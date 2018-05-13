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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альянц
0:3
Второй тайм: 62'
0:1
4' ГолФаркас Патрик
0:2
13' ГолДаббур Мунас
0:3
26' ГолГульбрандсен Фредрик
49' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
|
4'
0:1
13'
0:2
26'
0:3
Состав команд
31
Mert
Muldur
27
Куэн
Андреас
19
Мург
Томас
13
Вольф
Ханнес
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 31 Mert Muldur Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Защитник
- 27 Куэн Андреас Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 20 Хофманн Максимилиан Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 34 Жоэлинтон Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
Ред Булл Зальцбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 24 Лейтгеб Кристоф Полузащитник
- 14 Бериша Валон Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Полузащитник
- 45 Enock Mwepu
- 27 Mahamadou Dembele
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 09.05.2018 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург К
- 06.05.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм Б
- 03.05.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Марсель ЛЕ
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 18.04.2018 Маттерсбург 0:0 Ред Булл Зальцбург К
- 15.04.2018 Адмира 2:6 Ред Булл Зальцбург Б
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 15.03.2018 Ред Булл Зальцбург 0:0 Боруссия Д ЛЕ
- 11.03.2018 Маттерсбург 2:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Ред Булл Зальцбург 7:0 Аустрия Клагенфурт К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ред Булл Зальцбург: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 10.09.2017 Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 01.06.2017 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок
- 13.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 05.03.2017 Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.11.2016 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 28.08.2016 Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 03.04.2016 Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 13.12.2015 Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 04.10.2015 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 01.08.2015 Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 12.04.2015 Рапид Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 14.12.2014 Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 28.09.2014 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 19.07.2014 Ред Булл Зальцбург 6:1 Рапид Вена Бундеслига
- 26.04.2014 Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 02.03.2014 Ред Булл Зальцбург 6:3 Рапид Вена Бундеслига
- 24.11.2013 Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 01.09.2013 Ред Булл Зальцбург 1:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|34
|24
|8
|2
|79 - 24
|80
|2.
|Штурм
|34
|21
|3
|10
|66 - 45
|66
|3.
|Рапид Вена
|0:3
|34
|16
|10
|8
|63 - 41
|58
|4.
|ЛАСК
|34
|17
|6
|11
|47 - 36
|57
|5.
|Адмира
|34
|15
|6
|13
|59 - 62
|51
|6.
|Маттерсбург
|34
|11
|10
|13
|48 - 54
|43
|7.
|Аустрия Вена
|33
|11
|7
|15
|46 - 53
|40
|8.
|Альтах
|34
|10
|7
|17
|34 - 47
|37
|9.
|Вольфсбергер
|33
|6
|8
|19
|28 - 55
|26
|10.
|Санкт-Пёльтен
|34
|3
|5
|26
|24 - 77
|14
Второй тайм
59'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Enock Mwepu выходит на его замену.
54'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Фаркас Патрик уходит с поля, а Ябо Рейнольд выходит на его замену.
49'
Гульбрандсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Рапид Вена делает замену. Куэн Андреас уходит с поля, а Ауэр Штефан выходит на его замену.
34'
Рапид Вена делает замену. Mert Muldur уходит с поля, а Зоннляйтнер Марио выходит на его замену.
26'
Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Фаркас Патрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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