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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13295
Метц
1:2
Конец матча
Анже
0'
1:0
20' Гол
Молле Флоран
81' Желтая карточка
Молле Флоран
1:1
90' Гол
Павлович Матео
1:2
90' Гол
Тэт Флавьен
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Анже вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Туре Тома сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен изменил счет на табло!
94'
Туре Тома из команды Анже делает пас партнеру.

94'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Павлович Матео первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
93'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кулибали Лассана и попал в каркас ворот!
92'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
92'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Траоре Исмаэль
Угловой
92'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
92'
Коад Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Метц
91'
Кулибали Лассана нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Отличные скиллы показывает Кулибали Лассана, обводя своих соперников
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Удар от ворот произведет Анже
90'
Опасность предотвращена - Манко Венсан из команды Анже вступил в отбор удачно
90'
Отличные скиллы показывает Молле Флоран, обводя своих соперников
89'
Бютель Людовик из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Коад Рено из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
88'
Бамба Абдулайе из команды Анже играет слишком грубо. Поблет Херонимо оказался на газоне.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Кулибали Лассана из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
86'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
85'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
85'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
85'
Пальмьери Жульян получил травму и заменен. Dylan Lempereur выходит на поле.
Травма, повреждение
84'
Пальмьери Жульян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Кулибали Лассана из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Плохо сыграл Селимович Вахид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
81'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья свистит. Молле Флоран атаковал сзади соперника. Это Сантамария Батист заработал своей команде штрафной
81'
Кулибали Лассана из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
78'
Павлович Матео наказан за толчок Молле Флоран
78'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Отличные скиллы показывает Ривьерес Жонатан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
76'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
76'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Туре Тома
Фол, нарушение
76'
Ру Нолан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Угловой
76'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
76'
Коад Рено мяч отрикошетил от ворот
75'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ру Нолан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Метц
73'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
72'
Ривьер Эммануэль коснулся мяча рукой.
71'
Удар от ворот произведет Метц
71'
Манджек Жорж получил травму и заменен. Поблет Херонимо выходит на поле.
Травма, повреждение
70'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
ШАНС! Манко Венсан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
68'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
67'
Павлович Матео наказан за толчок Ривьерес Жонатан
Угловой
66'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
66'
Онианге Принс мяч отрикошетил от ворот
66'
Капелле Пьеррик из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
65'
Селимович Вахид коснулся мяча рукой.
64'
Экамби Карл Токо из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Ривьерес Жонатан из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Бамба Абдулайе из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Ру Нолан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Удар от ворот произведет Анже
63'
Ривьер Эммануэль из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
Ру Нолан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
62'
Мангани Томас бьет со штрафного в створ, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
Фол, нарушение
61'
Пальмьери Жульян из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Манко Венсан заработал фол
61'
Удар от ворот произведет Метц
60'
Капелле Пьеррик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Молле Флоран бьет со штрафного в створ, но Бютель Людовик держит все под контролем
Фол, нарушение
58'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
58'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Коад Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Коад Рено из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
56'
Тэт Флавьен возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Коад Рено грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
Удар от ворот произведет Анже
55'
Шанс! Ру Нолан из команды Метц пробил головой, но мимо
54'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
54'
Ньякат Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
54'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
53'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Онианге Принс из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Манко Венсан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Павлович Матео нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи спокойно отбил мяч.
52'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Экамби Карл Токо заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
50'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Манджек Жорж
Фол, нарушение
50'
Павлович Матео наказан за толчок Селимович Вахид
49'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Онианге Принс, его свалил Пальмьери Жульян.
48'
Удар от ворот произведет Метц
47'
Как он промахнулся? Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
47'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
46'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
43'
Удар от ворот произведет Метц
43'
Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
42'
Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
42'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Ру Нолан из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
41'
Доссеви Матьё из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Метц
36'
Онианге Принс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Онианге Принс из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
35'
Назначен штрафной. Пострадал Тэт Флавьен, его свалил Ривьерес Жонатан.
Офсайд
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Метц
Травма, повреждение
33'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Манджек Жорж получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Манджек Жорж из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Отличные скиллы показывает Бамба Абдулайе, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
28'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Хорошую попытку сделал Ривьер Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Отличные скиллы показывает Ривьер Эммануэль, обводя своих соперников
26'
Бамба Абдулайе пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
26'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Метц
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
25'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Онианге Принс, обводя своих соперников
24'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
22'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
22'
Ривьер Эммануэль из команды Метц отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
20'
Ривьер Эммануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Молле Флоран изменил счет на табло!
20'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает пас партнеру.
20'
Ривьер Эммануэль из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Опасность предотвращена - Ривьерес Жонатан из команды Метц вступил в отбор удачно
19'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
16'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
Описание гола
16'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Экамби Карл Токо рано отмечает, но гол будет отменен!
16'
Траоре Исмаэль из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
15'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
14'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
14'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ривьерес Жонатан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Офсайд
4'
Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
Фол, нарушение
2'
Экамби Карл Токо наказан за толчок Ньякат Мусса
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:2 Анже
Метц
34.1% (62)
Ничья:
53.3% (97)
Анже
12.6% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.3% (77)
Метц:
15.9% (29)
Метц:
13.7% (25)
Ничья:
7.1% (13)
Анже:
6% (11)
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