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Стадион: Merkur-Arena
0:1
11' ГолУлльманн Максимилиан
12' Желтая карточкаPavao Pervan
1:1
14' ПенальтиАлар Дени
18' Желтая карточкаДжегго Джеймс
18' Желтая карточкаPeter Michorl
2:1
28' ГолАлар Дени
3:1
46' ГолАлар Дени
73' Желтая карточкаПогатец Эмануэль
74' Желтая карточкаМарешиц Дарио
77' Желтая карточкаШойссенгейер Кристиан
80' Вторая желтая карточкаПогатец Эмануэль
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11'
0:1
12'
14'
1:1
18'
18'
28'
2:1
46'
3:1
73'
74'
80'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
Штурм 3-4-1-2
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- 28 Шуберт Фабиан Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 17 Felix Luckender Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 43 Nemanja Celic
- 24 Nicolas Schmid
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 09.05.2018 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург К
- 06.05.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 14.04.2018 Штурм 3:0 Маттерсбург Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
ЛАСК (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Б
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Б
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
Последние игры между собой
Штурм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига
- 09.09.2017 ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига
- 05.08.2011 Штурм 2:2 ЛАСК Кубок
- 14.05.2011 ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 05.03.2011 Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 04.12.2010 Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 21.09.2010 ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 24.04.2010 Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 27.02.2010 ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 28.11.2009 ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 12.09.2009 Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.04.2009 Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 05.12.2008 ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 12.11.2008 ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 20.04.2008 ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 22.02.2008 Штурм 1:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|33
|23
|8
|2
|76 - 24
|77
|2.
|Штурм
|34
|21
|3
|10
|66 - 45
|66
|3.
|Рапид Вена
|33
|16
|10
|7
|63 - 38
|58
|4.
|ЛАСК
|34
|17
|6
|11
|47 - 36
|57
|5.
|Адмира
|33
|15
|5
|13
|58 - 61
|50
|6.
|Маттерсбург
|33
|11
|9
|13
|47 - 53
|42
|7.
|Аустрия Вена
|33
|11
|7
|15
|46 - 51
|40
|8.
|Альтах
|33
|10
|7
|16
|33 - 44
|37
|9.
|Вольфсбергер
|33
|6
|8
|19
|26 - 55
|26
|10.
|Санкт-Пёльтен
|33
|2
|5
|26
|21 - 76
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Nemanja Celic выходит на его замену.
84'
Штурм делает замену. Цуль Петер уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
80'
Погатец Эмануэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Шойссенгейер Кристиан получил желтую карточку от судьи
75'
ЛАСК делает замену. Тетте Самуэл уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
74'
Марешиц Дарио получил желтую карточку от судьи
74'
Штурм делает замену. Алар Дени уходит с поля, а Эдомвоньи Брайт выходит на его замену.
73'
Погатец Эмануэль получил желтую карточку от судьи
62'
ЛАСК делает замену. Reinhold Ranftl уходит с поля, а Dominik Reiter выходит на его замену.
46'
Штурм делает замену. Хирлэндер Штефан уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
46'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
18'
Peter Michorl получил желтую карточку от судьи
18'
Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
12'
Павао Перван получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Улльманн Максимилиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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