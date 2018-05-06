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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 54274
Лион
3:0
Конец матча
Труа
0'
4' Желтая карточка
Тусар Люка
20' Желтая карточка
Азамум Карим
1:0
28' Гол
Траоре Бертран
2:0
35' Гол
Траоре Бертран
78' Желтая карточка
Менди Ферлан
81' Желтая карточка
Сук Юн-Чжун
3:0
88' Гол
Корне Максвелл
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Лион заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 54274 болельщиков
92'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Ниве Бенжамен из команды Труа разыграл угловой с левого угла.

92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
91'
Грандсир Самуэль мяч отрикошетил от ворот
91'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Кордовал Жереми из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Траоре Бертран из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Отличный командный гол!
88'
Менди Ферлан сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Корне Максвелл изменил счет на табло!
88'
Менди Ферлан разрезает оборону соперника отличным пасом
88'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу одноклубнику.
88'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион отправил кросс в штрафную...
88'
Плохо сыграл Жиродон Джимми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
88'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой слева.
87'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
87'
Менди Ферлан наказан за толчок Сук Юн-Чжун
87'
Удар от ворот произведет Труа
86'
ШАНС! Ферри Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Бен Саада Шауки из команды Труа опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
85'
Бен Саада Шауки пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
82'
Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
Желтая карточка
81'
Сук Юн-Чжун получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Сук Юн-Чжун грубо играет против соперника. Пострадал Морель Жереми
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бен Саада Шауки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Менди Ферлан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Менди Ферлан коснулся мяча рукой.
78'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
77'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Диас Мариано
76'
Удар от ворот произведет Лион
76'
Какой удар! Со штрафного Азамум Карим сотряс перекладину!
Фол, нарушение
75'
Н'Домбеле Тангай наказан за толчок Вальтер Реми
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
Угловой
73'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
73'
Хороший удар издали нанес Депай Мемфис, но отличный сейв сделал Желязны Эрвин. Угловой.
71'
Удар от ворот произведет Лион
70'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Грандсир Самуэль из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Бен Саада Шауки нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Азамум Карим из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
70'
Горжелен Матьё отбил мяч на угловой после удара Траоре Шарль из штрафной площади.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
69'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
69'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
68'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
68'
Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
65'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
65'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Пеле Брайан наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
64'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
64'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
61'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
61'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
61'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой слева.
Травма, повреждение
61'
Тусар Люка возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Труа
58'
Морель Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Лион
55'
Удар от ворот произведет Лион
55'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Ауа Уссем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Азамум Карим из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
54'
Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Удар от ворот произведет Труа
53'
ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
53'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
51'
Ньян Адама нанес удар головой, но Горжелен Матьё спокойно отбил мяч.
51'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
51'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Ниве Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Тусар Люка из команды Лион делает неудачный навес.
48'
Хорошую попытку сделал Н'Домбеле Тангай. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
48'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Труа
47'
Рафаэль да Сильва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Ниве Бенжамен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
47'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
46'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
46'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
46'
Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Труа
43'
Депай Мемфис из команды Лион попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
43'
Жиродон Джимми ошибается в защите.
42'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Лион
41'
Шанс! Азамум Карим из команды Труа пробил головой, но мимо
41'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
39'
Марсело Антонио из команды Лион в офсайде
39'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Эрей Кристоф наказан за толчок Траоре Бертран
38'
Траоре Бертран из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ауа Уссем из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
35'
Отличный гол забил Траоре Бертран
35'
Менди Ферлан сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Траоре Бертран из клуба "Лион" отправил мяч головой в ворота.
35'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
34'
Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой слева.
33'
Горжелен Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Азамум Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Морель Жереми наказан за толчок Грандсир Самуэль
32'
Удар от ворот произведет Труа
32'
Траоре Бертран из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
31'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
28'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
28'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Лион.
28'
Ауа Уссем мяч отрикошетил от ворот
Угловой
28'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
28'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
25'
Марсело Антонио из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Ньян Адама заработал фол
Угловой
25'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
25'
Лион нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
25'
Кордовал Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе
24'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Пеле Брайан из команды Труа подал угловой справа.
23'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кордовал Жереми из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
Желтая карточка
20'
Судья подбегает и показывает Азамум Карим из команды Труа отложенную желтую карточку за фол.
20'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
20'
Азамум Карим из команды Труа вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ауа Уссем не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
19'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
Удар от ворот произведет Труа
13'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
13'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
12'
Азамум Карим наказан за толчок Депай Мемфис
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кордовал Жереми
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
8'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вальтер Реми из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Плохо сыграл Марсело Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Кордовал Жереми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Желтая карточка
4'
Тусар Люка получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Тусар Люка грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
4'
Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
2'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
2'
Кордовал Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 3:0 Труа
Лион
98.9% (179)
Ничья:
1.1% (2)
Труа
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
40.3% (73)
Лион:
21% (38)
Лион:
12.7% (23)
Лион:
8.8% (16)
Лион:
7.7% (14)
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