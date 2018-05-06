Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 19895
41' Желтая карточкаКоцца Николя
0:0
43' Не забитый пенальтиСала Эмилиано
0:1
51' ГолДолли Киган
0:2
63' ГолМбенза Исаак
82' Желтая карточкаМендеш Педру II
86' Желтая карточкаПоати Морган
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 19895 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Факундо Пирис оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Бамму Ясин наказан за толчок Самбья Саломон
89'
Хорошую попытку сделал Скири Эйе. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
89'
Качаниклич Алекс из команды Нант отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Сала Эмилиано из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
88'
Факундо Пирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
87'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
87'
87'
87'
86'
Мбенза Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Поати Морган получил желтую карточку от судьи
86'
Поати Морган из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Дюбуа Лео пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
84'
Ронжье Валентин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
82'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
82'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
82'
82'
82'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
82'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
81'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
81'
Факундо Пирис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
79'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
78'
78'
78'
Конгре Даниэль наказан за толчок Кулибали Калифа
77'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тактическая замена. Авазьем Чидозье уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
75'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
72'
72'
Кулибали Калифа из команды Нант играет слишком грубо. Nicolas Cozza оказался на газоне.
71'
70'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Туре Абдулайе наказан за толчок Мбенза Исаак
69'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Лима Лукас пострадал.
68'
Опасность предотвращена - Nicolas Cozza из команды Монпелье вступил в отбор удачно
68'
Отличные скиллы показывает Бамму Ясин, обводя своих соперников
67'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
67'
Долли Киган из команды Монпелье в офсайде
66'
65'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Отличный гол забил Мбенза Исаак
63'
Nicolas Cozza сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Мбенза Исаак из команды Монпелье переиграл вратаря дальним ударом!
63'
63'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
61'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Поати Морган
61'
61'
60'
Nicolas Cozza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Отличные скиллы показывает Кулибали Калифа, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Тактическая замена. Ойонго Амбруаз уходит с поля и его заменяет Поати Морган
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Ласне Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
56'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
54'
Авазьем Чидозье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Сио Жованни из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье подал угловой справа.
53'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
51'
Скири Эйе сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Долли Киган изменил счет на табло!
51'
Долли Киган из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
Лима Лукас не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Авазьем Чидозье из команды Нант подал угловой справа.
50'
Nicolas Cozza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Кулибали Калифа из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
47'
Долли Киган пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
47'
47'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
46'
Опасность предотвращена - Конгре Даниэль из команды Монпелье вступил в отбор удачно
46'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Мендеш Педру II пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Нинга Родрике не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Джиджи Коффи
45'
Ласне Пол пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
45'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Долли Киган из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
43'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
43'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
43'
43'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сала Эмилиано бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
41'
Nicolas Cozza получил желтую карточку от судьи
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Nicolas Cozza дергает за футболку соперника (это был Туре Абдулайе) и рефери назначает пенальти!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Nicolas Cozza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
38'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
36'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Джиджи Коффи пострадал.
36'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
36'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
34'
33'
33'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
32'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
31'
ШАНС! Нинга Родрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Долли Киган из команды Монпелье делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Долли Киган, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
29'
Сио Жованни наказан за толчок Джиджи Коффи
28'
Сала Эмилиано пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин ловит мяч
27'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Нинга Родрике пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
26'
26'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
23'
Туре Абдулайе из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
22'
Отличный пас сделал Сио Жованни из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
22'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
Кулибали Калифа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
18'
17'
Томассон Адриен из команды Нант делает неудачный навес.
17'
Накулма Преджус получил травму и заменен. Кулибали Калифа выходит на поле.
17'
16'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Накулма Преджус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
14'
ШАНС! Накулма Преджус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Отличный пас сделал Сио Жованни из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Отличный пас сделал Долли Киган из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
12'
12'
Туре Абдулайе из команды Нант подал угловой слева.
12'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Туре Абдулайе из команды Нант опасно и грубо сыграл. Nicolas Cozza пострадал.
11'
Самбья Саломон из команды Монпелье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
10'
Туре Абдулайе наказан за толчок Nicolas Cozza
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Томассон Адриен из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
8'
7'
6'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
5'
5'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Опасность предотвращена - Мендеш Педру II из команды Монпелье вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео, обводя своих соперников
3'
Опасность предотвращена - Авазьем Чидозье из команды Нант вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Скири Эйе, обводя своих соперников
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:2 Монпелье
Нант
54.1% (98)
Ничья:
35.4% (64)
Монпелье
10.5% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
30.4% (55)
1:1 Ничья:
26% (47)
2:1 Нант:
17.7% (32)
0:0 Ничья:
7.7% (14)
1:2 Монпелье:
5.5% (10)
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