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Стадион: Летцигрунд
0:1
Второй тайм: 51'
0:1
38' ГолКунья Матеус
|
38'
0:1
Состав команд
19
Кодро
Кенан
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
70
Кунья
Матеус
Грасcхоппер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 25 Nikola Sukacev
- 23 Sadik Vitija
- Главный тренер: Mathias Walther
Сьон 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мвенг Фредди Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 27 Моргадо Бруно Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
Сьон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сьон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон Суперлига
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон Суперлига
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон Суперлига
- 16.04.2016 Сьон 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 21.02.2016 Грасcхоппер 3:0 Сьон Суперлига
- 25.10.2015 Сьон 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 23.09.2015 Грасcхоппер 2:0 Сьон Суперлига
- 20.05.2015 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 03.04.2015 Сьон 0:5 Грасcхоппер Суперлига
- 02.08.2014 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 18.05.2014 Сьон 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 16.03.2014 Грасcхоппер 4:2 Сьон Суперлига
- 27.10.2013 Сьон 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 10.08.2013 Грасcхоппер 0:0 Сьон Суперлига
- 16.05.2013 Сьон 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 14.04.2013 Грасcхоппер 1:1 Сьон Суперлига
Грасcхоппер
Сьон
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|78 - 34
|78
|2.
|Базель
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|64 - 29
|65
|3.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 47
|50
|4.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|34
|14
|4
|16
|49 - 65
|46
|5.
|Цюрих
|1:0 Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 42
|45
|6.
|Тун
|0:1 Заявка
|34
|11
|6
|17
|49 - 64
|39
|7.
|Лугано
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 51
|38
|8.
|Грасcхоппер
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 48
|38
|9.
|Сьон
|1:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|44 - 53
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|43 - 61
|32
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Matheus Cunha бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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