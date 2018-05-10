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Стадион:
Базель
2:0
Первый тайм: 45+'
Янг Бойз
0'
1:0
2' Гол
Эльюнусси Мохамед
2:0
26' Гол
Айети Альбиан
31' Желтая карточка
Штокер Валентин
45'+3
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Базель делает замену. Сухи Марек уходит с поля, а Баланта Эдер выходит на его замену.
36'
Янг Бойз делает замену. Нуху Касим уходит с поля, а Вютрих Грегори выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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