Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 13157
1:0
34' ГолКвон Чхан Хун
47' Желтая карточкаИкоко Джордан
1:1
57' ГолЭбоа Феликс
2:1
65' ГолЯмбере Седрик
72' Желтая карточкаШафик Фуад
3:1
90' ГолСлити Наим
Второй тайм
95'
Дижон заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 13157 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
91'
Г О О О О Л - Слити Наим забивает!
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Слити Наим, и мяч снова в игре
91'
Сорбон Жереми ошибается в защите.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Отличные скиллы показывает Муту Арнольд, обводя своих соперников
89'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Муту Арнольд
88'
Судья свистит. Шафик Фуад атаковал сзади соперника. Это Нгбакото Йени заработал своей команде штрафной
87'
После дальнего удара, который нанес Слити Наим мяч отбит вратарем
87'
87'
Как он промахнулся? Слити Наим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой справа.
84'
Тавареш Жулио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
84'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
83'
83'
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Слити Наим пробил головой, вратарь справился с ударом.
79'
Росье Валентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Тюрам Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
79'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
78'
77'
77'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой слева.
76'
Тавареш Жулио мяч отрикошетил от ворот
76'
Слити Наим из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
76'
Тавареш Жулио наказан за толчок Сорбон Жереми
75'
Тавареш Жулио из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
75'
Enzo Loiodice из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
72'
Шафик Фуад получил желтую карточку от судьи
72'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Тавареш Жулио
71'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
71'
После дальнего удара, который нанес Гренье Клеман мяч отбит вратарем
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Росье Валентен нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Отличные скиллы показывает Росье Валентен, обводя своих соперников
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
67'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
66'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Фири Лебоганг
65'
Квон Чхан Хун сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Ямбере Седрик вбил мяч с отскока в сетку!
65'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
65'
Росье Валентен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
65'
Отличные скиллы показывает Росье Валентен, обводя своих соперников
65'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
63'
62'
Судья свистит. Хаддади Уссама атаковал сзади соперника. Это Дидо Этьен заработал своей команде штрафной
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Дидо Этьен оказался на газоне.
59'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
59'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Enzo Loiodice
57'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Felix Eboa из клуба "Генгам" отправил мяч головой в ворота.
57'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья свистит. Росье Валентен атаковал сзади соперника. Это Дидо Этьен заработал своей команде штрафной
56'
Блас Людовик наказан за толчок Ямбере Седрик
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
54'
ШАНС! Слити Наим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой слева.
51'
Enzo Loiodice из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Слити Наим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
Росье Валентен из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Слити Наим мяча так и не получил
49'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
48'
48'
Квон Чхан Хун не смог попасть в створ ударом издали
47'
Амальфитано Ромен из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
46'
46'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Дидо Этьен не смог попасть в створ ударом издали
46'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Квон Чхан Хун из команды Дижон играет слишком грубо. Felix Eboa оказался на газоне.
45'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
42'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
41'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
40'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Eden Massouema получил травму и заменен. Enzo Loiodice выходит на поле.
37'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
37'
Амальфитано Ромен не смог попасть в створ ударом издали
37'
Eden Massouema нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Слити Наим из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Росье Валентен сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун изменил счет на табло!
34'
Росье Валентен разрезает оборону соперника отличным пасом
33'
33'
33'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Бриан Джимми из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
32'
Бенезе Николя из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
29'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
29'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
27'
Гренье Клеман не смог попасть в створ ударом издали
27'
25'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
22'
20'
20'
Слити Наим из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
17'
17'
16'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Хорошую попытку сделал Квон Чхан Хун. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Шафик Фуад из команды Дижон делает пас партнеру.
14'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
12'
12'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
7'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Тюрам Маркус наказан за толчок Амальфитано Ромен
3'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
3'
Eden Massouema из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
3'
Росье Валентен из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 3:1 Генгам
Дижон
34.3% (62)
Ничья:
52.5% (95)
Генгам
13.3% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.1% (78)
2:1 Дижон:
15.5% (28)
1:0 Дижон:
13.3% (24)
1:2 Генгам:
7.7% (14)
0:0 Ничья:
5% (9)
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