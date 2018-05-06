Стадион: Мунисипал Зрители: 26251
0:1
5' ГолПепе Николя
1:1
9' ГолЖан Корентин
23' Желтая карточкаБиссума Ив
2:1
44' ГолЖюльен Кристофер
73' Желтая карточкаЯго Стив
78' Желтая карточкаДиоп Исса
2:2
80' ГолБиссума Ив
2:3
82' ГолПепе Николя
83' Желтая карточкаПепе Николя
85' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
90' Вторая желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
93'
Мубандже Жак-Франсуа получает вторую желтую карточку. Удаление.
93'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эль-Гази Анвар
92'
92'
Блен Алексис из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
92'
Араужо Луис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
ШАНС! Араужо Луис вышел один-на-один с голкипером...
92'
92'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
92'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Блен Алексис из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
90'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
89'
Мендиль Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
89'
89'
89'
Как он промахнулся? Понсе Эсекиэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
89'
Мендиль Хамза из команды Лилль увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
89'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает пас партнеру.
87'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бодиже Янн
86'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
Мубандже Жак-Франсуа получил желтую карточку от судьи
85'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
84'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
83'
Пепе Николя снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
82'
Араужо Луис сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль переиграл вратаря дальним ударом!
82'
Лафон Альбан ошибается в защите.
82'
Араужо Луис из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Диоп Исса пострадал.
81'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
80'
Г О О О О Л Биссума Ив закручивает штрафной в сетку! Великолепно
79'
Тактическая замена. Градель Макс-Ален уходит с поля и его заменяет Бодиже Янн
78'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
78'
Диоп Исса получил желтую карточку от судьи
78'
Безумный фол. Диоп Исса грубо играет против соперника. Пострадал Араужо Луис
77'
77'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
76'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
75'
Мендиль Хамза из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
75'
74'
Малку Кевин из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бензия Яссин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
73'
Яго Стив получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
73'
72'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
72'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
71'
Малку Кевин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
69'
69'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Араужо Луис из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Яго Стив
67'
67'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
67'
Мендес Тьяго бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
66'
Пепе Николя не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
66'
Бензия Яссин из команды Лилль увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Силла Иссиага
62'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
61'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
61'
61'
Шанс! Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль пробил головой, но мимо
60'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
60'
Биссума Ив бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
Мендиль Хамза из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
59'
59'
Тактическая замена. Амаду Ибрагим уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 26251 болельщиков
58'
57'
57'
Малку Кевин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
57'
56'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
56'
Малку Кевин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
55'
Шанс! Блен Алексис из команды Тулуза пробил головой, но мимо
55'
54'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
53'
После дальнего удара, который нанес Ие Эдгар мяч отбит вратарем
53'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
52'
Араужо Луис из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
48'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
48'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Мотиба Лебо из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
48'
48'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Амаду Ибрагим из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Сангаре Ибрахим сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Жюльен Кристофер изменил счет на табло!
44'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
44'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Малку Кевин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Градель Макс-Ален пострадал.
44'
44'
43'
Бензия Яссин из команды Лилль делает неудачный навес.
43'
43'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
43'
Делор Анди из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Амаду Ибрагим из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
41'
41'
Амаду Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Малку Кевин из команды Лилль в офсайде
39'
После дальнего удара, который нанес Блен Алексис мяч отбит вратарем
38'
38'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
37'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
37'
Малку Кевин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
36'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Судья сигнализирует, что Сомалиа Вергитон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Малку Кевин
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
34'
34'
34'
Как он промахнулся? Араужо Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Амаду Ибрагим из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Сомалиа Вергитон возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Матч возобновится спорным мячом
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Сомалиа Вергитон получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Сомалиа Вергитон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
29'
Хорошую попытку сделал Мотиба Лебо. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
27'
27'
26'
26'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
24'
Делор Анди из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
23'
Биссума Ив получил желтую карточку от судьи
23'
Биссума Ив наказан за толчок Сомалиа Вергитон
22'
22'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
21'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Пепе Николя пострадал.
17'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Жан Корентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
15'
ШАНС! Мотиба Лебо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Амаду Ибрагим из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Биссума Ив из команды Лилль играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
13'
13'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Амаду Ибрагим
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Делор Анди сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Жан Корентин изменил счет на табло!
9'
9'
Биссума Ив коснулся мяча рукой.
8'
7'
7'
Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
5'
Малку Кевин сделал результативную передачу.
5'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Лилль.
5'
Малку Кевин из команды Лилль увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Труа" - "ПСЖ" - 0:2 (закончен) — 18:30
Прогнозы на матч Тулуза 2:3 Лилль
Тулуза
53.3% (96)
Ничья:
35.6% (64)
Лилль
11.1% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.8% (50)
1:0 Тулуза:
26.7% (48)
2:1 Тулуза:
22.8% (41)
0:0 Ничья:
5% (9)
1:2 Лилль:
4.4% (8)
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