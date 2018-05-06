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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 19895
Нант
0:2
Конец матча
Монпелье
0'
41' Желтая карточка
Коцца Николя
0:0
43' Не забитый пенальти
Сала Эмилиано
0:1
51' Гол
Долли Киган
0:2
63' Гол
Мбенза Исаак
82' Желтая карточка
Мендеш Педру II
86' Желтая карточка
Поати Морган
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 19895 болельщиков
92'
Скири Эйе из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Факундо Пирис оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

Фол, нарушение
90'
Бамму Ясин наказан за толчок Самбья Саломон
89'
Хорошую попытку сделал Скири Эйе. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Качаниклич Алекс из команды Нант отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Сала Эмилиано из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Факундо Пирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Монпелье
87'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
87'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
86'
Мбенза Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Поати Морган получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Поати Морган из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Дюбуа Лео пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Удар от ворот произведет Монпелье
84'
Ронжье Валентин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
82'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
82'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
Угловой
81'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
81'
Факундо Пирис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Нант
81'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
78'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
78'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Конгре Даниэль наказан за толчок Кулибали Калифа
77'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тактическая замена. Авазьем Чидозье уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
75'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Кулибали Калифа из команды Нант играет слишком грубо. Nicolas Cozza оказался на газоне.
71'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
70'
Туре Абдулайе наказан за толчок Мбенза Исаак
69'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Лима Лукас пострадал.
68'
Опасность предотвращена - Nicolas Cozza из команды Монпелье вступил в отбор удачно
68'
Отличные скиллы показывает Бамму Ясин, обводя своих соперников
68'
Дюбуа Лео из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
Офсайд
67'
Долли Киган из команды Монпелье в офсайде
66'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
65'
Удар от ворот произведет Нант
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Отличный гол забил Мбенза Исаак
63'
Nicolas Cozza сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Мбенза Исаак из команды Монпелье переиграл вратаря дальним ударом!
63'
Удар от ворот произведет Монпелье
63'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Поати Морган
61'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
61'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
60'
Nicolas Cozza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Отличные скиллы показывает Кулибали Калифа, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Тактическая замена. Ойонго Амбруаз уходит с поля и его заменяет Поати Морган
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Ласне Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
55'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Нант
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
54'
Авазьем Чидозье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Сио Жованни из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье подал угловой справа.
53'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
51'
Скири Эйе сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Долли Киган изменил счет на табло!
51'
Долли Киган из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
50'
Удар от ворот произведет Монпелье
50'
Лима Лукас не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Авазьем Чидозье из команды Нант подал угловой справа.
50'
Nicolas Cozza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Кулибали Калифа из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
49'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
47'
Долли Киган пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
47'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
46'
Опасность предотвращена - Конгре Даниэль из команды Монпелье вступил в отбор удачно
46'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Монпелье
47'
Мендеш Педру II пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Нант
46'
Нинга Родрике не смог попасть в створ ударом издали
46'
Дюбуа Лео из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Джиджи Коффи
45'
Ласне Пол пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
45'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Долли Киган из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
43'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
43'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
43'
Удар от ворот произведет Монпелье
Описание гола
43'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сала Эмилиано бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Желтая карточка
41'
Nicolas Cozza получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Nicolas Cozza дергает за футболку соперника (это был Туре Абдулайе) и рефери назначает пенальти!
Угловой
41'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Nicolas Cozza предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Дюбуа Лео из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
38'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Джиджи Коффи пострадал.
36'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
36'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
36'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
35'
Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
34'
Дюбуа Лео из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Удар от ворот произведет Монпелье
33'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Нант
31'
ШАНС! Нинга Родрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Долли Киган из команды Монпелье делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Долли Киган, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Сио Жованни наказан за толчок Джиджи Коффи
28'
Сала Эмилиано пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин ловит мяч
28'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
27'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Нинга Родрике пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
26'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
25'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
23'
Туре Абдулайе из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
22'
Отличный пас сделал Сио Жованни из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
22'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
22'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
19'
Кулибали Калифа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
18'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
18'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
17'
Томассон Адриен из команды Нант делает неудачный навес.
17'
Накулма Преджус получил травму и заменен. Кулибали Калифа выходит на поле.
17'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Накулма Преджус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Удар от ворот произведет Монпелье
14'
ШАНС! Накулма Преджус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Отличный пас сделал Сио Жованни из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Отличный пас сделал Долли Киган из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Туре Абдулайе из команды Нант подал угловой слева.
12'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Туре Абдулайе из команды Нант опасно и грубо сыграл. Nicolas Cozza пострадал.
11'
Самбья Саломон из команды Монпелье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
10'
Туре Абдулайе наказан за толчок Nicolas Cozza
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Томассон Адриен из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
5'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Опасность предотвращена - Мендеш Педру II из команды Монпелье вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео, обводя своих соперников
3'
Опасность предотвращена - Авазьем Чидозье из команды Нант вступил в отбор удачно
3'
Отличные скиллы показывает Скири Эйе, обводя своих соперников
1'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:2 Монпелье
Нант
54.1% (98)
Ничья:
35.4% (64)
Монпелье
10.5% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
30.4% (55)
Ничья:
26% (47)
Нант:
17.7% (32)
Ничья:
7.7% (14)
Монпелье:
5.5% (10)
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