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки!
12'
Коне Бакари получил желтую карточку от судьи
12'
ПЕНАЛЬТИ - Коне Бакари из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сарр Исмаила.
12'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
12'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
10'
Эну Адриен наказан за толчок Мартинеc Пабло
10'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья свистит. Коне Бакари атаковал сзади соперника. Это Эну Адриен заработал своей команде штрафной
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
8'
8'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Прчич Саньин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Саади Идрисс из команды Страсбург в офсайде
6'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
5'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург подал угловой справа.
5'
5'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
3'
Баокен Стефан коснулся мяча рукой.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Страсбург
Ренн
76.8% (139)
Ничья:
18.2% (33)
Страсбург
5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ренн:
34.8% (63)
1:0 Ренн:
26.5% (48)
1:1 Ничья:
13.3% (24)
2:0 Ренн:
9.9% (18)
1:2 Страсбург:
4.4% (8)
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