  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 7832
Леганес
0:3
Второй тайм: 87'
Леванте
0'
19' Желтая карточка
Перес Рубен
35' Желтая карточка
Джейсон
40' Желтая карточка
Амрабат Нордин
0:1
55' Гол
Моралес Луис
58' Красная карточка
Сальдуа Хосеба
0:2
59' Гол
Барди Энис
62' Желтая карточка
Бустинса Унаи
74' Желтая карточка
Рико Диего
0:3
78' Гол
Коке Хорхе II
79' Желтая карточка
Омар Рамос
87'
Второй тайм
86'
Удар от ворот произведет Леванте
86'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает неудачный навес.
86'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Леганес
83'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Мантовани Мартин
83'
Рочина Рубен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает пас партнеру.
83'
Рохер Марти из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
82'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Омар Рамос оказался на газоне.
82'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Удар от ворот произведет Леванте
81'
Отличный пас сделал Гумбау Херард из команды Леганес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Тактическая замена. Барди Энис уходит с поля и его заменяет Аль-Муваллад Фахад
Желтая карточка
79'
Омар Рамос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Омар Рамос грубо играет против соперника. Пострадал Хефферсон Лерма
79'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Леванте нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
78'
Рохер Марти сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Коке Хорхе II изменил счет на табло!
77'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Бустинса Унаи из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
76'
Рико Диего из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Рико Диего мяч отрикошетил от ворот
75'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 7832 болельщиков
Фол, нарушение
75'
Рохер Марти коснулся мяча рукой.
74'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Леганес
Желтая карточка
74'
Рефери не любит споров - именно за это Рико Диего сейчас получил желтую
73'
ШАНС! Рочина Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
73'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
72'
Барди Энис из команды Леванте в офсайде
72'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Леванте
72'
Тактическая замена. Моралес Луис уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
71'
Как он промахнулся? Эль-Жар Набиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Омар Рамос из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
71'
Бове Клаудио из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Удар от ворот произведет Леганес
69'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
69'
Удар от ворот произведет Леванте
68'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
68'
Гумбау Херард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
66'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
66'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
66'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Шампань Нерео взял и забрал мяч на выходе
65'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Эрасо Хави наказан за толчок Постиго Серхио
64'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
Травма, повреждение
62'
Моралес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
62'
Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Бустинса Унаи грубо играет против соперника. Пострадал Моралес Луис
Фол, нарушение
61'
Бове Клаудио наказан за толчок Хефферсон Лерма
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л Барди Энис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
58'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Сальдуа Хосеба удален с поля!
Фол, нарушение
58'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
58'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Тактическая замена. Перес Рубен уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
55'
Джейсон сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
55'
Джейсон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес играет слишком грубо. Барди Энис оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Леганес
53'
Барди Энис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Эрасо Хави из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Леганес
52'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает неудачный навес.
52'
Хорошую попытку сделал Эль-Жар Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Плохо сыграл Кампанья Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Коке Хорхе II наказан за толчок Рико Диего
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Леванте
49'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
46'
Рико Диего из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
47'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Леганес
45'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
43'
Эрасо Хави из команды Леганес делает неудачный навес.
43'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
43'
Хефферсон Лерма мяч отрикошетил от ворот
43'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
41'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Отличные скиллы показывает Луна Антонио, обводя своих соперников
Желтая карточка
40'
Амрабат Нордин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Амрабат Нордин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Боатенг Эммануэль заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Шампань Нерео взял и забрал мяч на выходе
39'
Моралес Луис делает скидку назад вдоль ворот
39'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
Фол, нарушение
36'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте играет слишком грубо. Бустинса Унаи оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
35'
Джейсон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
Фол, нарушение
34'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Бове Клаудио оказался на газоне.
34'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
34'
Постиго Серхио возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Джейсон
33'
Удар от ворот произведет Леванте
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Постиго Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Постиго Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает пас партнеру.
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Гумбау Херард наказан за толчок Барди Энис
29'
Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
28'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
27'
Джейсон мяч отрикошетил от ворот
27'
Удар от ворот произведет Леганес
27'
Выглядело как неплохой момент. Джейсон из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
27'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Соперник делает почти голевой пас, но Ойер Оласабаль из команды Леванте начеку и спасает ситуацию.
25'
Рико Диего выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
24'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Леванте
23'
Шанс! Бове Клаудио из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
23'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
23'
Ойер Оласабаль отбил мяч на угловой после удара Амрабат Нордин из штрафной площади.
23'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Эрасо Хави из команды Леганес делает пас партнеру.
22'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
22'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
22'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Бове Клаудио из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
20'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Коке Хорхе II оказался на газоне.
Желтая карточка
19'
Перес Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Моралес Луис оказался на газоне.
19'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
18'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес подал угловой справа.
18'
Эрасо Хави мяч отрикошетил от ворот
17'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
16'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Леванте
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает неудачный навес.
14'
Джейсон из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
13'
Коке Хорхе II наказан за толчок Амрабат Нордин
Фол, нарушение
12'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Коке Хорхе II
12'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Луна Антонио из команды Леванте играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
11'
Удар от ворот произведет Леванте
11'
Амрабат Нордин из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Рико Диего из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
9'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Леванте
9'
Амрабат Нордин мяч отрикошетил от ворот
9'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет в стеночку с партнером по команде. Эрасо Хави это был.
8'
Амрабат Нордин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
8'
Луна Антонио из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Опасность! Барди Энис из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
6'
Назначен штрафной. Пострадал Коке Хорхе II, его свалил Гумбау Херард.
5'
Луна Антонио из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Опасность! Кампанья Хосе из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
4'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
4'
Опасность предотвращена - Сальдуа Хосеба из команды Леганес вступил в отбор удачно
3'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
3'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
2'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
2'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:3 Леванте
Леганес
53.4% (102)
Ничья:
35.6% (68)
Леванте
11% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Леганес:
31.9% (61)
Ничья:
26.2% (50)
Леганес:
17.8% (34)
Леванте:
5.8% (11)
Ничья:
4.7% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация