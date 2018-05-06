Стадион: Ла Росаледа Зрители: 14024
0:1
3' ГолМану Гарсия
34' Желтая карточкаДигес Адриан
61' Желтая карточкаДиего Гонсалес VII
0:2
68' ГолДемирович Эрмедин
0:3
70' ГолИбай Гомес
79' Желтая карточкаРосалес Роберто
Новости после матча
Второй тайм
93'
Алавес заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Лестьенн Максим из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
92'
Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Росалес Роберто пострадал.
92'
92'
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
92'
Ermedin Demirovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Итурра Мануэль из команды Малага подал угловой справа.
92'
Буэно Альберто мяч отрикошетил от ворот
91'
Бастон Борха не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
ШАНС! Бастон Борха вышел один-на-один с голкипером...
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает неудачный навес.
88'
Эрнандес Луис наказан за толчок Мубарак Вакасо
88'
88'
87'
Шанс! Бастон Борха из команды Малага пробил головой, но мимо
87'
87'
Диего Гонсалес VII нанес удар головой, но Пачеко Фернандо перевел мяч на угловой!
87'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
87'
Ибай Гомес нарушает правила. Микель Игнаси пострадал
86'
86'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
86'
85'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает пас партнеру.
84'
Эрнандес Луис наказан за толчок Ermedin Demirovic
84'
Торрес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Итурра Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
83'
Ermedin Demirovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Торрес Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Бастон Борха из команды Малага отправил кросс в штрафную...
82'
Бурги Хорхе возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Бурги Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Росалес Роберто получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Росалес Роберто грубо играет против соперника. Пострадал Бурги Хорхе
79'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
76'
Так близко к голу! Ermedin Demirovic имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андрес Прието!
76'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный кросс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
75'
Итурра Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
74'
Назначен штрафной. Пострадал Ролан Диего, его свалил Ману Гарсия.
74'
73'
72'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
72'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
72'
Ролан Диего мяч отрикошетил от ворот
70'
Отличный гол забил Ибай Гомес
70'
Ermedin Demirovic сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Ибай Гомес изменил счет на табло!
70'
Ermedin Demirovic из команды Алавес делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Микель Игнаси наказан за толчок Гвидетти Джон
68'
Ибай Гомес сделал результативную передачу.
68'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ermedin Demirovic из команды команды Алавес.
68'
ШАНС! Ermedin Demirovic вышел один-на-один с голкипером...
68'
Ибай Гомес выбил мяч подальше от ворот.
68'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Адриан Гонсалес из команды Малага отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Эли Родриго
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 14024 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Ласен Мехди уходит с поля и его заменяет Итурра Мануэль
64'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
64'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
63'
Торрес Даниэль наказан за толчок Ролан Диего
63'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Ermedin Demirovic мяч отрикошетил от ворот
62'
Ermedin Demirovic нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
62'
Лестьенн Максим из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
61'
Тактическая замена. Victor Lopez уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
61'
Диего Гонсалес VII получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Диего Гонсалес VII из команды Малага поставил подножку. Пострадал Гвидетти Джон
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Эли Родриго
59'
58'
Судья сигнализирует, что Ermedin Demirovic из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
58'
57'
Шанс! Гвидетти Джон из команды Алавес пробил головой, но мимо
57'
57'
Ermedin Demirovic из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
56'
Victor Lopez из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Ибай Гомес из команды Алавес забрасывает мяч в штрафную.
56'
Микель Игнаси наказан за толчок Гвидетти Джон
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
53'
53'
Victor Lopez нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Гвидетти Джон из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Адриан Гонсалес наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
52'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
52'
Лестьенн Максим из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Лестьенн Максим из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Лестьенн Максим из команды Малага в офсайде
49'
Ролан Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Ману Гарсия коснулся мяча рукой.
48'
Адриан Гонсалес из команды Малага опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
48'
47'
47'
ШАНС! Лестьенн Максим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тактическая замена. Дигес Адриан уходит с поля и его заменяет Агиррегабириа Мартин
46'
Тактическая замена. Идейе Браун уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Эли Родриго мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
46'
Марипан Гильермо из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
Ману Гарсия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Гвидетти Джон оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Судья сигнализирует, что Ermedin Demirovic из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
43'
42'
42'
41'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Лестьенн Максим из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
41'
41'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Лестьенн Максим оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
38'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Дигес Адриан заработал фол
37'
Гвидетти Джон коснулся мяча рукой.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Торрес Даниэль, и мяч снова в игре
37'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
35'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Дигес Адриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
34'
Назначен штрафной. Пострадал Эн-Несири Юссеф, его свалил Дигес Адриан.
34'
Ласен Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Голкипер мог бы сыграть и получше
33'
31'
31'
Ролан Диего из команды Малага сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Victor Lopez из команды Алавес в офсайде
29'
Эрнандес Луис наказан за толчок Гвидетти Джон
29'
Адриан Гонсалес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Дигес Адриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Ролан Диего из команды Малага отправил кросс в штрафную...
29'
Гвидетти Джон наказан за толчок Адриан Гонсалес
27'
27'
27'
27'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Диего Гонсалес VII из команды Малага отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
25'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
24'
Лестьенн Максим из команды Малага навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Алексис Дельгадо из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
23'
Victor Lopez из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
23'
23'
23'
Ролан Диего из команды Малага отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Адриан Гонсалес из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Торрес Даниэль заработал фол
20'
Ermedin Demirovic из команды Алавес в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
19'
Шанс! Лестьенн Максим из команды Малага пробил головой, но мимо
19'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
19'
19'
16'
Ибай Гомес из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
13'
Безумный фол. Эн-Несири Юссеф грубо играет против соперника. Пострадал Ману Гарсия
13'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Алексис Дельгадо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Ermedin Demirovic из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Victor Lopez из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
10'
Торрес Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Гвидетти Джон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
9'
Victor Lopez из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
9'
Дигес Адриан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Victor Lopez из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Гвидетти Джон оказался на газоне.
3'
Victor Lopez сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Ману Гарсия изменил счет на табло!
3'
О, нет. Из многообещающей позиции Ибай Гомес из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
3'
Victor Lopez из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
2'
Росалес Роберто бьет со штрафного в створ, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
1'
Дигес Адриан коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:3 Алавес
Малага
56% (103)
Ничья:
28.8% (53)
Алавес
15.2% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25% (46)
2:1 Малага:
23.4% (43)
1:0 Малага:
20.1% (37)
0:1 Алавес:
8.7% (16)
2:0 Малага:
6% (11)
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