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Стадион:
Рапид Вена
0:3
Второй тайм: 62'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
4' Гол
Фаркас Патрик
0:2
13' Гол
Даббур Мунас
0:3
26' Гол
Гульбрандсен Фредрик
49' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
62'
Второй тайм
59'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Enock Mwepu выходит на его замену.
54'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Фаркас Патрик уходит с поля, а Ябо Рейнольд выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Гульбрандсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Рапид Вена делает замену. Куэн Андреас уходит с поля, а Ауэр Штефан выходит на его замену.
34'
Рапид Вена делает замену. Mert Muldur уходит с поля, а Зоннляйтнер Марио выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Фаркас Патрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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