Текстовая онлайн трансляция матча Герта - РБ Лейпциг

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Герта (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 05.05.2018 Ганновер 96 3:1 Герта Б
- 28.04.2018 Герта 2:2 Аугсбург Б
- 21.04.2018 Айнтрахт Фр 0:3 Герта Б
- 14.04.2018 Герта 2:1 Кёльн Б
- 07.04.2018 Боруссия М 2:1 Герта Б
- 31.03.2018 Герта 0:0 Вольфсбург Б
- 17.03.2018 Гамбург 1:2 Герта Б
- 10.03.2018 Герта 0:0 Фрайбург Б
- 03.03.2018 Шальке 04 1:0 Герта Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 16.02.2018 Герта 0:2 Майнц Б
- 10.02.2018 Байер Л 0:2 Герта Б
- 03.02.2018 Герта 1:1 Хоффенхайм Б
- 27.01.2018 Вердер 0:0 Герта Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 13.01.2018 Штуттгарт 1:0 Герта Б
- 06.01.2018 Ганновер 96 1:0 Герта ТМК
- 06.01.2018 Кёльн 0:0 Герта ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 13.12.2017 Герта 3:1 Ганновер 96 Б
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.05.2018 РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Б
- 29.04.2018 Майнц 3:0 РБ Лейпциг Б
- 21.04.2018 РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Б
- 15.04.2018 Вердер 1:1 РБ Лейпциг Б
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.04.2018 РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Б
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Ганновер 96 2:3 РБ Лейпциг Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
Последние игры между собой
Герта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Бундеслига
- 06.05.2017 Герта 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Бундеслига
- 13.07.2013 РБ Лейпциг 0:1 Герта Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|91 - 24
|84
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|52 - 37
|60
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|63 - 44
|55
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|63 - 47
|52
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 42
|52
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|51 - 51
|50
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|45 - 44
|49
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|32 - 35
|48
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|46 - 50
|47
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 40
|43
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|43 - 44
|41
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|42 - 51
|39
|13.
|Вердер
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 39
|39
|14.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|37 - 50
|36
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 56
|33
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|32 - 47
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 52
|28
|18.
|Кёльн
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|34 - 66
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Герта - РБ ЛейпцигДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Герта - РБ Лейпциг
Герта
12.7% (9)
Ничья:
31% (22)
РБ Лейпциг
56.3% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
40.8% (29)
1:1 Ничья:
28.2% (20)
0:2 РБ Лейпциг:
7% (5)
2:1 Герта:
5.6% (4)
0:1 РБ Лейпциг:
5.6% (4)
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