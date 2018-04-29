Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Сосьедад

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Позже
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 28.04.2018 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б П
- 22.04.2018 Малага 2:0 Реал Сосьедад П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 14.04.2018 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 08.04.2018 Реал Сосьедад 5:0 Жирона П
- 01.04.2018 Эйбар 0:0 Реал Сосьедад П
- 17.03.2018 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе П
- 11.03.2018 Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад П
- 04.03.2018 Реал Сосьедад 2:1 Алавес П
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Реал Сосьедад 3:0 Леванте П
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера
- 05.05.2017 Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера
- 03.04.2016 Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.11.2015 Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера
- 22.02.2015 Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера
- 25.09.2014 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 02.03.2014 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 28.09.2013 Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера
- 19.05.2013 Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 21.12.2012 Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера
- 14.02.2012 Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера
- 18.09.2011 Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 15.05.2011 Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера
- 08.01.2011 Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|34
|26
|8
|0
|87 - 21
|86
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|55 - 18
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|82 - 37
|71
|4.
|Валенсия
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|62 - 36
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|56 - 54
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|49 - 41
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|40 - 32
|49
|8.
|Севилья
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|42 - 54
|48
|9.
|Жирона
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|47 - 53
|48
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|63 - 55
|46
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|54 - 51
|45
|12.
|Эйбар
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 47
|44
|13.
|Алавес
|Заявка
|35
|13
|2
|20
|34 - 48
|41
|14.
|Леганес
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|29 - 43
|40
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|38 - 45
|40
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|29 - 41
|40
|17.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|34 - 50
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|34 - 69
|28
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|23 - 70
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|35
|5
|5
|25
|23 - 53
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал СосьедадДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 48 минут, которая состоится 04.05.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Севилья - Реал Сосьедад
Севилья
82.6% (90)
Ничья:
11.9% (13)
Реал Сосьедад
5.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
50.5% (55)
1:0 Севилья:
13.8% (15)
2:0 Севилья:
9.2% (10)
1:2 Реал Сосьедад:
4.6% (5)
1:1 Ничья:
4.6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация