Стадион: Монтиливи Зрители: 9706
0:1
9' ГолКике Гарсия
0:2
38' ГолКике Гарсия
43' Желтая карточкаТимор Давид
1:2
56' ГолАдай Бенитес
59' Желтая карточкаГарсия Дани
63' Желтая карточкаПапа Диоп
66' Желтая карточкаИви Лопес
70' Желтая карточкаКике Гарсия
76' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
1:3
80' ГолХордан Хоан
82' Желтая карточкаПорту Кристиан
1:4
89' ГолИнуи Такаси
Второй тайм
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Кике Гарсия сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Инуи Такаси из команды Эйбар переиграл вратаря дальним ударом!
89'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
89'
89'
88'
87'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Кике Гарсия
87'
Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
86'
86'
Гарсия Борха I нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
84'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
83'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Рефери не любит споров - именно за это Порту Кристиан сейчас получил желтую
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Инуи Такаси сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Хордан Хоан из команды Эйбар переиграл вратаря дальним ударом!
80'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Судья сигнализирует, что Алькала Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
80'
80'
Тактическая замена. Муньеса Марк уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
80'
Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
79'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
78'
Выглядело как неплохой момент. Орельяна Фабиан из команды Эйбар закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
78'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
77'
76'
Глупую желтую получил Орельяна Фабиан за то, что отбил ногой мяч после свистка
76'
76'
Мохика Хоан из команды Жирона делает неудачный навес.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Назначен штрафной. Пострадал Инуи Такаси, его свалил Адай Бенитес.
73'
73'
72'
72'
Муньеса Марк не смог попасть в створ ударом издали
71'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
70'
Кике Гарсия получил желтую карточку от судьи
70'
Кике Гарсия нарушает правила. Гранель Алекс пострадал
69'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Хордан Хоан
67'
Риесго Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Тактическая замена. Тимор Давид уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
66'
Иви Лопес получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Иви Лопес из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
65'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
64'
Адай Бенитес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
62'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Муньеса Марк
61'
Стуани Кристиан наказан за толчок Ломбан Давид
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
60'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
60'
Порту Кристиан нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
59'
59'
Гарсия Дани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
59'
Судья свистит. Гарсия Дани атаковал сзади соперника. Это Порту Кристиан заработал своей команде штрафной
58'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Гарсия Борха I сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Адай Бенитес изменил счет на табло!
56'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
55'
Опасность предотвращена - Ломбан Давид из команды Эйбар вступил в отбор удачно
55'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
54'
54'
Тимор Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
53'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
53'
Иви Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
51'
Игрок команды Жирона сделал подножку сопернику.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 9706 болельщиков
49'
48'
Орельяна Фабиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Адай Бенитес наказан за толчок Инуи Такаси
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Почти гол! Кике Гарсия пробил головой по воротам, но Буну Яссин спас!
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
45'
Плохо сыграл Алькала Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
44'
Анхель Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
43'
Тимор Давид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Безумный фол. Тимор Давид грубо играет против соперника. Пострадал Иви Лопес
42'
Алькала Педро из команды Жирона в офсайде
42'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
42'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
41'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Стуани Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
41'
Адай Бенитес из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
40'
38'
Анхель Хосе сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кике Гарсия из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
38'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
37'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Папа Диоп наказан за толчок Тимор Давид
36'
Мохика Хоан из команды Жирона в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
35'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Пенья Рубен из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
33'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар в офсайде
33'
32'
Ломбан Давид выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
32'
Алькала Педро из команды Жирона в офсайде
31'
31'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Педро Леон получил травму и заменен. Иви Лопес выходит на поле.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Педро Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Педро Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
29'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Педро Леон из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
28'
28'
Оливейра Паулу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Алькала Педро из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Кике Гарсия заработал фол
27'
27'
Как он промахнулся? Гранель Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
25'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
24'
24'
Хуанпе Хуан нанес удар головой, но Риесго Асьер спокойно отбил мяч.
23'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
23'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
22'
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
20'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
18'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
18'
Ломбан Давид наказан за толчок Стуани Кристиан
17'
16'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Оливейра Паулу из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
16'
Педро Леон мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
14'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Педро Леон из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Гарсия Дани сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Кике Гарсия из команды Эйбар забил гол! Легко это для такого игрока, как Кике Гарсия
9'
Гарсия Дани из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Мохика Хоан ошибается в защите.
9'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Алькала Педро из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
Ломбан Давид наказан за толчок Порту Кристиан
7'
7'
6'
5'
Педро Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Адай Бенитес из команды Жирона играет слишком грубо. Анхель Хосе оказался на газоне.
4'
Педро Леон пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
3'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 1:4 Эйбар
Жирона
69.4% (125)
Ничья:
26.7% (48)
Эйбар
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
38.9% (70)
2:1 Жирона:
23.3% (42)
1:1 Ничья:
21.1% (38)
2:0 Жирона:
3.9% (7)
2:2 Ничья:
2.8% (5)
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