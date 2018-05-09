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Стадион:
Грасcхоппер
0:1
Второй тайм: 51'
Сьон
0'
0:1
38' Гол
Кунья Матеус
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Matheus Cunha бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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