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Стадион:
Севилья
 
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Реал Сосьедад
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Сосьедад

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 48 минут, которая состоится 04.05.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Реал Сосьедад
Севилья
82.6% (90)
Ничья:
11.9% (13)
Реал Сосьедад
5.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
50.5% (55)
Севилья:
13.8% (15)
Севилья:
9.2% (10)
Реал Сосьедад:
4.6% (5)
Ничья:
4.6% (5)
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