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Стадион: Лавантталь Арена
Оставлена
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22'
1:0
31'
2:0
44'
44'
45'
Состав команд
15
Рнич
Неманья
44
Роша
Игор
II
32
Пенц
Патрик
11
Венуто
Вольфсбергер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 24 Верницниг Кристофер Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 18 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 11 Йованович Саша Полузащитник
- 22 Dominik Frieser Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 28 Цюндель Томас Полузащитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- Главный тренер: Robert Ibertsberger
Аустрия Вена 4-3-1-2
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 4 Руан Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 23 Де Паула Давид Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
- 28.04.2018 Аустрия Вена 2:3 Маттерсбург Б
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Аустрия Вена: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 11.03.2017 Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.11.2016 Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 10.09.2016 Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 19.03.2016 Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 05.12.2015 Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 26.09.2015 Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.07.2015 Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 29.04.2015 Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг
- 19.04.2015 Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 15.02.2015 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 04.10.2014 Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.07.2014 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 19.04.2014 Аустрия Вена 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 22.02.2014 Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.11.2013 Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 24.08.2013 Вольфсбергер 1:4 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|33
|23
|8
|2
|76 - 24
|77
|2.
|Штурм
|34
|21
|3
|10
|66 - 45
|66
|3.
|Рапид Вена
|33
|16
|10
|7
|63 - 38
|58
|4.
|ЛАСК
|34
|17
|6
|11
|47 - 36
|57
|5.
|Адмира
|34
|15
|6
|13
|59 - 62
|51
|6.
|Маттерсбург
|34
|11
|10
|13
|48 - 54
|43
|7.
|Аустрия Вена
|33
|11
|7
|15
|46 - 53
|40
|8.
|Альтах
|34
|10
|7
|17
|34 - 47
|37
|9.
|Вольфсбергер
|33
|6
|8
|19
|28 - 55
|26
|10.
|Санкт-Пёльтен
|34
|3
|5
|26
|24 - 77
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
44'
Мадль Михаэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
44'
Мадль Михаэль получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Уэдраого Иссьяка бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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