Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 13295
1:0
20' ГолМолле Флоран
81' Желтая карточкаМолле Флоран
1:1
90' ГолПавлович Матео
1:2
90' ГолТэт Флавьен
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Анже вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Туре Тома сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен изменил счет на табло!
94'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
93'
Г О О О О Л - Павлович Матео первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
93'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кулибали Лассана и попал в каркас ворот!
92'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
92'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Траоре Исмаэль
92'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
92'
Коад Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Кулибали Лассана нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Отличные скиллы показывает Кулибали Лассана, обводя своих соперников
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
90'
Опасность предотвращена - Манко Венсан из команды Анже вступил в отбор удачно
90'
Отличные скиллы показывает Молле Флоран, обводя своих соперников
89'
Бютель Людовик из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
88'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Кулибали Лассана
88'
Бамба Абдулайе из команды Анже играет слишком грубо. Поблет Херонимо оказался на газоне.
87'
Судья сигнализирует, что Кулибали Лассана из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
86'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
85'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
85'
Пальмьери Жульян получил травму и заменен. Dylan Lempereur выходит на поле.
84'
Пальмьери Жульян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Кулибали Лассана из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Плохо сыграл Селимович Вахид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
82'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
81'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
81'
Судья свистит. Молле Флоран атаковал сзади соперника. Это Сантамария Батист заработал своей команде штрафной
81'
Кулибали Лассана из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Павлович Матео наказан за толчок Молле Флоран
78'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Отличные скиллы показывает Ривьерес Жонатан, обводя своих соперников
77'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
76'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
76'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Туре Тома
76'
Ру Нолан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
76'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
76'
Коад Рено мяч отрикошетил от ворот
75'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
72'
Ривьер Эммануэль коснулся мяча рукой.
71'
71'
Манджек Жорж получил травму и заменен. Поблет Херонимо выходит на поле.
70'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
ШАНС! Манко Венсан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
68'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Павлович Матео наказан за толчок Ривьерес Жонатан
66'
66'
Онианге Принс мяч отрикошетил от ворот
66'
Капелле Пьеррик из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
65'
Селимович Вахид коснулся мяча рукой.
64'
Экамби Карл Токо из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Ривьерес Жонатан из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Бамба Абдулайе из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
63'
Ривьер Эммануэль из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
Мангани Томас бьет со штрафного в створ, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
61'
Пальмьери Жульян из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Манко Венсан заработал фол
61'
60'
Капелле Пьеррик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Молле Флоран бьет со штрафного в створ, но Бютель Людовик держит все под контролем
58'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
58'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Коад Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Тэт Флавьен возвращается на поле, всё в порядке.
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Безумный фол. Коад Рено грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
54'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
54'
Ньякат Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
53'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Онианге Принс из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Манко Венсан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Павлович Матео нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи спокойно отбил мяч.
52'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Экамби Карл Токо заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Манджек Жорж
50'
Павлович Матео наказан за толчок Селимович Вахид
49'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Назначен штрафной. Пострадал Онианге Принс, его свалил Пальмьери Жульян.
48'
47'
Как он промахнулся? Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
47'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
46'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
45'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
43'
43'
Шанс! Траоре Исмаэль из команды Анже пробил головой, но мимо
42'
42'
Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
42'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
41'
Доссеви Матьё из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
36'
Онианге Принс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Онианге Принс из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Назначен штрафной. Пострадал Тэт Флавьен, его свалил Ривьерес Жонатан.
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже в офсайде
33'
33'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Манджек Жорж получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Манджек Жорж из команды Метц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Отличные скиллы показывает Бамба Абдулайе, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
29'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
28'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Хорошую попытку сделал Ривьер Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Отличные скиллы показывает Ривьер Эммануэль, обводя своих соперников
26'
Бамба Абдулайе пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
26'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
25'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Онианге Принс, обводя своих соперников
24'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
22'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
22'
Ривьер Эммануэль из команды Метц отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
20'
Ривьер Эммануэль сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Молле Флоран изменил счет на табло!
20'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает пас партнеру.
20'
Ривьер Эммануэль из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Опасность предотвращена - Ривьерес Жонатан из команды Метц вступил в отбор удачно
19'
Манко Венсан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
16'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
16'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Экамби Карл Токо рано отмечает, но гол будет отменен!
16'
Траоре Исмаэль из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Судья сигнализирует, что Ривьерес Жонатан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
10'
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
2'
Экамби Карл Токо наказан за толчок Ньякат Мусса
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:2 Анже
Метц
34.1% (62)
Ничья:
53.3% (97)
Анже
12.6% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.3% (77)
1:0 Метц:
15.9% (29)
2:1 Метц:
13.7% (25)
0:0 Ничья:
7.1% (13)
1:2 Анже:
6% (11)
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