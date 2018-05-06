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Стадион:
Сент-Этьен
1:0
Первый тайм: 29'
Бордо
0'
1:0
28' Пенальти
Кабелла Реми
29'
Первый тайм
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Бордо" забила мяч!
Фол, нарушение
29'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Пабло Кастро пострадал.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн забивает с точки!
Фол, нарушение
27'
ПЕНАЛЬТИ - Пабло Кастро из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Берич Роберт.
27'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
27'
Малком Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Перрен Лоик выбил мяч подальше от ворот.
26'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
26'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Травма, повреждение
24'
Пабло Кастро возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Пабло Кастро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Пабло Кастро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
21'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
21'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Кунде Жюль из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
20'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Опасность предотвращена - Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
13'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
13'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
12'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
11'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
11'
Кунде Жюль выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Удар от ворот произведет Бордо
9'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
9'
Берич Роберт наказан за толчок Мейте Суалихо
8'
Удар от ворот произведет Бордо
7'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
7'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Бордо
6'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
6'
Отличные скиллы показывает Монне-Паке Кевин, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
4'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
3'
Дебюши Матьё пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа ловит мяч
3'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Бордо
Сент-Этьен
72.3% (128)
Ничья:
18.6% (33)
Бордо
9% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
37.9% (67)
Сент-Этьен:
26.6% (47)
Ничья:
17.5% (31)
Бордо:
5.1% (9)
Сент-Этьен:
4% (7)
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