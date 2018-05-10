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Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
2' ГолЭльюнусси Мохамед
2:0
26' ГолАйети Альбиан
31' Желтая карточкаШтокер Валентин
|
2'
1:0
26'
2:0
31'
Состав команд
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Манзамби Нефтали Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 37 Пюлюлю Афимико Нападающий
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 29 Лотомба Жордан Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- 13 Нгамелеу Муми Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 06.05.2018 Санкт-Галлен 2:4 Базель С
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 28.04.2018 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
Последние игры между собой
Базель: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Янг Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель Кубок
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.05.2016 Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
- 03.04.2016 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.10.2015 Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2015 Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
- 17.05.2015 Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.02.2015 Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
- 18.10.2014 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 31.08.2014 Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.05.2014 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 08.02.2014 Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 01.12.2013 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 01.09.2013 Базель 2:1 Янг Бойз Суперлига
Базель
Янг Бойз
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:2 Заявка
|34
|24
|6
|4
|78 - 36
|78
|2.
|Базель
|2:0 Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 29
|68
|3.
|Люцерн
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|48 - 48
|52
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|34
|14
|3
|17
|50 - 67
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 42
|45
|6.
|Тун
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|49 - 64
|39
|7.
|Лугано
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 51
|39
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 49
|38
|9.
|Сьон
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|45 - 53
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|43 - 61
|33
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Базель делает замену. Сухи Марек уходит с поля, а Баланта Эдер выходит на его замену.
36'
Янг Бойз делает замену. Нуху Касим уходит с поля, а Вютрих Грегори выходит на его замену.
31'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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