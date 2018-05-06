Стадион: Люмьер Зрители: 54274
4' Желтая карточкаТусар Люка
20' Желтая карточкаАзамум Карим
1:0
28' ГолТраоре Бертран
2:0
35' ГолТраоре Бертран
78' Желтая карточкаМенди Ферлан
81' Желтая карточкаСук Юн-Чжун
3:0
88' ГолКорне Максвелл
Новости после матча
Второй тайм
93'
Лион заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 54274 болельщиков
92'
92'
92'
Ниве Бенжамен из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Грандсир Самуэль мяч отрикошетил от ворот
91'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Кордовал Жереми из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Траоре Бертран из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Отличный командный гол!
88'
Менди Ферлан сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Корне Максвелл изменил счет на табло!
88'
Менди Ферлан разрезает оборону соперника отличным пасом
88'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу одноклубнику.
88'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион отправил кросс в штрафную...
88'
Плохо сыграл Жиродон Джимми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой слева.
87'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Менди Ферлан наказан за толчок Сук Юн-Чжун
87'
86'
ШАНС! Ферри Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
85'
Бен Саада Шауки из команды Труа опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
85'
Бен Саада Шауки пробил со штрафного прямо в стенку
84'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
83'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
82'
Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
81'
Сук Юн-Чжун получил желтую карточку от судьи
81'
Безумный фол. Сук Юн-Чжун грубо играет против соперника. Пострадал Морель Жереми
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
79'
Бен Саада Шауки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Менди Ферлан получил желтую карточку от судьи
78'
Менди Ферлан коснулся мяча рукой.
78'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
77'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Диас Мариано
76'
76'
Какой удар! Со штрафного Азамум Карим сотряс перекладину!
75'
Н'Домбеле Тангай наказан за толчок Вальтер Реми
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
73'
73'
Хороший удар издали нанес Депай Мемфис, но отличный сейв сделал Желязны Эрвин. Угловой.
71'
70'
70'
Грандсир Самуэль из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Бен Саада Шауки нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Азамум Карим из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
70'
Горжелен Матьё отбил мяч на угловой после удара Траоре Шарль из штрафной площади.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
69'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
69'
68'
68'
68'
Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
65'
64'
Пеле Брайан наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
64'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
64'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
61'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
61'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
61'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой слева.
61'
Тусар Люка возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
Морель Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
55'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Ауа Уссем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
55'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
54'
Азамум Карим из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
54'
Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
51'
Ньян Адама нанес удар головой, но Горжелен Матьё спокойно отбил мяч.
51'
51'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Ниве Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
49'
Тусар Люка из команды Лион делает неудачный навес.
48'
Хорошую попытку сделал Н'Домбеле Тангай. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
48'
48'
47'
47'
Рафаэль да Сильва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Ниве Бенжамен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
46'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
46'
Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
43'
43'
Депай Мемфис из команды Лион попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
43'
Жиродон Джимми ошибается в защите.
42'
41'
41'
Шанс! Азамум Карим из команды Труа пробил головой, но мимо
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Марсело Антонио из команды Лион в офсайде
39'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Эрей Кристоф наказан за толчок Траоре Бертран
38'
Траоре Бертран из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
35'
Отличный гол забил Траоре Бертран
35'
Менди Ферлан сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Траоре Бертран из клуба "Лион" отправил мяч головой в ворота.
35'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
34'
34'
Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
33'
Горжелен Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Морель Жереми наказан за толчок Грандсир Самуэль
32'
32'
Траоре Бертран из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
31'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
28'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
28'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
28'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Лион.
28'
Ауа Уссем мяч отрикошетил от ворот
28'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
28'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Марсело Антонио из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Ньян Адама заработал фол
25'
25'
Лион нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
25'
Кордовал Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
24'
23'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
23'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кордовал Жереми из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
20'
Судья подбегает и показывает Азамум Карим из команды Труа отложенную желтую карточку за фол.
20'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Азамум Карим из команды Труа вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ауа Уссем не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
19'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
13'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
13'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
12'
Азамум Карим наказан за толчок Депай Мемфис
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кордовал Жереми
8'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
8'
8'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вальтер Реми из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Плохо сыграл Марсело Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Кордовал Жереми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Тусар Люка получил желтую карточку от судьи
4'
Безумный фол. Тусар Люка грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
4'
Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
2'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
2'
2'
2'
Кордовал Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 3:0 Труа
Лион
98.9% (179)
Ничья:
1.1% (2)
Труа
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
40.3% (73)
3:0 Лион:
21% (38)
2:1 Лион:
12.7% (23)
1:0 Лион:
8.8% (16)
3:1 Лион:
7.7% (14)
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