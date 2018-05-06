Второй тайм

93' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сегодняшная посещаемость составляет 54274 болельщиков

92' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

90' [2] - столько добавил арбитр времени.

90' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

90' Траоре Бертран из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Отличный командный гол!

88' Г О О О О Л - Корне Максвелл изменил счет на табло!

88' Менди Ферлан разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Плохо сыграл Жиродон Джимми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Труа

86' ШАНС! Ферри Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

79' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Бен Саада Шауки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Менди Ферлан получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Лион

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

71' Удар от ворот произведет Лион

70' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

69' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

69' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

64' Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Горжелен Матьё взял и забрал мяч на выходе

61' Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

60' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Труа

57' Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Лион

55' Удар от ворот произведет Лион

55' ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

55' Горжелен Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

55' Ауа Уссем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Удар от ворот произведет Труа

53' ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

51' Ниве Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом

50' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.

50' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

48' Хорошую попытку сделал Н'Домбеле Тангай . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Труа

46' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.