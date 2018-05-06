Стадион: Жоффруа Гишар
1:0
Первый тайм: 29'
1:0
28' ПенальтиКабелла Реми
Первый тайм
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Бордо" забила мяч!
29'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Пабло Кастро пострадал.
28'
Г О О О О Л - Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн забивает с точки!
27'
ПЕНАЛЬТИ - Пабло Кастро из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Берич Роберт.
27'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
27'
Малком Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Перрен Лоик выбил мяч подальше от ворот.
26'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
26'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Пабло Кастро возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Пабло Кастро получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Пабло Кастро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
21'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Кунде Жюль из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
20'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Опасность предотвращена - Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
13'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
13'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
12'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
11'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
11'
Кунде Жюль выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
9'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
9'
Берич Роберт наказан за толчок Мейте Суалихо
8'
7'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
7'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
6'
Отличные скиллы показывает Монне-Паке Кевин, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
3'
Дебюши Матьё пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа ловит мяч
3'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Бордо
Сент-Этьен
72.3% (128)
Ничья:
18.6% (33)
Бордо
9% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сент-Этьен:
37.9% (67)
1:0 Сент-Этьен:
26.6% (47)
1:1 Ничья:
17.5% (31)
1:2 Бордо:
5.1% (9)
2:0 Сент-Этьен:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация