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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Корнаредо
0:0
Первый тайм: 42'
Состав команд
96
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
88
Кабрал
II
Лугано 4-1-2-3
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 27 Jetmir Krasniqi Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Лозанна-Спорт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 23 Sinclair Baddy Защитник
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 88 Кабрал II Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 25 Tiago-Marti Escorza
- 27 Mersim Asllani
- Главный тренер: Ilija Borenovic
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 06.05.2018 Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт С
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 09.08.2017 Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига
- 28.05.2017 Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.10.2016 Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 16.05.2015 Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига
- 12.04.2015 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 28.09.2014 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 19.07.2014 Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 16.05.2011 Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига
- 22.08.2010 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 02.05.2010 Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 22.11.2009 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок
- 25.07.2009 Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига
- 22.04.2009 Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 26.10.2008 Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 17.02.2008 Лозанна-Спорт 4:0 Лугано Челлендж Лига
Лугано
Лозанна-Спорт
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:2 Заявка
|34
|24
|6
|4
|78 - 36
|78
|2.
|Базель
|2:0 Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 29
|68
|3.
|Люцерн
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|48 - 48
|52
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|34
|14
|3
|17
|50 - 67
|45
|5.
|Цюрих
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 42
|45
|6.
|Тун
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|49 - 64
|39
|7.
|Лугано
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|35 - 51
|39
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 49
|38
|9.
|Сьон
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|45 - 53
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|43 - 61
|33
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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