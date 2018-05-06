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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23554
Ренн
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
12' Желтая карточка
Коне Бакари
1:0
14' Пенальти
Буриго Бенжамен
54' Желтая карточка
Данзе Ромен
2:0
59' Гол
Эну Адриен
2:1
66' Гол
Льенар Димитри
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Корнье Бенжамин наказан за толчок Бенсебаини Рами
93'
Гонсальвес Антони делает скидку назад вдоль ворот
93'
Укидья Александр из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
92'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Блайак Жереми делает скидку назад вдоль ворот

92'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
92'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Коне Бакари из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Бенсебаини Рами заработал фол
90'
Гонсальвес Антони делает скидку назад вдоль ворот
90'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой справа.
89'
Гуркюфф Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен
88'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Страсбург
86'
Какой промах! Мешер Андре имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Мауасса Фет получил травму и заменен. Мешер Андре выходит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
85'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
84'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
84'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Блайак Жереми делает скидку назад вдоль ворот
83'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Льенар Димитри уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
81'
Удар от ворот произведет Ренн
81'
Отличный пас сделал Аолу Жан-Эде из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
80'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
79'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
79'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Коне Бакари из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
76'
Шанс! Корнье Бенжамин из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
75'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Удар от ворот произведет Ренн
73'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Баокен Стефан из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Сарр Исмаила из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фулкье Димитри пострадал.
71'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Шанс! Баокен Стефан из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
70'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Удар от ворот произведет Страсбург
69'
ШАНС! Ньяньон Жорис нанес удар с лета, но не попал по воротам!
69'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
66'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Льенар Димитри из клуба "Страсбург" отправил мяч головой в ворота.
66'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный кросс...
66'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
66'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Гуркюфф Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Ренн
63'
Коне Бакари из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
62'
Эну Адриен наказан за толчок Мартинеc Пабло
61'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
61'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Эну Адриен забивает!
59'
Плохо сыграл Укидья Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Желен Жереми из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Укидья Александр заработал фол
Угловой
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
56'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Данзе Ромен уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
56'
Удар от ворот произведет Ренн
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
54'
Данзе Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
54'
Данзе Ромен из команды Ренн играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
54'
Баокен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
54'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Андре Бенжамин наказан за толчок Корнье Бенжамин
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
51'
Удар от ворот произведет Страсбург
51'
Как он промахнулся? Андре Бенжамин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
ШАНС! Андре Бенжамин вышел один-на-один с голкипером...
51'
Опасность! Сарр Исмаила из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Мартин Йонас из команды Страсбург играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
48'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
48'
Хороший удар издали нанес Буриго Бенжамен, но отличный сейв сделал Укидья Александр. Угловой.
48'
Эну Адриен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
47'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
47'
Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Саади Идрисс уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
46'
Тактическая замена. Сека Эрнес уходит с поля и его заменяет Лала Кенни
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Страсбург
45'
Зеффан Мехди не смог попасть в створ ударом издали
45'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
44'
Зеффан Мехди из команды Ренн в офсайде
44'
Эну Адриен из команды Ренн делает пас партнеру.
43'
Баокен Стефан пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
43'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает пас партнеру.
43'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Эну Адриен из команды Ренн делает пас партнеру.
41'
Сека Эрнес из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
41'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
40'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
40'
Льенар Димитри коснулся мяча рукой.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Желен Жереми из команды Ренн.
39'
Мартин Йонас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Голкипер мог бы сыграть и получше
39'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Страсбург
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бенсебаини Рами из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
36'
Удар от ворот произведет Страсбург
36'
Как он промахнулся? Эну Адриен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Коубек Томаш из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.
36'
Саади Идрисс имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
35'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
35'
Прчич Саньин из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эну Адриен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
33'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Зеффан Мехди
33'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
32'
Удар от ворот произведет Ренн
32'
Мартин Йонас не смог попасть в створ ударом издали
31'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Удар от ворот произведет Страсбург
30'
Шанс! Ньяньон Жорис из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
30'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Льенар Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Удар от ворот произведет Страсбург
29'
Андре Бенжамин из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
28'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
27'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
26'
Сарр Исмаила наказан за толчок Мартинеc Пабло
26'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Фол, нарушение
24'
Эну Адриен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Коне Бакари пострадал.
24'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Прчич Саньин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саади Идрисс
21'
Удар от ворот произведет Страсбург
20'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
20'
Баокен Стефан из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Страсбург
17'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
16'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Саади Идрисс из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Баокен Стефан из команды Страсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки!
Желтая карточка
12'
Коне Бакари получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
ПЕНАЛЬТИ - Коне Бакари из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сарр Исмаила.
12'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
12'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Эну Адриен наказан за толчок Мартинеc Пабло
10'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья свистит. Коне Бакари атаковал сзади соперника. Это Эну Адриен заработал своей команде штрафной
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
8'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Прчич Саньин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
6'
Саади Идрисс из команды Страсбург в офсайде
6'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург подал угловой справа.
5'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
Фол, нарушение
3'
Баокен Стефан коснулся мяча рукой.
1'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Страсбург
Ренн
76.8% (139)
Ничья:
18.2% (33)
Страсбург
5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
34.8% (63)
Ренн:
26.5% (48)
Ничья:
13.3% (24)
Ренн:
9.9% (18)
Страсбург:
4.4% (8)
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