Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - ПСЖ

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Де ла Ликорн
Предыдущие игры
Амьен (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
- 21.04.2018 Амьен 3:1 Страсбург Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 07.04.2018 Амьен 3:0 Кан Л1
- 01.04.2018 Лилль 0:1 Амьен Л1
- 17.03.2018 Амьен 1:1 Труа Л1
- 10.03.2018 Дижон 1:1 Амьен Л1
- 03.03.2018 Амьен 0:2 Ренн Л1
- 24.02.2018 Нант 0:1 Амьен Л1
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Амьен 0:2 Сент-Этьен Л1
- 27.01.2018 Анже 1:0 Амьен Л1
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Сошо 6:0 Амьен КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 16.12.2017 Труа 1:0 Амьен Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|29
|4
|2
|106 - 25
|91
|2.
|Лион
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|79 - 38
|72
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|79 - 44
|71
|4.
|Марсель
|Заявка
|35
|20
|10
|5
|73 - 42
|70
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|41 - 46
|52
|6.
|Ренн
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|45 - 42
|51
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|46 - 46
|51
|8.
|Бордо
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|42 - 45
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|33 - 39
|46
|10.
|Генгам
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|43 - 51
|46
|11.
|Монпелье
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|32 - 31
|46
|12.
|Дижон
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|49 - 69
|42
|13.
|Амьен
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|32 - 39
|41
|14.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|39 - 47
|38
|15.
|Кан
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|25 - 46
|37
|16.
|Страсбург
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|40 - 62
|35
|17.
|Тулуза
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 46
|34
|18.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|31 - 52
|32
|19.
|Лилль
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|37 - 59
|32
|20.
|Метц
|Заявка
|35
|6
|8
|21
|33 - 68
|26
-
Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 13 минут, которая состоится 04.05.2018.
Новости матча
-
Неймар готов вернуться на поле — 23:46
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Амьен - ПСЖ
Амьен
2.8% (3)
Ничья:
5.5% (6)
ПСЖ
91.7% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
29.4% (32)
1:2 ПСЖ:
20.2% (22)
1:3 ПСЖ:
12.8% (14)
0:3 ПСЖ:
11.9% (13)
0:1 ПСЖ:
5.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация