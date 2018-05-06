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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 14024
Малага
0:3
Конец матча
Алавес
0'
0:1
3' Гол
Ману Гарсия
34' Желтая карточка
Дигес Адриан
61' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
0:2
68' Гол
Демирович Эрмедин
0:3
70' Гол
Ибай Гомес
79' Желтая карточка
Росалес Роберто
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Алавес заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Лестьенн Максим из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
92'
Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Росалес Роберто пострадал.
92'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...

92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
Ermedin Demirovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Итурра Мануэль из команды Малага подал угловой справа.
92'
Буэно Альберто мяч отрикошетил от ворот
91'
Бастон Борха не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
ШАНС! Бастон Борха вышел один-на-один с голкипером...
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Алавес
90'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает неудачный навес.
Фол, нарушение
88'
Эрнандес Луис наказан за толчок Мубарак Вакасо
88'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Малага
87'
Шанс! Бастон Борха из команды Малага пробил головой, но мимо
Угловой
87'
Лестьенн Максим из команды Малага подал угловой справа.
87'
Диего Гонсалес VII нанес удар головой, но Пачеко Фернандо перевел мяч на угловой!
87'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Ибай Гомес нарушает правила. Микель Игнаси пострадал
86'
Удар от ворот произведет Алавес
86'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
86'
Удар от ворот произведет Малага
85'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
84'
Эрнандес Луис наказан за толчок Ermedin Demirovic
84'
Торрес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
83'
Итурра Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
83'
Ermedin Demirovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Лестьенн Максим из команды Малага подал угловой справа.
83'
Торрес Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Бастон Борха из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
82'
Бурги Хорхе возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Бурги Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
80'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
79'
Росалес Роберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Росалес Роберто грубо играет против соперника. Пострадал Бурги Хорхе
79'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Алавес
76'
Так близко к голу! Ermedin Demirovic имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андрес Прието!
76'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный кросс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Итурра Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
Фол, нарушение
74'
Назначен штрафной. Пострадал Ролан Диего, его свалил Ману Гарсия.
74'
Удар от ворот произведет Алавес
73'
Удар от ворот произведет Алавес
72'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
72'
Ролан Диего мяч отрикошетил от ворот
70'
Отличный гол забил Ибай Гомес
70'
Ermedin Demirovic сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Ибай Гомес изменил счет на табло!
70'
Ermedin Demirovic из команды Алавес делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
69'
Микель Игнаси наказан за толчок Гвидетти Джон
68'
Ибай Гомес сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ermedin Demirovic из команды команды Алавес.
68'
ШАНС! Ermedin Demirovic вышел один-на-один с голкипером...
68'
Ибай Гомес выбил мяч подальше от ворот.
68'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Адриан Гонсалес из команды Малага отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
66'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Эли Родриго
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 14024 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Ласен Мехди уходит с поля и его заменяет Итурра Мануэль
64'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
64'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Торрес Даниэль наказан за толчок Ролан Диего
63'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
63'
Ermedin Demirovic мяч отрикошетил от ворот
62'
Ermedin Demirovic нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
62'
Лестьенн Максим из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Victor Lopez уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
Желтая карточка
61'
Диего Гонсалес VII получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Гвидетти Джон
60'
Удар от ворот произведет Малага
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
60'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Эли Родриго
59'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Ermedin Demirovic из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
58'
Удар от ворот произведет Малага
57'
Шанс! Гвидетти Джон из команды Алавес пробил головой, но мимо
Угловой
57'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
57'
Ermedin Demirovic из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Victor Lopez из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет Малага
56'
Ибай Гомес из команды Алавес забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
56'
Микель Игнаси наказан за толчок Гвидетти Джон
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
53'
Удар от ворот произведет Малага
53'
Victor Lopez нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Гвидетти Джон из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Удар от ворот произведет Алавес
53'
Адриан Гонсалес наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
52'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
52'
Лестьенн Максим из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Лестьенн Максим из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
51'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
51'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
49'
Лестьенн Максим из команды Малага в офсайде
49'
Ролан Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Ману Гарсия коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
48'
Адриан Гонсалес из команды Малага опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
48'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Алавес
47'
ШАНС! Лестьенн Максим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Дигес Адриан уходит с поля и его заменяет Агиррегабириа Мартин
46'
Тактическая замена. Идейе Браун уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Эли Родриго мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
46'
Марипан Гильермо из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
Ману Гарсия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Гвидетти Джон оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ermedin Demirovic из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
43'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Лестьенн Максим из команды Малага подал угловой справа.
41'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Лестьенн Максим из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
41'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Лестьенн Максим оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
38'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Дигес Адриан заработал фол
Фол, нарушение
37'
Гвидетти Джон коснулся мяча рукой.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Торрес Даниэль, и мяч снова в игре
37'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
35'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
34'
Дигес Адриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Эн-Несири Юссеф, его свалил Дигес Адриан.
34'
Ласен Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
33'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Голкипер мог бы сыграть и получше
33'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Алавес
31'
Ролан Диего из команды Малага сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
30'
Victor Lopez из команды Алавес в офсайде
Фол, нарушение
29'
Эрнандес Луис наказан за толчок Гвидетти Джон
29'
Адриан Гонсалес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Дигес Адриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Ролан Диего из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Гвидетти Джон наказан за толчок Адриан Гонсалес
27'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
27'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Диего Гонсалес VII из команды Малага отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
24'
Лестьенн Максим из команды Малага навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Алексис Дельгадо из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
23'
Victor Lopez из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Удар от ворот произведет Алавес
23'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
23'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ролан Диего из команды Малага отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Малага
Фол, нарушение
21'
Адриан Гонсалес из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Торрес Даниэль заработал фол
Офсайд
20'
Ermedin Demirovic из команды Алавес в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет Алавес
19'
Шанс! Лестьенн Максим из команды Малага пробил головой, но мимо
19'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
19'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
16'
Ибай Гомес из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Эн-Несири Юссеф грубо играет против соперника. Пострадал Ману Гарсия
13'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Алексис Дельгадо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
12'
Ermedin Demirovic из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Victor Lopez из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Торрес Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Гвидетти Джон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
9'
Victor Lopez из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
9'
Дигес Адриан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Victor Lopez из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Алавес
7'
Лестьенн Максим из команды Малага отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
5'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Гвидетти Джон оказался на газоне.
3'
Victor Lopez сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Ману Гарсия изменил счет на табло!
3'
О, нет. Из многообещающей позиции Ибай Гомес из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
3'
Victor Lopez из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
2'
Росалес Роберто бьет со штрафного в створ, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
Фол, нарушение
1'
Дигес Адриан коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:3 Алавес
Малага
56% (103)
Ничья:
28.8% (53)
Алавес
15.2% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25% (46)
Малага:
23.4% (43)
Малага:
20.1% (37)
Алавес:
8.7% (16)
Малага:
6% (11)
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