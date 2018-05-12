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Стадион:
Вольфсбергер
 
Оставлена
Аустрия Вена
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
44'
Мадль Михаэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
44'
Мадль Михаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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