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Стадион:
Штурм
3:1
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
11' Гол
Улльманн Максимилиан
12' Желтая карточка
Pavao Pervan
1:1
14' Пенальти
Алар Дени
18' Желтая карточка
Джегго Джеймс
18' Желтая карточка
Peter Michorl
2:1
28' Гол
Алар Дени
3:1
46' Гол
Алар Дени
73' Желтая карточка
Погатец Эмануэль
74' Желтая карточка
Марешиц Дарио
77' Желтая карточка
Шойссенгейер Кристиан
80' Вторая желтая карточка
Погатец Эмануэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Nemanja Celic выходит на его замену.
84'
Штурм делает замену. Цуль Петер уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
80'
Погатец Эмануэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
77'
Шойссенгейер Кристиан получил желтую карточку от судьи
75'
ЛАСК делает замену. Тетте Самуэл уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Марешиц Дарио получил желтую карточку от судьи
74'
Штурм делает замену. Алар Дени уходит с поля, а Эдомвоньи Брайт выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Погатец Эмануэль получил желтую карточку от судьи
62'
ЛАСК делает замену. Reinhold Ranftl уходит с поля, а Dominik Reiter выходит на его замену.
46'
Штурм делает замену. Хирлэндер Штефан уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Peter Michorl получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Алар Дени из команды Штурм забивает с точки!
Желтая карточка
12'
Павао Перван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Улльманн Максимилиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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