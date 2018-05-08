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Герта
 
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РБ Лейпциг
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Текстовая онлайн трансляция матча Герта - РБ Лейпциг

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Герта - РБ Лейпциг
Герта
12.7% (9)
Ничья:
31% (22)
РБ Лейпциг
56.3% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
40.8% (29)
Ничья:
28.2% (20)
РБ Лейпциг:
7% (5)
Герта:
5.6% (4)
РБ Лейпциг:
5.6% (4)
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