Стадион: Бутарке Зрители: 7832
19' Желтая карточкаПерес Рубен
35' Желтая карточкаДжейсон
40' Желтая карточкаАмрабат Нордин
0:1
55' ГолМоралес Луис
58' Красная карточкаСальдуа Хосеба
0:2
59' ГолБарди Энис
62' Желтая карточкаБустинса Унаи
74' Желтая карточкаРико Диего
0:3
78' ГолКоке Хорхе II
79' Желтая карточкаОмар Рамос
Второй тайм
86'
86'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает неудачный навес.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
85'
83'
83'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Мантовани Мартин
83'
Рочина Рубен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
83'
Рохер Марти из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Омар Рамос оказался на газоне.
82'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
Отличный пас сделал Гумбау Херард из команды Леганес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Тактическая замена. Барди Энис уходит с поля и его заменяет Аль-Муваллад Фахад
79'
Омар Рамос получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Омар Рамос грубо играет против соперника. Пострадал Хефферсон Лерма
79'
79'
Леванте нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
78'
Рохер Марти сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Коке Хорхе II изменил счет на табло!
77'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Бустинса Унаи из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Рико Диего из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Рико Диего мяч отрикошетил от ворот
75'
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 7832 болельщиков
75'
Рохер Марти коснулся мяча рукой.
74'
74'
74'
Рефери не любит споров - именно за это Рико Диего сейчас получил желтую
73'
ШАНС! Рочина Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
73'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Барди Энис из команды Леванте в офсайде
72'
72'
72'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
71'
Как он промахнулся? Эль-Жар Набиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Омар Рамос из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
71'
Бове Клаудио из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
69'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
69'
68'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
68'
Гумбау Херард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
66'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
66'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Шампань Нерео взял и забрал мяч на выходе
65'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Эрасо Хави наказан за толчок Постиго Серхио
64'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
62'
Моралес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
62'
Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи
61'
Безумный фол. Бустинса Унаи грубо играет против соперника. Пострадал Моралес Луис
61'
Бове Клаудио наказан за толчок Хефферсон Лерма
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Г О О О О Л Барди Энис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
58'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Сальдуа Хосеба удален с поля!
58'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
58'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Тактическая замена. Перес Рубен уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
55'
Джейсон сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
54'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес играет слишком грубо. Барди Энис оказался на газоне.
53'
53'
Барди Энис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Эрасо Хави из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
52'
52'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает неудачный навес.
52'
Хорошую попытку сделал Эль-Жар Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Плохо сыграл Кампанья Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Коке Хорхе II наказан за толчок Рико Диего
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
46'
Рико Диего из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
43'
Эрасо Хави из команды Леганес делает неудачный навес.
43'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
43'
Хефферсон Лерма мяч отрикошетил от ворот
43'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
41'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Отличные скиллы показывает Луна Антонио, обводя своих соперников
40'
Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
40'
Амрабат Нордин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Боатенг Эммануэль заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Шампань Нерео взял и забрал мяч на выходе
39'
Моралес Луис делает скидку назад вдоль ворот
39'
39'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
36'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте играет слишком грубо. Бустинса Унаи оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Джейсон получил желтую карточку от судьи
35'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
34'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Бове Клаудио оказался на газоне.
34'
34'
Постиго Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Джейсон
33'
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Постиго Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Постиго Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
31'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает пас партнеру.
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
29'
Гумбау Херард наказан за толчок Барди Энис
29'
Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
28'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
27'
Джейсон мяч отрикошетил от ворот
27'
27'
27'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
Соперник делает почти голевой пас, но Ойер Оласабаль из команды Леванте начеку и спасает ситуацию.
25'
Рико Диего выбил мяч подальше от ворот.
24'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
23'
23'
Шанс! Бове Клаудио из команды Леганес пробил головой, но мимо
23'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
23'
Ойер Оласабаль отбил мяч на угловой после удара Амрабат Нордин из штрафной площади.
23'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Эрасо Хави из команды Леганес делает пас партнеру.
22'
22'
22'
22'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
22'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Бове Клаудио из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Коке Хорхе II оказался на газоне.
19'
Перес Рубен получил желтую карточку от судьи
19'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
19'
19'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес подал угловой справа.
18'
Эрасо Хави мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
16'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает неудачный навес.
14'
13'
Коке Хорхе II наказан за толчок Амрабат Нордин
12'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Коке Хорхе II
12'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Луна Антонио из команды Леванте играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
11'
11'
Амрабат Нордин из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Рико Диего из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
9'
9'
9'
Амрабат Нордин мяч отрикошетил от ворот
9'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет в стеночку с партнером по команде. Эрасо Хави это был.
8'
Амрабат Нордин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
8'
Луна Антонио из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Опасность! Барди Энис из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
Назначен штрафной. Пострадал Коке Хорхе II, его свалил Гумбау Херард.
5'
Луна Антонио из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Опасность! Кампанья Хосе из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
4'
4'
4'
Опасность предотвращена - Сальдуа Хосеба из команды Леганес вступил в отбор удачно
3'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
3'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
2'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
2'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:3 Леванте
Леганес
53.4% (102)
Ничья:
35.6% (68)
Леванте
11% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леганес:
31.9% (61)
1:1 Ничья:
26.2% (50)
2:1 Леганес:
17.8% (34)
1:2 Леванте:
5.8% (11)
0:0 Ничья:
4.7% (9)
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