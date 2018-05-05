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  5. Примера
Стадион: Зрители: 9706
Жирона
1:4
Второй тайм: 90+'
Эйбар
0'
0:1
9' Гол
Кике Гарсия
0:2
38' Гол
Кике Гарсия
43' Желтая карточка
Тимор Давид
1:2
56' Гол
Адай Бенитес
59' Желтая карточка
Гарсия Дани
63' Желтая карточка
Папа Диоп
66' Желтая карточка
Иви Лопес
70' Желтая карточка
Кике Гарсия
76' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
1:3
80' Гол
Хордан Хоан
82' Желтая карточка
Порту Кристиан
1:4
89' Гол
Инуи Такаси
90'+2
Второй тайм
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Кике Гарсия сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Инуи Такаси из команды Эйбар переиграл вратаря дальним ударом!
89'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
89'
Удар от ворот произведет Жирона
89'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
87'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Кике Гарсия
87'
Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
86'
Удар от ворот произведет Эйбар
86'
Гарсия Борха I нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
84'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
83'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
82'
Рефери не любит споров - именно за это Порту Кристиан сейчас получил желтую
Офсайд
82'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Инуи Такаси сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Хордан Хоан из команды Эйбар переиграл вратаря дальним ударом!
80'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Алькала Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
80'
Удар от ворот произведет Эйбар
80'
Тактическая замена. Муньеса Марк уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
80'
Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
79'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
78'
Выглядело как неплохой момент. Орельяна Фабиан из команды Эйбар закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
78'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
77'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
76'
Глупую желтую получил Орельяна Фабиан за то, что отбил ногой мяч после свистка
76'
Удар от ворот произведет Эйбар
76'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
76'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
74'
Назначен штрафной. Пострадал Инуи Такаси, его свалил Адай Бенитес.
73'
Удар от ворот произведет Эйбар
73'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Эйбар
72'
Муньеса Марк не смог попасть в створ ударом издали
71'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
70'
Кике Гарсия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Кике Гарсия нарушает правила. Гранель Алекс пострадал
69'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Хордан Хоан
67'
Риесго Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Тимор Давид уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
Желтая карточка
66'
Иви Лопес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
65'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
Угловой
65'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
64'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
63'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Муньеса Марк
Фол, нарушение
61'
Стуани Кристиан наказан за толчок Ломбан Давид
61'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Адай Бенитес нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
60'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
60'
Порту Кристиан нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
59'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Гарсия Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Гарсия Дани атаковал сзади соперника. Это Порту Кристиан заработал своей команде штрафной
58'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Гарсия Борха I сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Адай Бенитес изменил счет на табло!
Угловой
56'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
55'
Опасность предотвращена - Ломбан Давид из команды Эйбар вступил в отбор удачно
55'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
54'
Удар от ворот произведет Эйбар
54'
Тимор Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
53'
Иви Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
52'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
51'
Игрок команды Жирона сделал подножку сопернику.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 9706 болельщиков
49'
Удар от ворот произведет Жирона
48'
Орельяна Фабиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
47'
Адай Бенитес наказан за толчок Инуи Такаси
46'
Удар от ворот произведет Эйбар
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Почти гол! Кике Гарсия пробил головой по воротам, но Буну Яссин спас!
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
45'
Плохо сыграл Алькала Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Жирона
44'
Анхель Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
43'
Тимор Давид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Тимор Давид грубо играет против соперника. Пострадал Иви Лопес
Офсайд
42'
Алькала Педро из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
42'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
41'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Стуани Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
41'
Адай Бенитес из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Эйбар
40'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
40'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
38'
Анхель Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кике Гарсия из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
38'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
37'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Папа Диоп наказан за толчок Тимор Давид
Офсайд
36'
Мохика Хоан из команды Жирона в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
35'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
35'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Пенья Рубен из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
Офсайд
33'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Жирона
32'
Ломбан Давид выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Жирона
32'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
32'
Алькала Педро из команды Жирона в офсайде
31'
Адай Бенитес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
31'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Педро Леон получил травму и заменен. Иви Лопес выходит на поле.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Педро Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Педро Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
29'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
29'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Педро Леон из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
28'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Оливейра Паулу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Алькала Педро из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Кике Гарсия заработал фол
27'
Удар от ворот произведет Эйбар
27'
Как он промахнулся? Гранель Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Адай Бенитес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
25'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
24'
Удар от ворот произведет Жирона
24'
Хуанпе Хуан нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
Угловой
23'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
23'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
23'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
20'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
19'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
Фол, нарушение
18'
Ломбан Давид наказан за толчок Стуани Кристиан
17'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Оливейра Паулу из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
16'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
16'
Педро Леон мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
14'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
12'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
11'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Гарсия Дани сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Кике Гарсия из команды Эйбар забил гол! Легко это для такого игрока, как Кике Гарсия
9'
Гарсия Дани из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Мохика Хоан ошибается в защите.
9'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Алькала Педро из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ломбан Давид наказан за толчок Порту Кристиан
7'
Удар от ворот произведет Жирона
7'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Жирона
5'
Педро Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Адай Бенитес из команды Жирона играет слишком грубо. Анхель Хосе оказался на газоне.
4'
Педро Леон пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
2'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 1:4 Эйбар
Жирона
69.4% (125)
Ничья:
26.7% (48)
Эйбар
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
38.9% (70)
Жирона:
23.3% (42)
Ничья:
21.1% (38)
Жирона:
3.9% (7)
Ничья:
2.8% (5)
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